الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ ص

صواريخ في سوريا - صورة أرشيفية

أعلن التلفزيون السوري، فى نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجارات عدة في محافظة القنيطرة. وذكر التلفزيون السوري أيضا أن الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية على تل الحارة في درعا ونجحت فى إسقاط عدد منها. بينما أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية، فيما نقلته على لسان مراسلها بالقنيطرة، بأن عدوانا إسرائيليا استهدف مواقع بريف القنيطرة جنوب سوريا. وأوضح مراسل الوكالة الروسية أن طيران الاستطلاع التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي كان يحلق في أجواء القسم المحتل من جبل الشيخ لقرابة ساعة قبل العدوان.

وأضاف أن الاعتداءات الصاروخية الإسرائيلية تمت انطلاقا من عمق الأراضي المحتلة، وتحديدا من مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مرتفعات جبل الشيخ.وقبل 10 أيام، أسقطت الدفاعات الجوية السورية، عددًا من الأهداف المعادية التي استهدفت مطار التيفور العسكري في ريف حماة الشرقي، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.وجاء