مفاجأة.. استبعاد علي معلول من قائمة تونس

تحرير:علي الزيني ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص

علي معلول

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن قائمة منتخب نسور قرطاج التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الأفريقية 2019. وشهدت القائمة استبعاد علي معلول، نجم فريق الأهلي. وقال بيان الاتحاد التونسي: «قرر ألان جيراس، مدرب المنتخب الوطني إرسال القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا في الآجال التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المدرب الفرنسي قد قرر أن يرافق المنتخب الوطني إلى مصر لكن خارج قائمة حارس المرمى أيمن دحمان قصد الاستفادة من المشاركة في البطولة القارية خاصة لما أبداه من جدية وانضباط في التمارين ولما ينتظره من مستقبل زاهر في مسيرته الرياضية».

وجاءت قائمة المنتخب التونسي، كالتالي: حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، معز حسن، معز بن شريفي. خط الدفاع: ياسين مرياح، وجدي كشريدة، نسيم هنيد، أيمن بن محمد، محمد دراجر، ديلان برون، كريم العواضي، أسامة الحدادي. خط الوسط: مارك اللمطي، غيلان الشعلالي، أنيس البدري، إلياس السخيري، فرجاني ساسي، بسام الصرارفي،