جريمة

سقوط 34 متهما بترويج المخدرات في الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ ص
مواد مخدرة
مواد مخدرة
لا تدخر قوات الشرطة جهدا في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
وأسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، وبمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، عن ضبط 35 متهما بينهم 34 في قضايا اتجار في المخدرات، عُثر بحوزتهم على 1800 جرام حشيش، و190 جرام هيروين، و1063 قرصا مخدرا و90 جراما من مخدر الإستروكس. كما ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على 10 متهمين في قضايا
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رفع 20 سيارة مركونة لعدم استخدامها في عمليات إرهابية

واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأربعاء، حملاتها المكبرة، لرصد كل المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المركونة من الشوارع، خشية استخدامها في عمليات إرهابية، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأقسام الشرطة بدوائر القاهرة. وأسفرت جهود الحملات عن رفع 20 سيارة ودراجة نارية متروكة، منها 6 تم تسليمها إلى أصحابها، و4 تم حجزها بالأماكن المخصصة لذلك بالأقسام المختلفة، و5 دراجات بخارية بدون ترخيص أو لوحات تسيير، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
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1200 مخالفة انتظار خاطئ تشل حركة المرور في الجيزة

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، جهودهم بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، وتم شن حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 3259 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1200 مخالفة انتظار خاطئ، و491 مخالفة متنوعة.
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القبض على 16 مشتبها بهم في المنطقة الأثرية

وجهت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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85 قضية تموينية حصيلة جهود مباحث الجيزة خلال 24 ساعة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 85 قضية تموينية تنوعت ما بين 17 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 13 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 11 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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الشرطة - استعدادات أمنية (3)

حملة الـ24 ساعة توقع 36 تاجر مخدرات في الجيزة

جهود متواصلة تبذلها قوات الأمن في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
كمين-أمني

أكمنة الجيزة توقع 12 متهما بالاتجار في المخدرات

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال أيام عيد الفطر المبارك في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، حيث داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
سلاح-ومخدرات (3)

سقوط 20 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

لا تدخر قوات الشرطة جهدا في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
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«عيد بدون مخدرات».. الشرطة تضبط 19 متهما في الجيزة

جهود متواصلة تبذلها قوات الأمن في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
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