صحف الإمارات: تعليق العصيان في السودان حتى إشعار آخر

الصحف تناولت تلقي اليمن ضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، بالتزام مبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، بالمرجعيات الثلاث وضمان تنفيذ اتفاق الحديدة

تحرير:وفاء بسيوني ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ ص

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تصدرت أوضاع الصراع في الشرق الأوسط عناوين الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء، إذ تصدرت التطورات في السودان عناوين تلك الصحف، كما تناولت الأوضاع في اليمن وسوريا، إضافةً إلى العديد من القضايا الأخرى. أشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى إعلان قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، أمس، تعليق العصيان المدني، ورفع الإضراب السياسي في البلاد "حتى إشعار آخر"، في حين أعلن المجلس العسكري تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث المتعلقة بفض الاعتصام.

وأفادت صحيفة "الاتحاد" أن محمود درير الذي يتولى وساطة منذ زيارة قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الأسبوع الماضي، قال للصحفيين: "وافقت قوى الحرية والتغيير على إنهاء العصيان المدني اعتبارا من نهاية اليوم"، مضيفا: "اتفق الطرفان على العودة إلى المفاوضات قريبا وعلى أنه لا عودة عن ما اتفق عليه سابقا