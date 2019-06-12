نانسي بيلوسي: ترامب «القائد الأعلى للتشتيت»

تحرير:وكالات ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ ص

دونالد ترامب ونانسي بيلوسي

أبدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الثلاثاء، «سأمها» من الحديث عن الرئيس دونالد ترامب، واصفة إياه بأنه «القائد الأعلى للتشتيت»، وقالت إنه يختلق الجدل لصرف الانتباه عن قضايا أكثر أهمية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ردت رئيسة مجلس النواب، وهي ديمقراطية، خلال مؤتمر في واشنطن، على سؤال بشأن سلسلة من الإهانات الشخصية التي وجهها لها ترامب، وقالت: «سئمت منه، لم أعد حتى أرغب في الحديث عنه». وكان ترامب قد وصف بيلوسي، أقوى شخصية ديمقراطية أمريكية، الأسبوع الماضي بأنها «عار، وشخص بغيض وكريه ومحب للانتقام».

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة «فوكس»، في مقبرة في فرنسا لقتلى الحرب من الجنود الأمريكيين: «أسميها نانسي العصبية.. نانسي بيلوسي كارثة.. إنها كارثة».وعندما سئلت بيلوسي الديمقراطية خلال المؤتمر عن كيفية عملها مع ترامب الجمهوري عندما يوجه لها مثل هذه الإهانات، قالت: «كل ما أفعله هو النظر للمصدر، أسهمي ترتفع