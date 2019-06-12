في مثل هذا اليوم.. ولد فنان العرب محمد عبده

تحرير:محمد عودة ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

محمد عبده

في مثل هذا اليوم 12 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1932: ولد الممثل المصري محمد عوض. وفي عام 1948: ولد فنان العرب ومطرب السعودية والخليج الأول محمد عبده. وفي عام 1812: نابليون بونابرت يبدأ بغزو روسيا وذلك في إطار الحملة التي يشنها لفرض سيطرته على أوروبا. وفي عام 1898: الزعيم الفليبيني أميليو أوجونيالدو يعلن الثورة على الاحتلال الإسباني وقرر رفع السلاح طلبا لاستقلال بلاده.

وفي عام 1901: اكتشاف إشعاعات عنصر اليورانيوم من قبل الفرنسي هنري بيكيريل.وفي عام 1926: انسحاب البرازيل من منظمة عصبة الأمم وذلك بعد فشلها بتسويه المشاكل الحدودية بينها وبين جيرانها في أمريكا الجنوبية.وفي عام 1960: الإعلان عن الدستور التركي المؤقت.وفي عام 1968: الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر معاهدة