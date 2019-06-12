رياضة

أمير مرتضى: «الزمالك أكثر نادي متساهل في مصر»

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٧ ص
أمير مرتضى
أمير مرتضى
نفى أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، وجود اختلاف بينه وبين رئيس النادي حول المدرب الجديد، معلقًا: «أنا مشرف عام على الكرة بالنادي ولست عضو مجلس إدارة لكي أقرر من المدرب القادم». وقال أمير، خلال حواره ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «هناك مدربون مصريون يمكنهم تحمل المسؤولية في الفترة القادمة، وستكون هناك جلسة غدا مع خالد جلال لوضع تصور الفترة المقبلة، وهو المدرب الذي يملك كل صلاحيات الموسم الجديد».
وأكد أن فريقه يعاني من ضغوط كثيرة هذا الموسم ورغم ذلك لم يبدِ أي اعتراض، متمًا: «نحن أكثر نادٍ متساهل هذا الموسم في كل شىء، نشارك في كل البطولات ولم نعترض على أي شىء». وأوضح المشرف الكرة في الزمالك: «نعاني من ظروف أصعب من المنافس، فقدنا مصطفي فتحي وفرجاني ساسي ولم نشتكِ من ذلك، رغم
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مجلس إدارة الأهلي

مجلس الأهلي يناقش أزمة مباريات الدوري ويتخذ 5 قرارات

عقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالنادى. وناقش مجلس إدارة الأهلى عددًا من الملفات، خلال الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء، بمقر النادي بالجزيرة، والذى بدأ بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استمع المجلس إلى المستشارين القانونيين للنادي بخصوص أزمة مباريات الدوري، والذين قاموا بشرح الإجراءات القانونية التي تمت أمام لجنة التظلمات ومركز التسوية والتحكيم الرياضي. وقال المستشارون القانونيون إن الهيئة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم سوف تقوم، الأربعاء، بنظر الشق المستعجل في الدعوى.
جروس

أمير مرتضى: جروس جاء للزمالك أملا في العودة للخليج

علق أمير مرتضى، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، على رغبة أحمد حسام ميدو، مدرب المقاصة في استعارة محمود عبد الرازق «شيكابالا»، نجم الفريق، موضحًا أنه لم يتحدث حتى الآن في ملف الراحلين مع مجلس الإدارة والجهاز الفني سواء شيكابالا أو غيره. وأضاف أمير، في تصريحات تليفزيونية، أن النادي سيقرر ما هو في مصلحته ومصلحة اللاعب دون شك، وإذا وافق على الانتقال إلى المقاصة سيتم تحقيق رغبته. وعن كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق، أوضح: «كنا نعلم منذ 3 أشهر أن جروس سيرحل عن النادي، لأن أحد الأندية عرض عليه عرضا ماليا أكبر بكثير من عرض الزمالك».
على-معلول.

مفاجأة.. استبعاد علي معلول من قائمة تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن قائمة منتخب نسور قرطاج التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الأفريقية 2019. وشهدت القائمة استبعاد علي معلول، نجم فريق الأهلي. وقال بيان الاتحاد التونسي: «قرر ألان جيراس، مدرب المنتخب الوطني إرسال القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا في الآجال التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المدرب الفرنسي قد قرر أن يرافق المنتخب الوطني إلى مصر لكن خارج قائمة حارس المرمى أيمن دحمان قصد الاستفادة من المشاركة في البطولة القارية خاصة لما أبداه من جدية وانضباط في التمارين ولما ينتظره من مستقبل زاهر في مسيرته الرياضية».
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جروس

أمير مرتضى: جروس جاء للزمالك أملا في العودة للخليج

علق أمير مرتضى، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، على رغبة أحمد حسام ميدو، مدرب المقاصة في استعارة محمود عبد الرازق «شيكابالا»، نجم الفريق، موضحًا أنه لم يتحدث حتى الآن في ملف الراحلين مع مجلس الإدارة والجهاز الفني سواء شيكابالا أو غيره. وأضاف أمير، في تصريحات تليفزيونية، أن النادي سيقرر ما هو في مصلحته ومصلحة اللاعب دون شك، وإذا وافق على الانتقال إلى المقاصة سيتم تحقيق رغبته. وعن كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق، أوضح: «كنا نعلم منذ 3 أشهر أن جروس سيرحل عن النادي، لأن أحد الأندية عرض عليه عرضا ماليا أكبر بكثير من عرض الزمالك».
هانى-ابو-ريدة-اجتماع-الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن

رسميًّا.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي في أزمة الدوري

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا يعلن فيه عن مواعيد مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر، حيث نشر الاتحاد البيان عبر الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأكد من خلاله استمرار المسابقة عقب نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من يوم 21 يونيو وحتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخبًا لأول مرة. وبعد شد وجذب بين مجلس إدارة الأهلي واتحاد الكرة وتمسكه بإنهاء المسابقة قبل البطولة الإفريقية، استقر مسؤولو الجبلاية على استمرار المسابقات المحلية عقب البطولة.
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الزمالك يحرم لاعبيه من مكافآت التتويج بالكونفيدرالية

قرر مسؤولو نادي الزمالك تعطيل صرف مكافآت الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، الخاصة بفوز الفريق ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والتي حصل عليها للمرة الأولى في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح. وعلمت «التحرير» أن تعطيل صرف المكافآت جاء بعد تعادل الفريق الأبيض أمام فريق الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1) من منافسات الجولة الـ31 بمسابقة الدوري الممتاز، وأيضًا التعادل أمام حرس الحدود في الجولة الأخيرة بنفس النتيجة، ما أدى إلى تعطل الفارس الأبيض عن الصراع على الدوري أمام الأهلي صاحب الصدارة.
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تشكيل الزمالك: خالد جلال يفاجئ حرس الحدود بهجوم جديد

استقر خالد جلال المدير الفني للزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، على استاد المكس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة لمسابقة الدوري الممتاز، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة انتهى بفوز القلعة البيضاء 2- 1. وشهد تشكيل الفريق الأبيض بعض المفاجآت، على رأسها الإبقاء على عبد الله جمعة على دكة البدلاء، والدفع ببهاء مجدي بدلا منه في مركز الظهير الأيسر، كما قرر الدفع في الهجوم بخالد بوطيب إلى جوار عمر السعيد، ومن خلفهما محمود عبد المنعم كهربا.
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