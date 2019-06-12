رياضة

مجلس الأهلي يناقش أزمة مباريات الدوري ويتخذ 5 قرارات

تحرير:أحمد سعيد ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ ص
مجلس إدارة الأهلي - أرشيفية
مجلس إدارة الأهلي - أرشيفية
عقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالنادى. وناقش مجلس إدارة الأهلى عددًا من الملفات، خلال الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء، بمقر النادي بالجزيرة، والذى بدأ بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استمع المجلس إلى المستشارين القانونيين للنادي بخصوص أزمة مباريات الدوري، والذين قاموا بشرح الإجراءات القانونية التي تمت أمام لجنة التظلمات ومركز التسوية والتحكيم الرياضي. وقال المستشارون القانونيون إن الهيئة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم سوف تقوم، الأربعاء، بنظر الشق المستعجل في الدعوى.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة النادى الأهلى على مايلي:- تعيين الكابتن محمود سامي شحاته مديرًا لمصيف النادي بمارينا.- اعتزال مي هشام، لاعبة الفريق الاول لكرة اليد سيدات.- احتراف دينا علاء مشرف، لاعبة الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي في الدوري الألماني.- مشاركة الفريق الأول لتنس الطاولة للرجال والسيدات
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أمير مرتضى: جروس جاء للزمالك أملا في العودة للخليج

علق أمير مرتضى، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، على رغبة أحمد حسام ميدو، مدرب المقاصة في استعارة محمود عبد الرازق «شيكابالا»، نجم الفريق، موضحًا أنه لم يتحدث حتى الآن في ملف الراحلين مع مجلس الإدارة والجهاز الفني سواء شيكابالا أو غيره. وأضاف أمير، في تصريحات تليفزيونية، أن النادي سيقرر ما هو في مصلحته ومصلحة اللاعب دون شك، وإذا وافق على الانتقال إلى المقاصة سيتم تحقيق رغبته. وعن كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق، أوضح: «كنا نعلم منذ 3 أشهر أن جروس سيرحل عن النادي، لأن أحد الأندية عرض عليه عرضا ماليا أكبر بكثير من عرض الزمالك».
امير-مرتضى-منصور

أمير مرتضى: «الزمالك أكثر نادي متساهل في مصر»

نفى أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، وجود اختلاف بينه وبين رئيس النادي حول المدرب الجديد، معلقًا: «أنا مشرف عام على الكرة بالنادي ولست عضو مجلس إدارة لكي أقرر من المدرب القادم». وقال أمير، خلال حواره ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «هناك مدربون مصريون يمكنهم تحمل المسؤولية في الفترة القادمة، وستكون هناك جلسة غدا مع خالد جلال لوضع تصور الفترة المقبلة، وهو المدرب الذي يملك كل صلاحيات الموسم الجديد».
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مفاجأة.. استبعاد علي معلول من قائمة تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن قائمة منتخب نسور قرطاج التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الأفريقية 2019. وشهدت القائمة استبعاد علي معلول، نجم فريق الأهلي. وقال بيان الاتحاد التونسي: «قرر ألان جيراس، مدرب المنتخب الوطني إرسال القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا في الآجال التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المدرب الفرنسي قد قرر أن يرافق المنتخب الوطني إلى مصر لكن خارج قائمة حارس المرمى أيمن دحمان قصد الاستفادة من المشاركة في البطولة القارية خاصة لما أبداه من جدية وانضباط في التمارين ولما ينتظره من مستقبل زاهر في مسيرته الرياضية».
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أول تعليق من الأهلي على بيان الجبلاية الصادم

علق العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على بيان اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة حول أزمة مباريات الدوري بعدما قررت الجبلاية استكمال مباريات الدوري و كأس مصر عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل بمشاركة 24 منتخبًا . وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا منذ قليل أوضح فيه أنه يحترم طلب الأهلي باستكمال الدوري قبل كأس أمم إفريقيا لكن رفض الأندية لاستكمال المسابقة بدون الدوليين حال دون الموافقة على طلبه.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق

رغم تعيين مدرب جديد.. الأزمات تتوالى في سلة الأهلي

تفجرت أكثر من أزمة داخل قطاع كرة السلة بالأهلي، عقب تعيين طارق الغنام نجم الفريق المعتزل حديثا مديرا إداريا لفريق السلة بالنادي مع أشرف توفيق المدير الفني الجديد، خلفا لطارق خيري الذي اعتذر عن الاستمرار في مهمته. قرار مجلس الإدارة فجر أزمتين داخل فريق كرة السلة الأولى بدأت باعتذار رضا السيد إداري الفريق منذ فترة طويلة عن استكمال مهمته مع الفريق، بعد رفض شكواه لرؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بالأهلي، التي أكد خلالها أنه الأكفأ لمنصب المدير الإداري، وأن الغنام لا يمتلك مؤهلات المنصب؛ لأنه لم يمارس أي نشاطات إدارية تؤهله لهذه المهمة.
الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

اجتماع الحسم.. كيف سيتعامل الجبلاية مع أزمة الدوري؟

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعا تكميليا، اليوم الإثنين، للوصول إلى حل نهائى والرد على جميع النقاط التي وردت فى خطاب النادي الأهلى، وذلك بعد تأجيل بيان مجلس الجبلاية إلى اليوم، إذ قال أبو ريدة في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسته مع أشرف صبحي وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد جلسة، الإثنين، ويعلن بعدها الحل النهائي للأزمة الخاصة بموعد إقامة مباريات الدوري بعدما أعلن مجلس الأهلي عدم استكماله مسابقة الدوري في حال تأجيل المباريات المتبقية من مسابقة الدوري إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا 2019.
محمود-الخطيب (1)

الأهلي يتقدم بشكوى إلى لجنة التظلمات بالجبلاية

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي شكوى رسمية إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة بناء على نتائج اجتماع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب الذي عقده أمس السبت بخصوص موقف الاتحاد من المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز والتي لم يتحدد موعد إقامتها، وقام محمد عثمان المستشار القانوني للنادي بتسليم شكوى النادي إلى اللجنة اليوم الأحد بمقر الجبلاية، حيث تقدم المستشار القانوني للنادي بالشكوى بعد أن قرر المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًّا؛ وفقا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والأولمبية أمام جميع الجهات.
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