أمير مرتضى: جروس جاء للزمالك أملا في العودة للخليج

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ ص

جروس

علق أمير مرتضى، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، على رغبة أحمد حسام ميدو، مدرب المقاصة في استعارة محمود عبد الرازق «شيكابالا»، نجم الفريق، موضحًا أنه لم يتحدث حتى الآن في ملف الراحلين مع مجلس الإدارة والجهاز الفني سواء شيكابالا أو غيره. وأضاف أمير، في تصريحات تليفزيونية، أن النادي سيقرر ما هو في مصلحته ومصلحة اللاعب دون شك، وإذا وافق على الانتقال إلى المقاصة سيتم تحقيق رغبته. وعن كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق، أوضح: «كنا نعلم منذ 3 أشهر أن جروس سيرحل عن النادي، لأن أحد الأندية عرض عليه عرضا ماليا أكبر بكثير من عرض الزمالك».

وتابع: «لم يكن من الجيد الإعلان عن رحيل المدرب في تلك الفترة، خاصة أننا كنا مقبلين على مباريات مهمة في الكونفدرالية والدوري». واستكمل: «جروس جاء لنادي الزمالك بحثًا عن التألق وزيادة قيمته المالية مرة أخرى للعودة إلى الخليج من جديد، وقرار اختيار خالد جلال بديلًا لجروس كان متفق عليه