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صحف الإمارات: تعليق العصيان في السودان حتى إشعار آخر

الصحف تناولت تلقي اليمن ضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، بالتزام مبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، بالمرجعيات الثلاث وضمان تنفيذ اتفاق الحديدة
تحرير:وفاء بسيوني ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ ص
صحف
صحف
تصدرت أوضاع الصراع في الشرق الأوسط عناوين الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء، إذ تصدرت التطورات في السودان عناوين تلك الصحف، كما تناولت الأوضاع في اليمن وسوريا، إضافةً إلى العديد من القضايا الأخرى. أشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى إعلان قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، أمس، تعليق العصيان المدني، ورفع الإضراب السياسي في البلاد "حتى إشعار آخر"، في حين أعلن المجلس العسكري تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث المتعلقة بفض الاعتصام.
وأفادت صحيفة "الاتحاد" أن محمود درير الذي يتولى وساطة منذ زيارة قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الأسبوع الماضي، قال للصحفيين: "وافقت قوى الحرية والتغيير على إنهاء العصيان المدني اعتبارا من نهاية اليوم"، مضيفا: "اتفق الطرفان على العودة إلى المفاوضات قريبا وعلى أنه لا عودة عن ما اتفق عليه سابقا
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سماء سوريا

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

أعلن التلفزيون السوري، فى نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجارات عدة في محافظة القنيطرة. وذكر التلفزيون السوري أيضا أن الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية على تل الحارة في درعا ونجحت فى إسقاط عدد منها. بينما أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية، فيما نقلته على لسان مراسلها بالقنيطرة، بأن عدوانا إسرائيليا استهدف مواقع بريف القنيطرة جنوب سوريا. وأوضح مراسل الوكالة الروسية أن طيران الاستطلاع التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي كان يحلق في أجواء القسم المحتل من جبل الشيخ لقرابة ساعة قبل العدوان.
محمود-الزهار (1)

فضيحة لقيادي بحماس: أشعر بالقيء عند سماع كلمة فلسطين (فيديو)

نشرت قناة "العربية" مقطع فيديو قالت إنه مسرب يكشف عن فضيحة كبرى لحركة حماس بشأن رؤيتها للدولة الفلسطينية. وأظهر الفيديو الذي نشرته القناة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" القيادي بحركة حماس ووزير الخارجية السابق، محمود الزهار وهو يقول "أشعر بالتقيء عندما أسمع بالدولة الفلسطينية، وفلسطين بالنسبة لنا مجرد سواك أسنان". وأضاف "الزهار" أن هذا الشعور ينتابه عندما يسمع مقولة مشروع دولة فلسطينية على ‏حدود عام 1967، لأنه لا يوجد "مشروع ولا نيلة" على حد تعبيره.
مجلس الامن

بالإجماع.. مجلس الأمن يمدد حظر بيع الأسلحة في ليبيا

وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على تمديد حظر بيع الأسلحة المفروض على ليبيا، مؤكدًا أنه "لا يوجد حل عسكري للنزاع المستمر". ومن المقرر أن يمنح القرار الجديد الدول الأعضاء في مجلس الأمن "صلاحيات في تفتيش السفن المشتبه في أنها تحمل أسلحة إلى ليبيا". من جانبه، دعا ممثل بريطانيا في مجلس الأمن، المقدم لمشروع القرار "ستيفن هيكي" جميع الأطراف المشاركة في النزاع في ليبيا إلى احترام حظر الأسلحة والالتزام بوقف إطلاق النار في جميع الأنحاء.
حقل-نفطي-في-ليبيا

حريق حقل نفط في ليبيا.. و30 ألف برميل خسائر يومية

أعلنت مؤسسة النفط الليبية، أن حريقا نشب في مولد كهربائي بحقل السرير النفطي جنوب شرق ليبيا، ما يتسبب في خسارة تقدر بنحو 30 ألف برميل يوميا، فيما يبلغ الإنتاج الحالي لحقل السرير النفطي حوالي 155 ألف برميل في اليوم. وأضافت المؤسسة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "أحد المولدات الكهربائية بمحطة التجميع رقم 1 بحقل السرير قد توقف عن العمل نتيجة حريق نجم عن ارتفاع درجات الحرارة في ساعة مبكرة من يوم 9 يونيو 2019، تسبب في انخفاض في الإنتاج يقدر بحوالي 30 ألف برميل يوميا".
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صحف-الإمارات

صحف الإمارات: المعارضة السودانية تتجه لتعليق العصيان

تصدر الشأن السوداني وتطورات العصيان المدني عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء ، كما استعرضت الأوضاع في اليمن إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. تحت عنوان "المجلس العسكري السوداني يصدر بياناً مهماً حول أحداث الاعتصام" ذكرت صحيفة "البيان"، أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أكد في بيان مساء الاثنين أنه لم يكن لديه أي رغبة في فض الاعتصام أمام مقر القيادة في الخرطوم ، مشيراً إلى أنه سيحاكم كل من تثبت إدانته وفقاً للقانون.
أحد شواع الخرطوم

استجابة غير متوقعة.. عصيان يحول الخرطوم لمدينة أشباح

رغم انقطاع الإنترنت في السودان والذي يعد الوسيلة الأولى والأقوى للحشد، نجد أن اليوم الأول للعصيان المدني المفتوح الذي دعت إليه قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد، لاقى استجابة قوية من قبل السودانيين حيث بدت الشوارع شبه خالية من المارة ووسائل النقل رغم أن أمس، هو بداية الأسبوع والعودة للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك. قادة الاحتجاج في الخرطوم دعوا إلى العصيان المدني في تصعيد جديد من قبل المحتجين في محاولة لإرغام المجلس العسكري على تسليم السلطة لحكومة مدنية.
صحف-الإمارات (1)

صحف سعودية: خليفة ماي يلوح برفض دفع فاتورة «الطلاق»

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، مسلطة الضوء على الصراع في الشرق الأوسط، ونتائج العصيان المدني في السودان، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "عكاظ" تحت عنوان "شوارع الخرطوم خالية"، أن شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، بدت خالية إلى حد كبير مع بدء حملة العصيان المدني أمس الأحد، للمطالبة بحكم مدني. وكانت المعارضة وجماعات الاحتجاج دعت الموظفين إلى البقاء في المنازل بعد اقتحام قوات الأمن مقر الاعتصام، الإثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل العشرات.
صحف-سعودية

صحف الإمارات: شلل في الخرطوم وانطلاق سباق خلافة ماي

أطلعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين على تطورات الأوضاع في السودان بعد العصيان المدني الذي بدأ أمس، كما أبرزت الصحف انطلاق سباق خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وتناولت أيضا موقف فلسطين من تصريحات السفير الأمريكي لديها بشأن الضفة الغربية بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. وتحت عنوان "العصيان يشل الحياة جزئيا في الخرطوم"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن انطلاق العصيان المدني المفتوح الذي دعت إليه قوى الحراك الشعبي والمعارضة في الخرطوم والولايات أمس، شل أوجه الحياة المختلفة بها جزئيا، حيث بدت الشوارع خالية والمحال مغلقة.
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