مليارات التهرب وغرامات الحشيش تنعش خزينة الدولة

ضبط 61 قضية غسل أموال متعلقة بقضايا مخدرات بـ3 مليارات و 401 مليون جنيه.. تحصيل غرامات 873 مليون جنيه ضرائب على مضبوطات مهرب بداخلها حشيش.. فحص تعاملات بمليار ونصف
خلال 6 أشهر فقط مرت من عام 2019، تمكنت وزارة الداخلية من إنعاش خزينة الدولة بمليارات الجنيهات من خلال عمليات الملاحقة للمتهربين من الجمارك، وحصيلة الغرامات، آخرها ماتم الإعلان عنه أمس الثلاثاء، في المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك بنجاح الوزارة في ضبط 61 قضية غسل أموال فى مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة"، حيث بلغت القيمة التقديرية الناجمة عن تلك القضايا والتى تم حصرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خلال تلك الفترة 3 مليارات و401 مليون جنيه.
23 يناير
بثت وزارة الداخلية فيديو بعدد من الإنجازات التي قامت بها، وأبرزها إنعاش خزينة الدولة بـ 2 مليار و185 مليون جنيه من حصيلة الغرامات، فضلاً عن ملاحقة جرائم الأموال العامة وضبط 108 قضايا غسيل أموال، والنجاح في تنفيذ 69 ألف قرار على الزراعات، وضبط 81 ألف طن دقيق قبل تهريبها.
30 يناير 2019
في بيان
23 يناير
بثت وزارة الداخلية فيديو بعدد من الإنجازات التي قامت بها، وأبرزها إنعاش خزينة الدولة بـ 2 مليار و185 مليون جنيه من حصيلة الغرامات، فضلاً عن ملاحقة جرائم الأموال العامة وضبط 108 قضايا غسيل أموال، والنجاح في تنفيذ 69 ألف قرار على الزراعات، وضبط 81 ألف طن دقيق قبل تهريبها.
30 يناير 2019
في بيان رسمي قال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسم الهيئة، إنه فى إطار حرص الهيئة على الاستمرار فى أداء دورها فى الحفاظ على الحق والمال العام،، فقد حصلت على حكم قضائى مهم من محكمة جنح مستأنف بورسعيد لصالح الدولة والذى قضت فيه بتغريم المتهمين مبلغ 697 مليونا و683 ألفا و805 جنيهات، وتعويض بمبلغ 176 مليونا و431 ألفا و800 جنيه، فى قضية تهريب الحشيش داخل بضائع، مشيرا إلى أن الهيئة حصلت على الأموال من قيمة ضرائب على المضبوطات المهرب بداخلها الحشيش.
16 فبراير 2019
نجحت وزارة الداخلية على مدار أسبوع، فى تنفيذ أحكام تهرب ضريبي وسرقة تيار كهربائي، جمعت منها مبلغ 50 مليون جنيه قيمة غرامات، وتم إيداع المبالغ المحصلة فى خزينة الدولة، وشرحت مصادر أمنية أن المبلغ تم تحصيله على النحو الآتي، ضبط 68 ألفا و236 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت القيمة المالية المحصلة بالجنيه في تلك القضايا مبلغ «48,254,535». وفى مجال قضايا التهرب الضريبي، حصدت قوات الأمن مبلغ (2,269,803)، نظير قضايا تهرب ضريبي.
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غرامة حشيش
كما قضت المحكمة فى الجنحة رقم 89 لسنة 2018 جنح مستأنف بورسعيد بجلسة 26 ديسمبر فى الاستئناف المقام من النيابة العامة، ومن المتهمين ومن هيئة قضايا الدولة، حضوريا على 8 متهمين، وغيابيا على 6 آخرين، بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بحبس كل متهم خمس سنوات مع الشغل، وتغريم كل متهم عشرة آلاف جنيه، وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ مثلي قيمة مقدار الحشيش المضبوط، وبإجمالى مبلغ 176.431.800 جنيه وكذلك إلزامهم متضامنين بأداء مبلغ مثل قيمة الضرائب المستحقة على باقى المضبوطات بإجمالى 697.683.805 جنيهات ومصادرة البضائع المضبوطة وإلزامهم المصاريف.
19 مايو 2019
في مجال قضايا التهرب الضريبي ضبطت القوات 1265 قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها 154 حالة ضرائب عامة، وكشف 159 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي، 65 قضية فى مجال الجمارك، وضبط 251 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، و192 حالة تحرى مدين ولجان فحص، وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا (1,464,198,827) جنيها وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها، وتم التصالح في 274 قضية بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها 1,252,073 جنيها.
وفى مجال جرائم الأموال العامة، أسفرت الجهود عن ضبط 14 قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "تحويل أموال وقضايا سوق مال- اختلاس مال عام وتربح- احتيال مصرفى- غسل أموال– كسب غير مشروع– رشوة واستغلال نفوذ مزعوم" بقيمة بلغت 53,933,199 جنيها و1,538,000 عملات أجنبية مختلفة.
الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ«غرامات» الكهرباء