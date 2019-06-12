أحمد موسى: التفاح انهاردة أرخص من الليمون.. يا فرحتي
تحرير:محمد عودة١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ ص
ارتفاع سعر الليمون
وصف الإعلامى أحمد موسى ارتفاع سعر الليمون بـ«أغرب حكاية فى مصر».
وقال موسى، خلال حلقة الثلاثاء من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد»: «كيلو الليمون فى مصر وصل لـ80 جنيها و100 جنيه، محصلش فى شم النسيم اللى الناس فيه بتشترى ليمون قد كدا»، موضحا: «العواصف اللى حصلت من شهرين أثرت على الإنتاج فى حين إن الاستهلاك متزايد، التفاح بقا أرخص من الليمون، كيلو التفاح بـ3 أو 4 جنيهات، أما كيلو الليمون سعره نزل انهاردة بقا 40 و50 جنيها»، وعقب: «يا فرحتى».
وأضاف: «البامية كانت بـ30 جنيه نزلت لـ14 أو 15 جنيه، الطماطم اللى بيقولوا عليها مجنونة انهاردة مرطرطة ولا حد بيشتريها رغم إننا محتاجينها كل يوم».وتساءل: «هو الناس محتاجة الليمون كل يوم فى إيه؟ هو الناس عندها ضغط وصداع فبتشرب الليمون فى 24 ساعة؟ بتفتكروا الليمون فى أوقات غريبة جدا»، مضيفا: «ليه الليمون
وأضاف: «البامية كانت بـ30 جنيه نزلت لـ14 أو 15 جنيه، الطماطم اللى بيقولوا عليها مجنونة انهاردة مرطرطة ولا حد بيشتريها رغم إننا محتاجينها كل يوم».
وتساءل: «هو الناس محتاجة الليمون كل يوم فى إيه؟ هو الناس عندها ضغط وصداع فبتشرب الليمون فى 24 ساعة؟ بتفتكروا الليمون فى أوقات غريبة جدا»، مضيفا: «ليه الليمون وصل 80 جنيها و100 جنيه، والله الفاكهة انهاردة أرخص، التفاح المصرى بـ3 جنيها و4 جنيهات وألاقى الليمون بعد ما نزل بقى بـ50 جنيها عشان إيه».
وتابع: «بيقولك أصل إحنا بنصدر الليمون، وبيقولك مش عارف مين بياخدوه يخزنوه، وبيقولك أصل اللى عندهم الليمون خبوه الفترة اللى فاتت عشان السوق يشح ويبيعوه بعدها بـ 100 جنيه، حتى الليمون بقا الناس بتتاجر فيه فى السوق السوداء».
واختتم: «كان زمان يديك الليمون على البيعة، انهاردة كيلو الليمون كأنك بتشترى فستق».