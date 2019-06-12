بيقابل حبيبتي.. طالب يطعن صديقه بمطواة في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ ص

طعن بسلاح أبيض - أرشيفية

أقدم طالب بالمرحلة الثانوية على طعن صديقه بسلاح أبيض، بعد اكتشاف حبه لحبيبته ولقائها، إذ جمعهما خلاف بسبب ذلك، انتهى بالتشاجر. تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد سعيد، مأمور قسم شرطة الخصوص، بشأن الغشارة الواردة إليه من مستشفى المطرية باستقبال «س. ج»، 21 سنة، طالب بكلية الحقوق، مصابًا بجرح شبه نافذ فى البطن. بإخطار اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، والعميد يحى راضى، رئيس المباحث الجنائية، كلفا الرائد محمود عادل، رئيس مباحث قسم الخصوص، بالتحقيق فى الواقعة.

وأفادت التحريات التى أجراها رئيس المباحث ومعاونوه بأن وراء ارتكاب الواقعة صديق المصاب ويدعى «علي. ا»، ويبلغ من العمر 17 سنة، وتبين أنه طالب بالصف الثانى الثانوى، وقد أقدم على طعن صديقه وإصابته بسلاح أبيض عبارة عن مطواة، فى أثناء مشاجرة جمعتهما بعد خلاف نشب بينهما، بسبب معرفته علاقة المجنى عليه بفتاة