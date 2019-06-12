«استهداف السيسي وجبهة النصرة» أبرز محاكمات اليوم

الجنايات تحاكم 15 متهمًا باستعمال القوة والعنف ضد قوات الأمن المكلفة بضبط متهم وحيازة أعيرة نارية وذخائر واستخدامها فى إطلاق النيران على قوات قسم شرطة البدرشين

تحرير:سماح عوض الله ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ ص

المحكمة العسكرية

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا الهامة يتقدمها جلسة حكم المحكمة العسكرية المنعقده بمجمع المحاكم بطرة، على 292 متهم فى القضية رقم 148 عسكرية والمعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال السيسي"، ومن المقرر أن يشمل الحكم اليوم إعدام 8 متهمين كانت المحكمة أحالتهم بجلسة سابقة إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، والمحالون للمفتي هم: كمال علام وجواد عطا الله سليم ونبيل حسين على وأحمد حسن سليمان ومحمد أحميد فريج وطارق محمد شوقى وأشرف سالم سليمان وأسامه محمد عبد السميع.

كشفت التحقيقات أن التخطيط لاستهداف الرئيس تم بين خليتين إحداهما بالسعودية لاستهدافه أثناء أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، واعترف المتهم أحمد بيومي قائد الخلية الإرهابية بالسعودية بتشغيله باقي المتهمين بناء على طلب سعيد عبد الحافظ أحمد عبد الحافظ وقام برصد الرئيس السيسي، كما رصد مهبط طائرات الأسرة