أمير مرتضى: «الزمالك أكثر نادي متساهل في مصر»

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٧ ص

أمير مرتضى

نفى أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، وجود اختلاف بينه وبين رئيس النادي حول المدرب الجديد، معلقًا: «أنا مشرف عام على الكرة بالنادي ولست عضو مجلس إدارة لكي أقرر من المدرب القادم». وقال أمير، خلال حواره ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «هناك مدربون مصريون يمكنهم تحمل المسؤولية في الفترة القادمة، وستكون هناك جلسة غدا مع خالد جلال لوضع تصور الفترة المقبلة، وهو المدرب الذي يملك كل صلاحيات الموسم الجديد».

وأكد أن فريقه يعاني من ضغوط كثيرة هذا الموسم ورغم ذلك لم يبدِ أي اعتراض، متمًا: «نحن أكثر نادٍ متساهل هذا الموسم في كل شىء، نشارك في كل البطولات ولم نعترض على أي شىء». وأوضح المشرف الكرة في الزمالك: «نعاني من ظروف أصعب من المنافس، فقدنا مصطفي فتحي وفرجاني ساسي ولم نشتكِ من ذلك، رغم