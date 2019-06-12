رياضة

أمير مرتضى: جروس جاء للزمالك أملا في العودة للخليج

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ ص
جروس
جروس
علق أمير مرتضى، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، على رغبة أحمد حسام ميدو، مدرب المقاصة في استعارة محمود عبد الرازق «شيكابالا»، نجم الفريق، موضحًا أنه لم يتحدث حتى الآن في ملف الراحلين مع مجلس الإدارة والجهاز الفني سواء شيكابالا أو غيره. وأضاف أمير، في تصريحات تليفزيونية، أن النادي سيقرر ما هو في مصلحته ومصلحة اللاعب دون شك، وإذا وافق على الانتقال إلى المقاصة سيتم تحقيق رغبته. وعن كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق، أوضح: «كنا نعلم منذ 3 أشهر أن جروس سيرحل عن النادي، لأن أحد الأندية عرض عليه عرضا ماليا أكبر بكثير من عرض الزمالك».
وتابع: «لم يكن من الجيد الإعلان عن رحيل المدرب في تلك الفترة، خاصة أننا كنا مقبلين على مباريات مهمة في الكونفدرالية والدوري». واستكمل: «جروس جاء لنادي الزمالك بحثًا عن التألق وزيادة قيمته المالية مرة أخرى للعودة إلى الخليج من جديد، وقرار اختيار خالد جلال بديلًا لجروس كان متفق عليه
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مجلس إدارة الأهلي

مجلس الأهلي يناقش أزمة مباريات الدوري ويتخذ 5 قرارات

عقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالنادى. وناقش مجلس إدارة الأهلى عددًا من الملفات، خلال الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء، بمقر النادي بالجزيرة، والذى بدأ بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استمع المجلس إلى المستشارين القانونيين للنادي بخصوص أزمة مباريات الدوري، والذين قاموا بشرح الإجراءات القانونية التي تمت أمام لجنة التظلمات ومركز التسوية والتحكيم الرياضي. وقال المستشارون القانونيون إن الهيئة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم سوف تقوم، الأربعاء، بنظر الشق المستعجل في الدعوى.
امير-مرتضى-منصور

أمير مرتضى: «الزمالك أكثر نادي متساهل في مصر»

نفى أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، وجود اختلاف بينه وبين رئيس النادي حول المدرب الجديد، معلقًا: «أنا مشرف عام على الكرة بالنادي ولست عضو مجلس إدارة لكي أقرر من المدرب القادم». وقال أمير، خلال حواره ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «هناك مدربون مصريون يمكنهم تحمل المسؤولية في الفترة القادمة، وستكون هناك جلسة غدا مع خالد جلال لوضع تصور الفترة المقبلة، وهو المدرب الذي يملك كل صلاحيات الموسم الجديد».
على-معلول.

مفاجأة.. استبعاد علي معلول من قائمة تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن قائمة منتخب نسور قرطاج التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الأفريقية 2019. وشهدت القائمة استبعاد علي معلول، نجم فريق الأهلي. وقال بيان الاتحاد التونسي: «قرر ألان جيراس، مدرب المنتخب الوطني إرسال القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا في الآجال التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المدرب الفرنسي قد قرر أن يرافق المنتخب الوطني إلى مصر لكن خارج قائمة حارس المرمى أيمن دحمان قصد الاستفادة من المشاركة في البطولة القارية خاصة لما أبداه من جدية وانضباط في التمارين ولما ينتظره من مستقبل زاهر في مسيرته الرياضية».
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امير-مرتضى-منصور

أمير مرتضى: «الزمالك أكثر نادي متساهل في مصر»

نفى أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، وجود اختلاف بينه وبين رئيس النادي حول المدرب الجديد، معلقًا: «أنا مشرف عام على الكرة بالنادي ولست عضو مجلس إدارة لكي أقرر من المدرب القادم». وقال أمير، خلال حواره ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «هناك مدربون مصريون يمكنهم تحمل المسؤولية في الفترة القادمة، وستكون هناك جلسة غدا مع خالد جلال لوضع تصور الفترة المقبلة، وهو المدرب الذي يملك كل صلاحيات الموسم الجديد».
محمود-علاء (2)

رئيس الزمالك: سنفوز بالدوري وجروس أفسد فاكهة الفريق

يرى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هدف الفريق الأبيض في شباك حرس الحدود، الذي سجله المهاجم المغربي خالد بوطيب، مساء الإثنين، سيكون هو الهدف الحاسم الذي سيجلب بطولة الدوري للفريق هذا الموسم. وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نزيف النقاط، حيث فقد نقطتين ثمينتين في مشواره بمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد التعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الإثنين، على استاد «المكس» بالإسكندرية والمؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.
جروس

رئيس الزمالك: جروس تسبب في مرض عدد كبير من المشجعين

علق رئيس نادي الزمالك، على المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، من خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث قام بتقديم خالد جلال مديرًا فنيًا للفريق الأول بالنادي والجهاز المعاون له، وقال: «نادي الزمالك دائما يعطى الفرصة لأبنائه، كما حدث من قبل مع عدد من المدربين السابقين، حيث طلب خالد جلال استمرار أمير عزمى مجاهد وأيمن حافظ فى الجهاز الفني الجديد، كما أن جلال تولى قيادة الفريق في ظروف صعبة من قبل استطاع الفوز على الأهلي وحصد بطولة كأس مصر».
جروس

رئيس الزمالك لجروس: تطلع من الملعب على المطار

انفجر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك غضبًا، عقب تعادل فريقه أمام الإنتاج الحربي، في وجه السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، حيث ذهب نحو ممر اللاعبين أثناء مرور المدرب وطالبه بالرحيل. وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما، مساء الخميس، على استاد بتروسبورت والمؤجل من منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري، بينما وصل رصيد الإنتاج الحربي إلى 38 نقطة وبذلك يضمن الفريق البقاء رسميًا في مسابقة الدوري.
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