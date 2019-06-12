أحمد موسى: التفاح انهاردة أرخص من الليمون.. يا فرحتي

تحرير:محمد عودة ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ ص

ارتفاع سعر الليمون

وصف الإعلامى أحمد موسى ارتفاع سعر الليمون بـ«أغرب حكاية فى مصر». وقال موسى، خلال حلقة الثلاثاء من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد»: «كيلو الليمون فى مصر وصل لـ80 جنيها و100 جنيه، محصلش فى شم النسيم اللى الناس فيه بتشترى ليمون قد كدا»، موضحا: «العواصف اللى حصلت من شهرين أثرت على الإنتاج فى حين إن الاستهلاك متزايد، التفاح بقا أرخص من الليمون، كيلو التفاح بـ3 أو 4 جنيهات، أما كيلو الليمون سعره نزل انهاردة بقا 40 و50 جنيها»، وعقب: «يا فرحتى».

وأضاف: «البامية كانت بـ30 جنيه نزلت لـ14 أو 15 جنيه، الطماطم اللى بيقولوا عليها مجنونة انهاردة مرطرطة ولا حد بيشتريها رغم إننا محتاجينها كل يوم».وتساءل: «هو الناس محتاجة الليمون كل يوم فى إيه؟ هو الناس عندها ضغط وصداع فبتشرب الليمون فى 24 ساعة؟ بتفتكروا الليمون فى أوقات غريبة جدا»، مضيفا: «ليه الليمون