مصرع شخص وإصابة 5 أخرين في حادثين بالقاهرة والجيزة

تحرير:محمد الأشموني ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ ص

حادث تصادم- أرشيفية

شهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، حادثي مرور، أسفرا عن مصرع وإصابة 6 أشخاص، حيث لقى شاب مصرعه، بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، خلال عبوره الطريق، على أثر اصطدام سيارة به، ما تسبب في توقف الحركة، ونُقل جثمان المتوفى إلى المستشفى، بينما تم إبلاغ غرفة عمليات نجدة القاهرة، ووصل رجال المرور إلى موقع الحادث وتمت إعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام حركة السير، وذلك في الوقت الذي أصيب فيه 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة الصف، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

كانت منطقة كرداسة بالجيزة، قد شهدت في وقت سابق، تصادم سيارتين، نتج عنه عدد من الإصابات بين المواطنين، كما شهد طريق الكورنيش بحلوان حادثا آخر نتجت عنه إصابة سائق "توك توك"، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادثين وأعادت تسيير الحالة المرورية وتم رفع آثار التصادم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى