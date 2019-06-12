المنتخب يعلق على أنباء استبعاد محمد صلاح

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ ص

محمد صلاح

كشف إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، وافق على طلب النجم محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، بالحصول على إجازة للحصول على قسط من الراحة، قبل الانضمام لمعسكر المنتخب استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وأبدى لهيطة، خلال مداخلة هاتفية، من برنامج «نمبر وان» بقناة النهار، اندهاشه من حديث البعض عن التهديد باستبعاد صلاح من قائمة البطولة في حالة عدم عودته من الإجازة والانضمام للمنتخب، قائلًا: «كلام غريب لا يصدقه شخص عاقل».

وأوضح، أن الجهاز الفني للمنتخب وافق على منح راحة لمحمد صلاح، ومحمد النني، بسبب أن موسم الثنائي انتهى منذ أيام بسبب مشاركة فرقهما في نهائي دوري أبطال أوروبا، ونهائي الدوري الأوروبي. واستمر في حديثه: «قرار أجيري كان محسوبًا خاصة أن منافسات بطولة إفريقيا ستنتهي يوم 19 يوليو المقبل، وبالتالي لن يتمكن