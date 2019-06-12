مليارات التهرب وغرامات الحشيش تنعش خزينة الدولة

ضبط 61 قضية غسل أموال متعلقة بقضايا مخدرات بـ3 مليارات و 401 مليون جنيه.. تحصيل غرامات 873 مليون جنيه ضرائب على مضبوطات مهرب بداخلها حشيش.. فحص تعاملات بمليار ونصف

تحرير:محمد الأشموني ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص

مؤتمر مكافحة المخدرات

خلال 6 أشهر فقط مرت من عام 2019، تمكنت وزارة الداخلية من إنعاش خزينة الدولة بمليارات الجنيهات من خلال عمليات الملاحقة للمتهربين من الجمارك، وحصيلة الغرامات، آخرها ماتم الإعلان عنه أمس الثلاثاء، في المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك بنجاح الوزارة في ضبط 61 قضية غسل أموال فى مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة"، حيث بلغت القيمة التقديرية الناجمة عن تلك القضايا والتى تم حصرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خلال تلك الفترة 3 مليارات و401 مليون جنيه.

23 يناير بثت وزارة الداخلية فيديو بعدد من الإنجازات التي قامت بها، وأبرزها إنعاش خزينة الدولة بـ 2 مليار و185 مليون جنيه من حصيلة الغرامات، فضلاً عن ملاحقة جرائم الأموال العامة وضبط 108 قضايا غسيل أموال، والنجاح في تنفيذ 69 ألف قرار على الزراعات، وضبط 81 ألف طن دقيق قبل تهريبها. 30 يناير 2019 في بيان