رياضة

العشري: استمراري مع الحرس بنفس الظروف كان صعبًا

تحرير:سعد الدين محمود ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٣ م
طارق العشري
طارق العشري
تحدث طارق العشري المدير الفني السابق لنادي حرس الحدود، عن فترته مع الفريق في الموسم الجاري، ونجاحه في قيادته للبقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز، وقال العشري في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «كل ما كان يهمني هو عدم هبوط حرس الحدود وتحديدًا في وجودي». وأضاف: «من اليوم الأول لي مع حرس الحدود وأنا أضع هدفًا واحدًا وهو الاستمرار في الدوري الممتاز، الظروف كانت صعبة للغاية وكان لابد من تكاتف الجميع وهو ما تم من جانب الإدارة واللاعبين بالفعل وتحقق الهدف».
واستمر في حديثه: «كنت أخشى أن يُكتب في سجلي التدريبي أن حرس الحدود هبط تحت قيادتي، وأعتقد أن الموسم المقبل أصعب من الموسم الحالي، خاصة أنني وجدت أن طلباتي في الموسم المقبل صعب تحقيقها ولذلك فضلت الرحيل، وأعتقد أنني بحاجة للراحة قليلا قبل اتخاذ قرار خطوتي المقبلة». وأعلن العشري رحيله عن الفريق
اقرأ المزيد
على-معلول.

مفاجأة.. استبعاد علي معلول من قائمة تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن قائمة منتخب نسور قرطاج التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الأفريقية 2019. وشهدت القائمة استبعاد علي معلول، نجم فريق الأهلي. وقال بيان الاتحاد التونسي: «قرر ألان جيراس، مدرب المنتخب الوطني إرسال القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا في الآجال التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المدرب الفرنسي قد قرر أن يرافق المنتخب الوطني إلى مصر لكن خارج قائمة حارس المرمى أيمن دحمان قصد الاستفادة من المشاركة في البطولة القارية خاصة لما أبداه من جدية وانضباط في التمارين ولما ينتظره من مستقبل زاهر في مسيرته الرياضية».
منتخب-المانيا (3)

ألمانيا تكتسح أستونيا بـ8 أهداف في تصفيات أمم أوروبا

اكتسح منتخب ألمانيا نظيره أستونيا بنتيجة (8- 0) فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب أوبيل أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، من تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، حيث أحرز كل من ماركو رويس (هدفين)، وجنابري (هدفين) وجوريتسكا (هدف)، وجوندوجان (هدف)، وفيرنر(هدف)، وساني (هدف)، بهذه النتيجة يحتل المنتخب الألمانى المركز الثانى برصيد 9 نقاط خلف منتخب أيرلندا الشمالية صاحب المركز الأول برصيد 12 نقطة، ويبقى منتخب أستونيا فى المركز الخامس والأخير بالمجموعة دون نقاط.
امم-افريقيا‎

بطل «كان».. غانا تحقق رقما قياسيا وليبيا تضرب الكبار

أقيمت النسخة الثالثة عشرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1982 في ليبيا وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها الدولة الليبيبة أكبر وأهم بطولة في القارة وشارك في هذه النسخة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى 4 منتخبات وهي، ليبيا (البلد المضيف)، غانا، الكاميرون، تونس، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، نيجيريا (حامل اللقب)، الجزائر، زامبيا، إثيوبيا، كما شهدت هذه النسخة غياب المنتخب المصري بعد أن انسحب ورفض المشاركة في البطولة.
اقرأ المزيد من الأخبار
طارق- العشري

رسميًّا.. طارق العشري يرحل عن حرس الحدود

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، عن انتهاء تجربته مع النادي العسكري ورحيله رسميًا عن قيادة الفريق بالاتفاق مع الإدارة بعد انتهاء مباريات بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أنه انفصل عن الفريق بعد الاتفاق مع إدارة النادي على رحيله وعدم تجديد عقده للموسم المقبل، بعدما نجح في تحقيق هدفه الموسم الحالي وقيادة الفريق للبقاء بين الكبار بعدما تسلم المهمة والحرس يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب البطولة.
طارق-العشرى

حرس الحدود يجدد الثقة في طارق العشري

قرر مجلس إدارة نادي حرس الحدود، منح كافة الصلاحيات لطارق العشري، المدير الفني للفريق العسكري، من أجل تدعيم الفريق بصفقات خلال الصيف المقبل، وذلك بعد أن اختتم فريق الحدود هذا الموسم في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، وجددت إدارة حرس الحدود الثقة في العشري بعدما استطاع أن ينتشل الفريق من الهبوط لدوري القسم الثاني، ويسعى القائمون على إدارة نادي حرس الحدود لاستعادة العصر الذهبي للفريق بين فرق المقدمة بالدوري الممتاز.
طارق- العشري

طارق العشري: فاجئنا الزمالك.. وكنا الأقرب للفوز

وجه طارق العشري، المدير الفني لحرس الحدود، الشكر للاعبي فريقه بعد الأداء الرائع الذي قدموه أمام الزمالك، مساء الإثنين، معلقًا: «أثبتنا أننا قادرون على البقاء في الدوري بمجهودنا، رغم أننا كنا في الموقف الأصعب بمنطقة الهبوط». وواصل الزمالك نزيف النقاط، حيث فقد نقطتين ثمينتين في مشواره بمسابقة الدوري الممتاز، بعد التعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية والمؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.
حرس-الحدود (2)

الحكام تختار أمين عمر لإدارة لقاء الحرس ضد بيراميدز

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، قيادة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، أمام نظيره بيراميدز، المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، إلى الحكم الدولي أمين عمر، بعدما تخلف نادي بيراميدز عن إرسال المستحقات الخاصة باستقدام حكام أجانب، وتعادل حرس الحدود مع وادي دجلة بهدف لكل فريق في الجولة الماضية، بينما فاز بيراميدز على النجوم بهدفين دون رد في إطار نفس الجولة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org