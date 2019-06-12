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أمريكا تحث السعودية على التقدم بالتحقيق في مقتل خاشقجي

تحرير:وكالات ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ ص
الصحفي جمال خاشقجي
الصحفي جمال خاشقجي
أعلن مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحث المملكة العربية السعودية على إحراز مزيد من التقدم فى التحقيقات التى تجريها في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، العام الماضي. ونقلت وكالة «رويترز»، عن المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية، قوله إن مقتل خاشقجي لا يزال «قضية ساخنة جدا»، وعلى السعوديين «أن يأخذوها على محمل الجد»، على حد قوله، وفقا لموقع «روسيا اليوم». وأضاف المسؤول الأمريكي أن السعودية يجب عليها إكمال التحقيقات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة قبل حلول الذكرى السنوية الأولى لتلك الجريمة في أكتوبر المقبل.
ولم يوضح المسؤول الأمريكي ما ستؤول إليه العواقب إن لم تتمكن الرياض من تحقيق ذلك.ويدفع العديد من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالإدارة الأمريكية نحو اتخاذ إجراءات ضد السعودية بسبب قضية خاشقجي، وتشمل الإجراءات التي يصر عليها المشرعون تعليق بيع الأسلحة للسعودية وفرض قيود على التعاون
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المتحدث السابق للخارجية الأمريكية يقدم برنامجا باللغة العربية

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الإخصاء الكيميائي عقوبة للمتحرشين بالأطفال في أمريكا

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الإثنين، إنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35 في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، بحسب وكالة «رويترز». يأتي ذلك في الوقت الذي تنهي فيه الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة بسبب خطط تركيا شراء أنظمة دفاع جوي روسية. وقال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز، المتحدث باسم البنتاجون: «دون تغيير في السياسة التركية، سنواصل العمل عن كثب مع حليفنا التركي بشأن إنهاء مشاركتهم في برنامج إف-35».
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عادل الجبير

شرط وحيد.. السعودية تحسم موقفها من الحرب مع إيران

علق عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، على العرض الإيراني الأخير للحوار مع الجيران، قائلا إن "هذا وقت التحرك وليس الكلام"، مؤكدا أن السعودية لا تريد حربا مع إيران، لكنها في الوقت نفسه أنه لا تسامح مع أي نشاط إيراني عدائيا في المنطقة، جاء ذلك في حديث للجبير مع بي بي سي قبيل اجتماعين طارئين، دعا إليهما ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، في مكة لبحث التوتر المتصاعد في منطقة الخليج، ووصف وزير الدولة السعودي الاجتماعين، وهما قمة عربية وأخرى خليجية، بأنهما "بيان كبير" إلى إيران.
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صحف عربية: أزمات المنطقة أمام قمم مكة وواشنطن تتوعد

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تحت عنوان "ترامب يجدد دعوة إيران للحوار... ويوسّط اليابان"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إيران مجدداً، أمس الإثنين، خلال زيارته لليابان، إلى الحوار وطلب وساطة يابانية في المواجهة الحالية بين واشنطن وطهران. وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، في العاصمة اليابانية طوكيو، إنه يعتقد أن إيران "ترغب حقاً" في إبرام اتفاق نووي جديد، مضيفا "أعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً".
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ترامب يتخذ قرارًا لـ«مرة واحدة» من أجل السعودية والإمارات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت المضي قدما في مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن في إجراء يتجاوز الكونجرس لأن أي تأخير يمكن أن يزيد المخاطر على شركاء الولايات المتحدة في وقت يشهد اضطرابات سببتها إيران، بحسب "رويترز". وأضاف بومبيو في بيان، الجمعة،”تلك المبيعات ستدعم حلفاءنا وتعزز الاستقرار بالشرق الأوسط وتساعد هذه الدول في ردع إيران والدفاع عن نفسها في مواجهتها“، مؤكدا أن قرار تجاوز الكونجرس هو إجراء ”لمرة واحدة“.
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