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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ ص
صواريخ في سوريا - صورة أرشيفية
صواريخ في سوريا - صورة أرشيفية
أعلن التلفزيون السوري، فى نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجارات عدة في محافظة القنيطرة. وذكر التلفزيون السوري أيضا أن الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية على تل الحارة في درعا ونجحت فى إسقاط عدد منها. بينما أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية، فيما نقلته على لسان مراسلها بالقنيطرة، بأن عدوانا إسرائيليا استهدف مواقع بريف القنيطرة جنوب سوريا. وأوضح مراسل الوكالة الروسية أن طيران الاستطلاع التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي كان يحلق في أجواء القسم المحتل من جبل الشيخ لقرابة ساعة قبل العدوان.
وأضاف أن الاعتداءات الصاروخية الإسرائيلية تمت انطلاقا من عمق الأراضي المحتلة، وتحديدا من مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مرتفعات جبل الشيخ.وقبل 10 أيام، أسقطت الدفاعات الجوية السورية، عددًا من الأهداف المعادية التي استهدفت مطار التيفور العسكري في ريف حماة الشرقي، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.وجاء
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محمود-الزهار (1)

فضيحة لقيادي بحماس: أشعر بالقيء عند سماع كلمة فلسطين (فيديو)

نشرت قناة "العربية" مقطع فيديو قالت إنه مسرب يكشف عن فضيحة كبرى لحركة حماس بشأن رؤيتها للدولة الفلسطينية. وأظهر الفيديو الذي نشرته القناة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" القيادي بحركة حماس ووزير الخارجية السابق، محمود الزهار وهو يقول "أشعر بالتقيء عندما أسمع بالدولة الفلسطينية، وفلسطين بالنسبة لنا مجرد سواك أسنان". وأضاف "الزهار" أن هذا الشعور ينتابه عندما يسمع مقولة مشروع دولة فلسطينية على ‏حدود عام 1967، لأنه لا يوجد "مشروع ولا نيلة" على حد تعبيره.
مجلس الامن

بالإجماع.. مجلس الأمن يمدد حظر بيع الأسلحة في ليبيا

وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على تمديد حظر بيع الأسلحة المفروض على ليبيا، مؤكدًا أنه "لا يوجد حل عسكري للنزاع المستمر". ومن المقرر أن يمنح القرار الجديد الدول الأعضاء في مجلس الأمن "صلاحيات في تفتيش السفن المشتبه في أنها تحمل أسلحة إلى ليبيا". من جانبه، دعا ممثل بريطانيا في مجلس الأمن، المقدم لمشروع القرار "ستيفن هيكي" جميع الأطراف المشاركة في النزاع في ليبيا إلى احترام حظر الأسلحة والالتزام بوقف إطلاق النار في جميع الأنحاء.
حقل-نفطي-في-ليبيا

حريق حقل نفط في ليبيا.. و30 ألف برميل خسائر يومية

أعلنت مؤسسة النفط الليبية، أن حريقا نشب في مولد كهربائي بحقل السرير النفطي جنوب شرق ليبيا، ما يتسبب في خسارة تقدر بنحو 30 ألف برميل يوميا، فيما يبلغ الإنتاج الحالي لحقل السرير النفطي حوالي 155 ألف برميل في اليوم. وأضافت المؤسسة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "أحد المولدات الكهربائية بمحطة التجميع رقم 1 بحقل السرير قد توقف عن العمل نتيجة حريق نجم عن ارتفاع درجات الحرارة في ساعة مبكرة من يوم 9 يونيو 2019، تسبب في انخفاض في الإنتاج يقدر بحوالي 30 ألف برميل يوميا".
عصيان-السودان (2)

هل ينجح المجلس العسكري السوداني في إنهاء العصيان؟

رغم عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية، بدأ يلوح في الأفق توجه المعارضة السودانية إلى تعليق العصيان الذي بدأ منذ الأحد في الوقت الذي لم يتحقق فيه الهدف الرئيسي من العصيان وهو تسليم المجلس العسكري السلطة التي تسلمها منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير. تواصل العصيان الذي دعت إليه المعارضة للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، لليوم الثاني على التوالي حيث ظلت شوارع الخرطوم خالية من المارة إلى حد كبير كما واصلت معظم المتاجر إغلاق أبوابها، وقامت مركبات عسكرية بدوريات في شوارع الخرطوم لحراسة المنشآت العامة مثل المستشفيات والمطار والوزارات.
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نيلسون-مانديلا (4)

في مثل هذا اليوم.. حكم على مانديلا بالسجن مدى الحياة

في مثل هذا اليوم 11 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1964: حكم على نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة، بتهمة التخطيط لعمل مسلح والخيانة العظمى، وخلال سنوات سجنه أصبح النداء بتحرير مانديلا من السجن رمزا لرفض سياسة التمييز العنصرى. وفي عام 1971: الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة. وفي عام 2004: تشييع جثمان الرئيس الأمريكي الأربعين رونالد ريجان.
الجيش-التركى

تركيا تقصف حلب السورية بعد مقتل أحد جنودها

ذكرت وزارة الدفاع التركية، أن الجيش التركي قام بقصف منطقة "تل رفعت" الواقعة في محافظة حلب السورية. وأضافت الوزارة التركية ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الإثنين، أن الجيش التركي قصف مواقع لحزب "العمال الكردستاني" ووحدات "حماية الشعب الكردي" في منطقة تل رفعت في محافظة حلب السورية. وأوضحت "الدفاع التركية" أن هذه الخطوة تأتي ردا على هجوم عناصر الوحدات الكردية على مواقع عسكرية تابعة لتركيا في سوريا والذي أسفر عن مقتل أحد الجنود.
أحمد-خالد-توفيق

حدث في مثل هذا اليوم.. ولد الكاتب أحمد خالد توفيق

في مثل هذا اليوم 10 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1826: قوات السلطان العثماني محمود الثاني تتمكن من القضاء على تمرد القوات الإنكشارية والتي كانت تعتبر في وقت من الأوقات تمثل درة تاج القوات العثمانية في العصر الذهبي لها. في عام 1963: الرئيس الأمريكي جون كينيدي يوافق على قانون المساواه بين الرجل والمرأة في الأجر عند أداء نفس العمل.
الجيش-التركى

مقتل جندي تركي وإصابة 5 آخرين في هجوم غرب سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، اليوم الأحد، مقتل جندي تركي، وإصابة 5 آخرين في هجوم شنته وحدات حماية الشعب الموجودة في تل رفعت على قاعدة عسكرية تركية في منطقة غصن الزيتون «عفرين»، مشيرة إلى أنه تم الرد بالمدافع على مواقع وحدات حماية الشعب عقب الهجوم. كان نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، قد قال في وقت سابق، إن المسؤولين الأتراك والروس يراجعون نشر قواتهم في منطقة تل رفعت السورية الحدودية، بعد يوم واحد من مقتل جندي تركي على حدود بلاده مع سوريا، وفقًا لسبوتنيك.
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