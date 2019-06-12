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في مثل هذا اليوم.. ولد فنان العرب محمد عبده

تحرير:محمد عودة ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
محمد عبده
محمد عبده
في مثل هذا اليوم 12 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1932: ولد الممثل المصري محمد عوض. وفي عام 1948: ولد فنان العرب ومطرب السعودية والخليج الأول محمد عبده. وفي عام 1812: نابليون بونابرت يبدأ بغزو روسيا وذلك في إطار الحملة التي يشنها لفرض سيطرته على أوروبا. وفي عام 1898: الزعيم الفليبيني أميليو أوجونيالدو يعلن الثورة على الاحتلال الإسباني وقرر رفع السلاح طلبا لاستقلال بلاده.
وفي عام 1901: اكتشاف إشعاعات عنصر اليورانيوم من قبل الفرنسي هنري بيكيريل. وفي عام 1926: انسحاب البرازيل من منظمة عصبة الأمم وذلك بعد فشلها بتسويه المشاكل الحدودية بينها وبين جيرانها في أمريكا الجنوبية. وفي عام 1960: الإعلان عن الدستور التركي المؤقت. وفي عام 1968: الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر معاهدة
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محمد رمضان

محمد رمضان في السعودية برعاية تركي آل الشيخ (فيديو)

نشر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيديو عبارة عن مقطع صغير لفيديو كليب جديد للفنان محمد رمضان، وذلك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليه قائلا: "قريبًا في المملكة"، ما يشير إلى أن الحفلات الغنائية التي سيقدمها رمضان هناك، والتي سبق أن أعلن عنها الأخير. وظهر "رمضان" في "أغنيته" الجديدة وهو يردد: "بابا إيه يا بني.. بابا مين يا بني.. أنا أسد الغابة جمهوري مسيطر في ضهري بمليون دبابة، لو عند بعند أنا كدة هتغابى".
محمد-فؤاد

رسالة محمد فؤاد لعزت أبو عوف في مرضه: أطيب قلب

بعث الفنان محمد فؤاد، برسالة دعم ومساندة للنجم الكبير عزت أبو عوف، والذي يعاني من فترة من أزمة صحية حرجة. ونشر محمد فؤاد عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا تجمعه بالفنان عزت أبو عوف، من بينها واحدة تجمعهما في بداية "فؤاد" الفنية حينما اكتشف موهبته "أبو عوف" وقدّمه للجمهور، وأخرى تجمعهما بعدما تقدم بهما العمر، ووصف "فؤاد" أبو عوف بـ"أستاذه"، داعيًا له بالشفاء، وكتب: "أستاذي العزيز والغالي عزت أبو عوف.. ربنا يتمم شفاك على خير وتقوم لينا بألف سلامة يا أطيب قلب في الدنيا".
عمرو -دياب

عمرو دياب يشكر تركي آل الشيخ لهذا السبب (فيديو)

نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، مقطع لحفل الفنان عمرو دياب، من مدينة جدة، في المملكة العربية السعودية. وظهر الهضبة في الفيديو موجهًا حديثه للجمهور: "مساء الخير عليكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبيسعدني وبيشرفني وجودي معاكم النهاردة، وفعلًا مبسوط جدًا جدًا، وأحب مرة ليّا أني أجي تاني"، موجهًا الشكر لآل الشيخ لإتاحة الفرصة له للمجيء للسعودية، قائلًا: "بشكر كل من ساهم في وجودي هنا وبالأخص صديقي الشاعر الكبير سيادة المستشار تركي آل الشيخ اللي أتاح لي الفرصة، وأنا بصراحة بحب البلد دي وبحب أجي هنا".
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محمود-المليجى

في مثل هذا اليوم.. توفي محمود المليجي

في مثل هذا اليوم 6 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1983: توفي الفنان محمود المليجي. وفي عام 1967: القوات الإسرائيلية تدخل القدس، ووزير الدفاع الإسرائيلي يصرح: لقد استولينا على أورشليم ونحن في طريقنا إلى بابل. وفي عام 1982: الجيش الإسرائيلي بقيادة أرئيل شارون يدخل لبنان ويتوغل داخل الأراضي اللبنانية حتى العاصمة بيروت.
نجيب سرور

في مثل هذا اليوم.. ولد نجيب سرور وتوفي خليل مطران

في مثل هذا اليوم 1 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1932: ولد الشاعر المصري نجيب سرور. وفي عام 1949: توفي الشاعر اللبناني خليل مطران. وفي عام 1926: ولدت الممثلة الأمريكية مارلين مونرو. وفي عام 1980: المحطة الإخبارية العالمية سي إن إن تبدأ عملها. وفي عام 1955: استقلال تونس. وفي عام 1959: صدور الدستور التونسي.
فاتن-حمامة-فيلم-اريد-حلا

في مثل هذا اليوم|ولدت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة

في مثل هذا اليوم 27 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1931: ولدت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. وفي عام 1332: ولد عبدالرحمن بن خلدون، مؤسس علم الاجتماع. وفي عام 1873 توفي رفاعة الطهطاوي، أحد رموز النهضة العلمية في مصر، في عصر محمد علي. وفي عام 1498: البحار البرتغالي فاسكو دي غاما يصل إلى الهند مكتشفا بذلك طريقا بحريا يمكن من التبادل المباشر بين أوروبا وآسيا.
اسماعيل-ياسين (2)

في مثل هذا اليوم.. توفي إسماعيل ياسين

في مثل هذا اليوم 24 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1972، توفي الممثل المصري الشهير إسماعيل ياسين. وفي عام 1218: غادرت الحملة الصليبية الخامسة عكا إلى مصر. وفي عام 1946: إخراج إمارة شرق الأردن من الانتداب الانتداب البريطاني على فلسطين، وتأسيس الجيش الأردني بقيادة جون جلوب باشا. وفي عام 2000: إسرائيل تبدأ بسحب جيشها من جنوب لبنان.
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