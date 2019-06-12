جريمة

«استهداف السيسي وجبهة النصرة» أبرز محاكمات اليوم

الجنايات تحاكم 15 متهمًا باستعمال القوة والعنف ضد قوات الأمن المكلفة بضبط متهم وحيازة أعيرة نارية وذخائر واستخدامها فى إطلاق النيران على قوات قسم شرطة البدرشين
تحرير:سماح عوض الله ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ ص
المحكمة العسكرية
المحكمة العسكرية
يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا الهامة يتقدمها جلسة حكم المحكمة العسكرية المنعقده بمجمع المحاكم بطرة، على 292 متهم فى القضية رقم 148 عسكرية والمعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال السيسي"، ومن المقرر أن يشمل الحكم اليوم إعدام 8 متهمين كانت المحكمة أحالتهم بجلسة سابقة إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، والمحالون للمفتي هم: كمال علام وجواد عطا الله سليم ونبيل حسين على وأحمد حسن سليمان ومحمد أحميد فريج وطارق محمد شوقى وأشرف سالم سليمان وأسامه محمد عبد السميع.
كشفت التحقيقات أن التخطيط لاستهداف الرئيس تم بين خليتين إحداهما بالسعودية لاستهدافه أثناء أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، واعترف المتهم أحمد بيومي قائد الخلية الإرهابية بالسعودية بتشغيله باقي المتهمين بناء على طلب سعيد عبد الحافظ أحمد عبد الحافظ وقام برصد الرئيس السيسي، كما رصد مهبط طائرات الأسرة
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رفع 20 سيارة مركونة لعدم استخدامها في عمليات إرهابية

واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأربعاء، حملاتها المكبرة، لرصد كل المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المركونة من الشوارع، خشية استخدامها في عمليات إرهابية، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأقسام الشرطة بدوائر القاهرة. وأسفرت جهود الحملات عن رفع 20 سيارة ودراجة نارية متروكة، منها 6 تم تسليمها إلى أصحابها، و4 تم حجزها بالأماكن المخصصة لذلك بالأقسام المختلفة، و5 دراجات بخارية بدون ترخيص أو لوحات تسيير، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
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1200 مخالفة انتظار خاطئ تشل حركة المرور في الجيزة

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، جهودهم بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، وتم شن حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 3259 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1200 مخالفة انتظار خاطئ، و491 مخالفة متنوعة.
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القبض على 16 مشتبها بهم في المنطقة الأثرية

وجهت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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85 قضية تموينية حصيلة جهود مباحث الجيزة خلال 24 ساعة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 85 قضية تموينية تنوعت ما بين 17 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 13 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 11 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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محكمة عسكرية

تأجيل «استهداف النائب العام المساعد» لـ10 يونيو

قررت، اليوم الإثنين، المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 304 متهمين، من بينهم محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2»، المتهمين فيها بتنفيذ 17 جريمة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، من بينها واقعة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، إلى جلسة 10 يونيو، لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين فى جميع وقائع الاتهام التى جرت خلال الفترة بين عامي 2014 و2015.
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الثروة الحرام.. عاطل يتلاعب بأحلام الشباب بـ21 ألفا

عاطل أتم للتو عامه الأربعين، جُل همه التخلص من شبح البطالة ولقب "عاطل" الذي بات مقترنا باسمه، بحث عن طريقة يجني من ورائها المال، قاده تفكيره إلى طرق عالم الإجرام عبر بوابة النصب والاحتيال على راغبي العمل -خاصة الشباب- مستغلا حاجتهم للعمل ورغبة الكثيرين للالتحاق بفرصة في الدول العربية، أسس مكتبا في مسقط رأسه بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة لإلحاق العمالة بدولة العراق، وقام بتوزيع إعلانات ومنشورات دعائية جاء مضمونها "الحلم هيبقى حقيقة.. فرصة السفر للعراق بـ21 ألف جنيه".
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عامل يقتل زوج شقيقته بـ«مزغونة» بسبب خلافات أسرية

بسبب الخلافات الأسرية، أقدم عامل على قتل زوج شقيقته وانهال عليه طعناً بالسكين في مدينة البدرشين بالجيزة، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا بمقتل عامل داخل منزله بقرية مزغونة في البدرشين، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ومن خلال معاينة العقيد علي عبد الكريم مفتش المباحث، تبين أن الجثة لعامل وبها طعنة نافذة في الظهر.
انتحار

مصرع شاب سقط من الطابق الرابع بمنزل في البدرشين

سقط شاب من الطابق الرابع بمنزل بالبدرشين، مما أسفر عن مصرعه بالحال، وأوضحت تحريات رجال المباحث أن الضحية اختل توازنه وسقط مفارقًا الحياة، أثناء لهوه بجوار النافذة، ولا توجد شبهة جنائية.. تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي مركز شرطة البدرشين، بلاغًا يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق الرابع، ما أسفر عن مفارقته الحياة، وبإجراء التحريات تبين أن شاب يدعى "أحمد.ص" اختل توازنه، ما أسفر عن سقوطه من الطابق الرابع، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
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