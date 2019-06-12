جريمة

مصرع شخص وإصابة 5 أخرين في حادثين بالقاهرة والجيزة

تحرير:محمد الأشموني ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ ص
حادث تصادم- أرشيفية
حادث تصادم- أرشيفية
شهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، حادثي مرور، أسفرا عن مصرع وإصابة 6 أشخاص، حيث لقى شاب مصرعه، بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، خلال عبوره الطريق، على أثر اصطدام سيارة به، ما تسبب في توقف الحركة، ونُقل جثمان المتوفى إلى المستشفى، بينما تم إبلاغ غرفة عمليات نجدة القاهرة، ووصل رجال المرور إلى موقع الحادث وتمت إعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام حركة السير، وذلك في الوقت الذي أصيب فيه 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة الصف، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
كانت منطقة كرداسة بالجيزة، قد شهدت في وقت سابق، تصادم سيارتين، نتج عنه عدد من الإصابات بين المواطنين، كما شهد طريق الكورنيش بحلوان حادثا آخر نتجت عنه إصابة سائق "توك توك"، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادثين وأعادت تسيير الحالة المرورية وتم رفع آثار التصادم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى
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رفع 20 سيارة مركونة لعدم استخدامها في عمليات إرهابية

واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأربعاء، حملاتها المكبرة، لرصد كل المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المركونة من الشوارع، خشية استخدامها في عمليات إرهابية، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأقسام الشرطة بدوائر القاهرة. وأسفرت جهود الحملات عن رفع 20 سيارة ودراجة نارية متروكة، منها 6 تم تسليمها إلى أصحابها، و4 تم حجزها بالأماكن المخصصة لذلك بالأقسام المختلفة، و5 دراجات بخارية بدون ترخيص أو لوحات تسيير، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
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1200 مخالفة انتظار خاطئ تشل حركة المرور في الجيزة

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، جهودهم بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، وتم شن حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 3259 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1200 مخالفة انتظار خاطئ، و491 مخالفة متنوعة.
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القبض على 16 مشتبها بهم في المنطقة الأثرية

وجهت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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85 قضية تموينية حصيلة جهود مباحث الجيزة خلال 24 ساعة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 85 قضية تموينية تنوعت ما بين 17 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 13 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 11 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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تصادم

حادث تصادم أعلى كوبري أكتوبر وإصابة 4 بحلوان

شهدت محافظة القاهرة، اليوم السبت، وجودا أمنيا مكثفا من قبل ضباط الإدارة العامة لمرور القاهرة، فيما أصيب قائد مركبة بكدمات وسحجات بسبب اصطدام سيارته بالرصيف الخرساني أعلى كوبري أكتوبر، بعدما انحرفت سيارته نتيجة السرعة الزائدة، وفي حلوان اصطدمت سيارة بدراجة بخارية "توك توك" بمنطقة أطلس، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة، تم إخطار مدير أمن القاهرة، وكذا الدفع بسيارات إسعاف، قامت بنقل المصابين إلى المستشفى العام، فيما تم ضبط السائق المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.
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مصرع 7 وإصابة 22 شخصا في حادث سير بأسوان

تسبب حادث سير، صباح اليوم الجمعة، بين سيارة ميكروباص وأخرى بيجو، في مصرع 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين، بمدخل قرية بنبان التابعة لمركز دراو بالطريق الصحراوى الغربى "القاهرة- أسوان"، إذ تلقى اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان، إخطارًا من مدير مرفق الإسعاف الدكتور محمد الدخيلى، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى بيجو بالقرب من مدخل قرية بنبان التابعة لمركز دراو، ليتم على الفور الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، والتي قامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجارٍ نقل جثامين المتوفين.
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دماء على الأسفلت.. متوفيان و28 مصابا في حوادث متفرقة

دماء جديدة على الأسفلت معلنة ضحايا جدد لحوادث الطرق إذ وقعت حوادث في أماكن متفرقة صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، تنوعت ما بين انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج ونتج عنها مصرع وإصابة 21 شخصا، وبعدها بدقائق وقع حادث آخر بين سيارتين ملاكي مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، كما سجلت الإدارة العامة لمرور القاهرة حادثين متفرقين الأول بطريق صلاح سالم والثاني في مدينة نصر، في الوقت الذي شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة بمختلف الطرق والميادين وسط تعزيزات مرورية لتنظيم الحالة المرورية خلال العيد.
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سيارة تدهس عاملا داخل محطة وقود بقويسنا

شهدت محافظة المنوفية اليوم الأحد، سقوط متوفى داخل محطة للتزويد بالوقود، بدائرة مركز قويسنا، حيث ورد بلاغ إلى إدارة النجدة، بوقوع حادث تصادم بطريق (قويسنا - شبين الكوم) داخل محطة وقود، أمام قرية ميت حلفا، دائرة المركز، وبإخطار اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، وبإشراف كلا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث، والعميد محمد عمارة رئيس قسم المباحث الجنائية بالمديرية، انتقل فريق بحث إلى موقع الحادث، وتم عمل المعاينة اللازمة، ونقل جثمان الضحية إلى المستشفى.
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