جريمة

1200 مخالفة انتظار خاطئ تشل حركة المرور في الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ ص
حملة مرورية
حملة مرورية
واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، جهودهم بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، وتم شن حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 3259 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1200 مخالفة انتظار خاطئ، و491 مخالفة متنوعة.
كما تم تحرير 1717 مخالفة نموذج 125، وشن 13 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي لانتظار المواقف العشوائية، وتحرير 12 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.  وتم فحص عدد من السائقين لبيان تعاطيهم أي مواد مخدرة في أثناء القيادة، و20 حملة على سيارات السرفيس وتحرير 70مخالفة تجاوز السرعة
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رفع 20 سيارة مركونة لعدم استخدامها في عمليات إرهابية

واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأربعاء، حملاتها المكبرة، لرصد كل المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المركونة من الشوارع، خشية استخدامها في عمليات إرهابية، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأقسام الشرطة بدوائر القاهرة. وأسفرت جهود الحملات عن رفع 20 سيارة ودراجة نارية متروكة، منها 6 تم تسليمها إلى أصحابها، و4 تم حجزها بالأماكن المخصصة لذلك بالأقسام المختلفة، و5 دراجات بخارية بدون ترخيص أو لوحات تسيير، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
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القبض على 16 مشتبها بهم في المنطقة الأثرية

وجهت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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85 قضية تموينية حصيلة جهود مباحث الجيزة خلال 24 ساعة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 85 قضية تموينية تنوعت ما بين 17 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 13 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 11 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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مصرع شخص وإصابة 5 أخرين في حادثين بالقاهرة والجيزة

شهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، حادثي مرور، أسفرا عن مصرع وإصابة 6 أشخاص، حيث لقى شاب مصرعه، بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، خلال عبوره الطريق، على أثر اصطدام سيارة به، ما تسبب في توقف الحركة، ونُقل جثمان المتوفى إلى المستشفى، بينما تم إبلاغ غرفة عمليات نجدة القاهرة، ووصل رجال المرور إلى موقع الحادث وتمت إعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام حركة السير، وذلك في الوقت الذي أصيب فيه 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة الصف، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
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«الانضباط والحزم» شعار حملات مرور الجيزة

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2927 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 935 مخالفة انتظار خاطئ، و339 مخالفة متنوعة.
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مرور الجيزة تحرر 995 مخالفة انتظار خاطئ خلال 24 ساعة

واصل رجال المرور جهودهم أملا في الوصول إلى أعلى معدلات السيولة المرورية بمختلف الشوارع والميادين، في محافظة الجيزة خلال شهر رمضان الكريم، وشنَّ ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، حملات مكبرة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 3378 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 995 مخالفة انتظار خاطئ، و350 مخالفة متنوعة.
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1017 مخالفة انتظار خاطئ تشل شوارع الجيزة خلال يوم

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3064 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1017 مخالفة انتظار خاطئ، و326 مخالفة متنوعة.
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مرور الجيزة تضبط 15 سائقا ثبت تعاطيهم للمخدرات

الانضباط المروري، شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولى، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3318 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1057 مخالفة انتظار خاطئ، و388 مخالفة متنوعة.
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