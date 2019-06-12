أمريكا تحث السعودية على التقدم بالتحقيق في مقتل خاشقجي

تحرير:وكالات ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ ص

الصحفي جمال خاشقجي

أعلن مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحث المملكة العربية السعودية على إحراز مزيد من التقدم فى التحقيقات التى تجريها في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، العام الماضي. ونقلت وكالة «رويترز»، عن المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية، قوله إن مقتل خاشقجي لا يزال «قضية ساخنة جدا»، وعلى السعوديين «أن يأخذوها على محمل الجد»، على حد قوله، وفقا لموقع «روسيا اليوم». وأضاف المسؤول الأمريكي أن السعودية يجب عليها إكمال التحقيقات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة قبل حلول الذكرى السنوية الأولى لتلك الجريمة في أكتوبر المقبل.

ولم يوضح المسؤول الأمريكي ما ستؤول إليه العواقب إن لم تتمكن الرياض من تحقيق ذلك.ويدفع العديد من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالإدارة الأمريكية نحو اتخاذ إجراءات ضد السعودية بسبب قضية خاشقجي، وتشمل الإجراءات التي يصر عليها المشرعون تعليق بيع الأسلحة للسعودية وفرض قيود على التعاون