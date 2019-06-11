مقتل 9 أشخاص في عمليات تبادل لإطلاق النار بالمكسيك
تحرير:أ.ش.أ
١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٧ م
شرطة المكسيك - صورة أرشيفية
أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 9 أشخاص، وإصابة طفل أثر عمليات تبادل لإطلاق النار في ولاية سونورا شمالي البلاد.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الادعاء العام في الولاية المكسيكية قوله في بيان اليوم، الثلاثاء: إن أول حادث تبادل لإطلاق النار وقع في بلدة "أجوا بريتا" شمالي ولاية سونورا على الحدود مع مدينة دوجلاس بولاية أريزونا الأمريكية.
وأضافت الشبكة الأمريكية، أنه تم العثور على أربعة رجال وامرأة قتلى في سيارتين على إحدى الطرق كما وجدت أسلحة هجومية.
وأشارت إلى أن الحادث الثاني وقع بعد وقت قصير في بلدة ناكو بولاية سونورا الشمالية والذي أدى إلى مقتل 4 رجال آخرين عُثر عليهم في إحدى السيارات بالإضافة إلى إصابة طفل آخر.وفي 15 مايو أفادت تقارير إعلامية في المكسيك بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 11 آخرين، جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين فى
وأشارت إلى أن الحادث الثاني وقع بعد وقت قصير في بلدة ناكو بولاية سونورا الشمالية والذي أدى إلى مقتل 4 رجال آخرين عُثر عليهم في إحدى السيارات بالإضافة إلى إصابة طفل آخر.
وفي 15 مايو أفادت تقارير إعلامية في المكسيك بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 11 آخرين، جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين فى منتجع "بلايا ديل كارمن".
وأوردت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن مجلس الترويج السياحى لولاية "كوينتانا رو" قوله إنه لا يوجد سياح بين الأشخاص الذين تم إطلاق النار عليهم، مرجحا أن سبب هذا الهجوم هو نزاع بين عناصر إجرامية.
وأضاف المجلس أن مسئولى الولاية يتخذون خطوات جادة للحفاظ على سلامة الوجهات السياحية عن طريق تركيب كاميرات مراقبة ونشر قوات تابعة للشرطة.
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