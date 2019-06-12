1200 مخالفة انتظار خاطئ تشل حركة المرور في الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ ص

حملة مرورية

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، جهودهم بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، وتم شن حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 3259 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1200 مخالفة انتظار خاطئ، و491 مخالفة متنوعة.

كما تم تحرير 1717 مخالفة نموذج 125، وشن 13 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي لانتظار المواقف العشوائية، وتحرير 12 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. وتم فحص عدد من السائقين لبيان تعاطيهم أي مواد مخدرة في أثناء القيادة، و20 حملة على سيارات السرفيس وتحرير 70مخالفة تجاوز السرعة