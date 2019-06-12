سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

نانسي بيلوسي: ترامب «القائد الأعلى للتشتيت»

تحرير:وكالات ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ ص
دونالد ترامب ونانسي بيلوسي
دونالد ترامب ونانسي بيلوسي
أبدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الثلاثاء، «سأمها» من الحديث عن الرئيس دونالد ترامب، واصفة إياه بأنه «القائد الأعلى للتشتيت»، وقالت إنه يختلق الجدل لصرف الانتباه عن قضايا أكثر أهمية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ردت رئيسة مجلس النواب، وهي ديمقراطية، خلال مؤتمر في واشنطن، على سؤال بشأن سلسلة من الإهانات الشخصية التي وجهها لها ترامب، وقالت: «سئمت منه، لم أعد حتى أرغب في الحديث عنه». وكان ترامب قد وصف بيلوسي، أقوى شخصية ديمقراطية أمريكية، الأسبوع الماضي بأنها «عار، وشخص بغيض وكريه ومحب للانتقام».
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة «فوكس»، في مقبرة في فرنسا لقتلى الحرب من الجنود الأمريكيين: «أسميها نانسي العصبية.. نانسي بيلوسي كارثة.. إنها كارثة».وعندما سئلت بيلوسي الديمقراطية خلال المؤتمر عن كيفية عملها مع ترامب الجمهوري عندما يوجه لها مثل هذه الإهانات، قالت: «كل ما أفعله هو النظر للمصدر، أسهمي ترتفع
اقرأ المزيد
جمال خاشقجى

أمريكا تحث السعودية على التقدم بالتحقيق في مقتل خاشقجي

أعلن مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحث المملكة العربية السعودية على إحراز مزيد من التقدم فى التحقيقات التى تجريها في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، العام الماضي. ونقلت وكالة «رويترز»، عن المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية، قوله إن مقتل خاشقجي لا يزال «قضية ساخنة جدا»، وعلى السعوديين «أن يأخذوها على محمل الجد»، على حد قوله، وفقا لموقع «روسيا اليوم». وأضاف المسؤول الأمريكي أن السعودية يجب عليها إكمال التحقيقات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة قبل حلول الذكرى السنوية الأولى لتلك الجريمة في أكتوبر المقبل.
أدم-ايرلي-المتحدث-السابق-باسم-الخارجية-الاميركية (2)

المتحدث السابق للخارجية الأمريكية يقدم برنامجا باللغة العربية

بمقال أسبوعي وبرنامج ناطق باللغة العربية، تعاقد آدم إيرلي، المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وسفير الولايات المتحدة لدى مملكة البحرين سابقا، مع العين الإخبارية بدءًا من الشهر الجاري. ومن المنتظر أن يُقدم إيرلى، برنامجًا يشرح فيه خفايا السياسة الأمريكية، وخصوصا القضايا ذات الاهتمام المشترك مع المنطقة العربية. ويتميز إيرلي بفهمه لمنطقة الشرق الأوسط، فبجانب خدمته سفيرًا للولايات المتحدة في مملكة البحرين، خدم أيضا في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.
التحرش-بالطلبة-فى-المدارس-اغتصاب-اطفال (2)

الإخصاء الكيميائي عقوبة للمتحرشين بالأطفال في أمريكا

في خطوة تشريعية جديدة بشأن معاقبة المعتدين جنسيا على الأطفال، أقرّت ولاية ألاباما الأمريكية قانونًا يعاقب بعض المدانين بالاعتداء الجنسي على الأطفال بالإخصاء الكيميائي، بحسب موقع "بي بي سي عربي". ويفرض القانون على المدانين بالاعتداءات الجنسية على الأطفال دون 13 عامًا البدء بتناول عقاقير لتقليل الرغبة الجنسية قبل شهر من إطلاق سراحهم بشروط، وتقرر المحكمة بعدها متى يكون تناول العقاقير غير ضروري. وبموجب هذا القانون تعد ألاباما هي الولاية الثامنة التي تُطبق قانون الإخصاء الكيميائي، وسوف يتعين على المدانين في ألاباما دفع ثمن عقاقير الإخصاء.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب يغزو معاقل الديمقراطيين للفوز بانتخابات 2020

تقرير جديد من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مساعديه إنكار استطلاعات الرأي الداخلية التي أظهرت أنه يأتي متأخرا عن المرشح الديمقراطي المحتمل جو بايدن نائب الرئيس السابق، في الولايات الرئيسة، وفي محاولة لتأمين فوزه في الانتخابات المقرر لها نوفمبر من العام المقبل، تدرس حملة ترامب تخصيص موارد هائلة للفوز في ولاية "أوريجون" وفقا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وهي ولاية فازت فيها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على الرئيس بفارق 11 نقطة مئوية في الانتخابات الأخيرة عام 2016.
اقرأ المزيد من الأخبار
قصف-غزة.PNG2 (2)

ترامب يطالب بوقف «القصف الجهنمي» في سوريا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، كلا من دمشق وموسكو، وبدرجة أقل طهران، بوقف «القصف الجهنّمي» على إدلب، آخر معقل رئيسي للمتشددين في سوريا، معربا عن أسفه لأن الكثير من المدنيين يروحون ضحية «هذه المذبحة». وقبيل مغادرته واشنطن إلى لندن، كتب ترامب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قال فيها: «نسمع أن روسيا وسوريا، وبدرجة أقل إيران، تشن قصفا جهنّميا على محافظة إدلب في سوريا، وتقتل بدون تمييز العديد من المدنيين الأبرياء، العالم يراقب هذه المذبحة، ما هو الهدف منها؟ ما الذي ستحصلون عليه منها؟ توقفوا».
كيم هيوك-تشول

زعيم كوريا الشمالية يعدم مبعوثه الخاص إلى ترامب

أعدمت كوريا الشمالية عددًا من مسئوليها في وزارة الخارجية، بمن في ذلك مبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك نتيجة انهيار قمة فيتنام التى جمعت الزعيم كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت وكالة «رويترز» نقلا عن صحيفة كورية جنوبية. ونقلت صحيفة «تشوسون إيلبو» الكورية الجنوبية، عن مسئولين من كوريا الشمالية، لم تُكشف هويتهم، قولهم: «تم التحقيق مع كيم هيوك-تشول، وأُعدم في مطار ميريم مع 4 مسؤولين في وزارة الخارجية في مارس».
دونالد-ترامب (5)

ترامب لإيران: إذا رغبتم في الحوار فنحن راغبون أيضا

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحديث عن إمكانية إجراء محادثات مع إيران، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي يبحث، وفق تقارير، إجراء زيارة للعاصمة الإيرانية طهران. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الرئيس الأمريكي: «أعتقد أن إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضًا». وأضاف ترامب: «سنرى ما سيحدث، لكنني أعرف حقيقة أن رئيس الوزراء "آبي" على علاقة وثيقة مع القيادة في إيران.. لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث».
دونالد ترامب ونانسي بيلوسي

حرب تصريحات بين ترامب وبيلوسي بسبب اتفاقية التجارة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لا تفهم اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مما دعاها إلى إبلاغ الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بأنها تريد أسبوعين كى تدرس الاتفاقية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف ترامب: «بيلوسي لا تفهم مشروع القانون، لذلك يجب عليها أن تكون على دراية كافية وأن تدرس المشروع». مؤكدا: «إنها تبدو مضطربة، ويجب عليها أن تقر بأنها لاتفهمه». وردت رئيسة مجلس النواب الأمريكي على ترامب، بتغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org