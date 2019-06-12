صلاح في قائمة فوربس لأعلى الرياضيين أجرًا بـ2019

تفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على غريمه كريستيانو رونالدو، إذ احتل صدارة قائمة أعلى الرياضيين أجرًا في العالم بحسب قائمة موقع "فوربس"، وحصد نجم برشلونة 127 مليون دولار في آخر 12 شهرًا بواقع 92 مليون دولار أجرًا ومكافآت فوز و35 مليون دولار من عقود الرعاية والإعلانات، وذلك بحسب المجلة الأمريكية، أما كريستيانو فحصد 109 ملايين دولار في آخر 12 شهرًا مقابل 105 ملايين دولار لنجم باريس سان جيرمان نيمار، ووجد الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز في المركز الرابع بحصد 94 مليون دولار في آخر 12 شهرًا.
واحتل نجم التنس السويسري روجر فيدرر المركز الخامس بحصده 93.4 مليون دولار، وتعد نجمة التنس سيرينا ويليامز الرياضية الوحيدة التي وجدت في أول 100، باحتلالها المركز 63 بحصدها 29.2 مليون دولار.
ووجد نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، محمد صلاح في القائمة، باحتلاله المركز 98 بحصده 25.1 مليون دولار بواقع 16.1
واحتل نجم التنس السويسري روجر فيدرر
المركز الخامس بحصده 93.4 مليون دولار، وتعد نجمة التنس سيرينا ويليامز الرياضية الوحيدة التي وجدت في أول 100، باحتلالها المركز 63 بحصدها 29.2 مليون دولار.
ووجد نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، محمد صلاح
في القائمة، باحتلاله المركز 98 بحصده 25.1 مليون دولار بواقع 16.1 مليون دولار أجرًا ومكافآت فوز و9 ملايين دولار من الرعاية والإعلانات.
وفي ما يلي قائمة أعلى 10 رياضيين أجرًا في العالم بعملة الدولار:
1- ليونيل ميسي: 127 مليونا.
2- كريستيانو رونالدو: 109 ملايين.
3- نيمار: 105 ملايين.
4- كانيلو ألفاريز: 94 مليونا.
5- روجر فيدرر 93.4 مليون.
6- روسيل ويلسون: 89.5 مليون.
7- أرون رودجرز: 89.3 مليون.
8- ليبرون جيمس
: 89 مليونا.
9- ستيفان كوري: 79.8 مليون.
10- كيفن دورانت: 65.4 مليون.