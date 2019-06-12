رياضة

صلاح في قائمة فوربس لأعلى الرياضيين أجرًا بـ2019

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
تفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على غريمه كريستيانو رونالدو، إذ احتل صدارة قائمة أعلى الرياضيين أجرًا في العالم بحسب قائمة موقع "فوربس"، وحصد نجم برشلونة 127 مليون دولار في آخر 12 شهرًا بواقع 92 مليون دولار أجرًا ومكافآت فوز و35 مليون دولار من عقود الرعاية والإعلانات، وذلك بحسب المجلة الأمريكية، أما كريستيانو فحصد 109 ملايين دولار في آخر 12 شهرًا مقابل 105 ملايين دولار لنجم باريس سان جيرمان نيمار، ووجد الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز في المركز الرابع بحصد 94 مليون دولار في آخر 12 شهرًا.
واحتل نجم التنس السويسري روجر فيدرر المركز الخامس بحصده 93.4 مليون دولار، وتعد نجمة التنس سيرينا ويليامز الرياضية الوحيدة التي وجدت في أول 100، باحتلالها المركز 63 بحصدها 29.2 مليون دولار. ووجد نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، محمد صلاح في القائمة، باحتلاله المركز 98 بحصده 25.1 مليون دولار بواقع 16.1
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روني يطالب اليونايتد بعدم التعاقد مع بيل

يرى النجم الإنجليزي واين روني بأن لاعبين مثل جاريث بيل وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لن يحلوا المشاكل الحالية في مانشستر يونايتد الذي فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وفشل في التتويج بأي لقب للعام الثاني على التوالي، وقال روني بحسب ما نقلت "بي بي سي": "أول شيء يتوجب على مدرب الفريق أولي جونار سولسكاير فعله، هو بناء قائمة الفريق، ولا أرى أن التعاقد مع لاعب أو اثنين مقابل 100 مليون إسترليني سيساعد اللاعبين الحاليين فالتعاقد مع رونالدو وميسي وبيل وسيرجيو راموس سيكلف الفريق نحو 350 مليون إسترليني، ولن يقدموا للفريق سوى موسمين".
طاهر محمد طاهر

المقاولون العرب يكشف حقيقة انتقال طاهر طاهر للأهلي

كشف محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن الأخبار التي يتم تداولها عن انتقال طاهر محمد طاهر، إلى النادي الأهلي، ليست صحيحة، وما هي إلا اجتهاد وتكهنات من البعض، مضيفًا، أنه حتى الآن لا يوجد أي اتفاق بشكل رسمي سواء مع اللاعب أو مع إدارة الفريق بشأن انضمامه إلى القلعة الحمراء الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن النادي لا يقف أمام رغبة اللاعب في أي حال من الأحوال، وسبق أن الأهلي كان يسعى في الميركاتو الشتوي الماضي لضم طاهر، ولكن إدارة ذئاب الجبل طلبت تأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم للمحافظة على القوام الأساسي للفريق.
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المنتخب يعلق على أنباء استبعاد محمد صلاح

كشف إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، وافق على طلب النجم محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، بالحصول على إجازة للحصول على قسط من الراحة، قبل الانضمام لمعسكر المنتخب استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وأبدى لهيطة، خلال مداخلة هاتفية، من برنامج «نمبر وان» بقناة النهار، اندهاشه من حديث البعض عن التهديد باستبعاد صلاح من قائمة البطولة في حالة عدم عودته من الإجازة والانضمام للمنتخب، قائلًا: «كلام غريب لا يصدقه شخص عاقل».
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نجم ليفربول السابق: ميسي الأحق بالكرة الذهبية

كشف جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني هو الأقرب للتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم والحصول على الكرة الذهبية، حيث أكد كاراجر في تصريحات صحفية اليوم الإثنين أن الكرة الذهبية لن يفوز بها لاعب مدافع؛ لأن هذا أمر ليس معتادًا في كرة القدم. وقال جيمي كاراجر خلال تصريحاته إنه يرى فان دايك يتقدم على ليونيل ميسي في سباق الكرة الذهبية عبر مواقع المراهنات لكن في تاريخ كرة القدم نادرًا عندما يحصل مدافع على هذه الجائزة.
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رونالدو: قدمت ما يكفي للفوز بالكرة الذهبية

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته الكبيرة، بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده أمس الأحد، وذلك بعد التغلب في المباراة النهائية على هولندا بهدف نظيف، ولا يزال نجم يوفنتوس يقدم مستويات مرتفعة على الرغم من بلوغه عامه الـ34، إلا أنه دائمًا ما يتلقى الإشادة بفضل الثبات الكبير في المستوى الذي تمتع به طوال مسيرته، وقال رونالدو في هذا الشأن بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أمر بفترة لعبت فيها بصورة سيئة طوال مسيرتي، الأرقام تتحدث عن نفسها في آخر 16 عامًا".
نيمار

انخفاض قيمة نيمار بقرابة 100 مليون يورو

يتداول اسم نيمار في المواسم الأخيرة في الكثير من الصحف العالمية بسبب تصرفاته المثيرة للجدل والإصابات التي يتعرض لها، بصورة أكبر من تداول اسمه لما يقوم به داخل أرض الملعب، حيث عانى النجم البرازيلي في الآونة الأخيرة من الكثير من الصراعات مع زملائه في باريس سان جيرمان، كما يعاني من الكثير من المشكلات البدنية والأزمات الشخصية، آخرها اتهامه في قضية اغتصاب، وأتت إصابته الأخيرة في الكاحل لتحرمه من المشاركة في كوبا أمريكا هذا الشهر، ما دفع الكثير من الرعاة لإعادة التفكير في مركز النجم البرازيلي. وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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بقيادة صلاح| 3 لاعبين ينافسون ميسي في الكرة الذهبية

ساهم تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام يوم السبت الماضي، في أن يصبح الكثير من لاعبيه المحوريين مرشحين بقوة للتتويج بالكرة الذهبية هذا الموسم، ومنافسة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. يأتي ذلك بعدما سبق أن صرح مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو بأن الفائز بالكرة الذهبية يجب أن يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي النظرية التي من المفترض أن تبعد ميسي عن الجائزة، وبالنسبة إلى المرشحين لمنافسة النجم الأرجنتيني، فسيكون في مقدمتهم أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ورجل المباراة النهائية فيرجيل فان ديك.
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