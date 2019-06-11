العشري: استمراري مع الحرس بنفس الظروف كان صعبًا

تحرير:سعد الدين محمود ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٣ م

طارق العشري

تحدث طارق العشري المدير الفني السابق لنادي حرس الحدود، عن فترته مع الفريق في الموسم الجاري، ونجاحه في قيادته للبقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز، وقال العشري في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «كل ما كان يهمني هو عدم هبوط حرس الحدود وتحديدًا في وجودي». وأضاف: «من اليوم الأول لي مع حرس الحدود وأنا أضع هدفًا واحدًا وهو الاستمرار في الدوري الممتاز، الظروف كانت صعبة للغاية وكان لابد من تكاتف الجميع وهو ما تم من جانب الإدارة واللاعبين بالفعل وتحقق الهدف».

واستمر في حديثه: «كنت أخشى أن يُكتب في سجلي التدريبي أن حرس الحدود هبط تحت قيادتي، وأعتقد أن الموسم المقبل أصعب من الموسم الحالي، خاصة أنني وجدت أن طلباتي في الموسم المقبل صعب تحقيقها ولذلك فضلت الرحيل، وأعتقد أنني بحاجة للراحة قليلا قبل اتخاذ قرار خطوتي المقبلة». وأعلن العشري رحيله عن الفريق