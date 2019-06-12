الخطر في عبوة جبن.. مداهمة مصنع ألبان في الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص

مصنع غير مرخص

حيلة شيطانية لجأ إليها صاحب مصنع منتجات ألبان غير مرخص بدائرة مركز أبو النمرس جنوب الجيزة، إذ أكدت تحريات مدير وضباط مباحث التموين بالقطاع أن "عبد المنعم. و. ع" 65 سنة، صاحب المصنع، يقوم بتجميع كميات من مستلزمات إنتاج الألبان خاصة جبن (قريش – موزاريلا)، وتعبئتها داخل عبوات ووضع علامات تجارية مسجلة عليها مثل (كلاس – برتيشز)، وطرحها بالأسواق وبيعها مسببًا أضرارا جسيمة بصحة المواطنين لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، وتم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المصنع المُشار إليه.

وأمكن ضبط المتحرى عنه وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على تنك معبأ لبن زنة طن، 4 براميل معبأة لبن زنة 50 لترا، 1 حوض إستلس معبأ لبن سعة 100 لتر، 2 برميل معبأة جبن زنة الواحد 30 كيلو جراما، 8 علب جبنة قريش مدون عليها شركة "بيور" زنة الواحدة 10 كجم، 100 كيس جبن موزريلا مدون عليه شركة "البرنس" للصناعات الغذائية