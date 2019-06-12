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أحمد موسى: التفاح انهاردة أرخص من الليمون.. يا فرحتي

تحرير:محمد عودة ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ ص
ارتفاع سعر الليمون
ارتفاع سعر الليمون
وصف الإعلامى أحمد موسى ارتفاع سعر الليمون بـ«أغرب حكاية فى مصر». وقال موسى، خلال حلقة الثلاثاء من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد»: «كيلو الليمون فى مصر وصل لـ80 جنيها و100 جنيه، محصلش فى شم النسيم اللى الناس فيه بتشترى ليمون قد كدا»، موضحا: «العواصف اللى حصلت من شهرين أثرت على الإنتاج فى حين إن الاستهلاك متزايد، التفاح بقا أرخص من الليمون، كيلو التفاح بـ3 أو 4 جنيهات، أما كيلو الليمون سعره نزل انهاردة بقا 40 و50 جنيها»، وعقب: «يا فرحتى».
وأضاف: «البامية كانت بـ30 جنيه نزلت لـ14 أو 15 جنيه، الطماطم اللى بيقولوا عليها مجنونة انهاردة مرطرطة ولا حد بيشتريها رغم إننا محتاجينها كل يوم».وتساءل: «هو الناس محتاجة الليمون كل يوم فى إيه؟ هو الناس عندها ضغط وصداع فبتشرب الليمون فى 24 ساعة؟ بتفتكروا الليمون فى أوقات غريبة جدا»، مضيفا: «ليه الليمون
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الدكتورة-مارجريت-نبيل-حنا

مصدر طبي يكشف سبب وفاة طبيبة التخدير بمستشفى الساحل

كشف مصدر طبي، رفض ذكر اسمه، في تصريحاته إلى «التحرير»، مساء الثلاثاء، عن الأسباب الرئيسية لوفاة الدكتورة «مارجيت نبيل حنا»، طبية التخدير بمستشفى الساحل التعليمي الكائن بمنطقة شبرا مصر، التي تُوفت مساء أمس الإثنين في أثناء أداء واجبها الإنساني تجاه أحد المرضى بغرفة عمليات المستشفى، إذ أكد أن السبب الرئيسي للوفاة، ناتج عن هبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف مفاجئ في عضلة القلب، مشيرًا إلى أن الأطباء حاولوا إسعافها لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذها، وتوفت بعد كل هذه المحاولات.
الدكتورة-مارجريت-نبيل-حنا

كيف نعى الأطباء دكتورة التخدير التي توفيت في غرفة عمليات الساحل؟

في واقعة لم تحدث من قبل، سقطت على الأرض طبيبة تخدير تُدعى مارجريت نبيل حنا، متوفيه داخل غرفة عمليات مستشفى الساحل التعليمي الكائن بمنطقة شبرا، أثناء أداء واجبها الإنساني، عندما كانت تتعامل مع حالة مرضية لتخديرها لإجراء عملية جراحية، ثم سقطت متوفاة في الحال بشكل مفاجئ، بسبب أزمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية، لم يتكمن زملاؤها من إنقاذها من الموت. وفاة الطبية لم يتوقف، ولكن هناك حالة من الاستياء والغضب بين زملائها، الذين عبروا عن حزنهم الشديد على فراقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتوتير.
طارق-شوقى-يفتتح-المدرسة-المصرية-اليابانية-بالعبور (3)

«التعليم» تعلن نتيجة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، الذين تقدموا للالتحاق بـ40 مدرسة في 23 محافظة. وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة: إنه سيتم إرسال بريد إلكتروني للأطفال الذين تنطبق عليهم شروط ومواصفات الالتحاق بالمدارس تباعا وفقاً لاحتياجات المدارس، محدد بها مواعيد وأماكن عقد المقابلات الشخصية مع أولياء الأمور والطلاب.
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صاحب مزرعة ليمون: 3 أسباب وراء ارتفاع الأسعار(فيديو)

ارتفاع جنوني أًصاب أسعار الليمون في الأسواق وتسبب في حالة من الغضب بين المواطنين؛ إذ تضاعفت أسعاره من 10 جنيهات إلى 100 جنيه وذلك لعدة أسباب. التحرير التقى أحد أصحاب المزارع بمدينة قها بمحافظة القليوبية للتعرف على الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع في الأسعار الذي أصاب محصولا لا غنى عنه في كل بيت. الحاج رضا عبدالعزيز صاحب مزرعة ليمون بمدينة قها وأمين عام النقابة العامة للفلاحين بالقليوبية قال لـ التحرير إن أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار الليمون عدم الوقاية من الأمراض التي أصابت الليمون هذا العام مثل سوسة الليمون التي أدت إلى فقد أكثر من 70% من المحصول.
اقرأ المزيد من الأخبار
حوار-مع-احد-مزارعى-الليمون-تصوير-دعاء-السيد‎ (4)

صاحب مزرعة ليمون: 3 أسباب وراء ارتفاع الأسعار(فيديو)

ارتفاع جنوني أًصاب أسعار الليمون في الأسواق وتسبب في حالة من الغضب بين المواطنين؛ إذ تضاعفت أسعاره من 10 جنيهات إلى 100 جنيه وذلك لعدة أسباب. التحرير التقى أحد أصحاب المزارع بمدينة قها بمحافظة القليوبية للتعرف على الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع في الأسعار الذي أصاب محصولا لا غنى عنه في كل بيت. الحاج رضا عبدالعزيز صاحب مزرعة ليمون بمدينة قها وأمين عام النقابة العامة للفلاحين بالقليوبية قال لـ التحرير إن أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار الليمون عدم الوقاية من الأمراض التي أصابت الليمون هذا العام مثل سوسة الليمون التي أدت إلى فقد أكثر من 70% من المحصول.
ارتفاع-اسعار-الليمون-فى-الاسواق-تصوير-دعاء-السيد (3)

التموين تطرح ليمون بأسعار مخفضة في القاهرة والجيزة

أصدرت شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بيانا، تعلن فيه عن طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وفروع الشركة بمحافظتي القاهرة والجيزة، على أن يتم توفير كميات كبيرة من الليمون بسعر 45 جنيها للكيلوجرام، وأيضا سيتم طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، مضيفا أنه يتم مد فروع ومنافذ الشركة بالسلع والمنتجات الغذائية أولا بأول في إطار الحرص على توفير المنتجات للمواطنين.
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تعرف على أسعار الليمون اليوم بالأسواق

شهدت أسعار الليمون تراجعا طفيفا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 80 جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.
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سر العجز.. «التحرير» داخل «جناين الليمون» (صور)

ارتفاع كبير في أسعار الليمون لم تشهده مصر من قبل -إذ بلغ سعر الكيلو 100 جنيه في بعض الأسواق- تسبب في حالة من الجدل حول زراعة الليمون وفتح باب البحث لمعرفة أسباب قلة الإنتاج، التي أرجعها الخبراء إلى أن التقلبات الجوية وظهور مرضي "القوقع، والصمغ" هي السبب وراء "عدم طرح الليمون بكثافة كما السنوات الماضية". «التحرير» حاول معاينة الحقيقة على الأرض في «جناين الليمون»، فانتقل إلى قرية النجاح التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، التي تعتبر من كبرى القرى التي تزرع أشجار الليمون في مصر، إذ تتعدى مساحة الأرض المزروعة بالليمون فيها 20 ألف فدان.
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