مجلس الأهلي يناقش أزمة مباريات الدوري ويتخذ 5 قرارات

تحرير:أحمد سعيد ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ ص

مجلس إدارة الأهلي - أرشيفية

عقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالنادى. وناقش مجلس إدارة الأهلى عددًا من الملفات، خلال الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء، بمقر النادي بالجزيرة، والذى بدأ بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استمع المجلس إلى المستشارين القانونيين للنادي بخصوص أزمة مباريات الدوري، والذين قاموا بشرح الإجراءات القانونية التي تمت أمام لجنة التظلمات ومركز التسوية والتحكيم الرياضي. وقال المستشارون القانونيون إن الهيئة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم سوف تقوم، الأربعاء، بنظر الشق المستعجل في الدعوى.

وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة النادى الأهلى على مايلي:- تعيين الكابتن محمود سامي شحاته مديرًا لمصيف النادي بمارينا.- اعتزال مي هشام، لاعبة الفريق الاول لكرة اليد سيدات.- احتراف دينا علاء مشرف، لاعبة الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي في الدوري الألماني.- مشاركة الفريق الأول لتنس الطاولة للرجال والسيدات