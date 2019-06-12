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التعليم: امتحان «إنجليزي» الثانوية المتداول «مزيف»

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
بدأ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الأربعاء، أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بعدما انتهوا من أداء امتحانات " اللغة العربية – التربية الدينية – الاقتصاد – الإحصاء". وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية أخرى، حيث إن ذلك يؤدي إلى تعرض الطالب الذي يثبت قيامه بذلك إلى إلغاء امتحانه هذا العام في الدورين الأول والثاني، إضافةً إلى حرمانه من أداء الامتحان في العام القادم 2019/2020.
من جانبها، نفت غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة الصور المتداولة والتي زعم مروجوها أنها الامتحان اللغة الإنجليزية المقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم.وأشارت الغرفة"، إلى أن الامتحان المتداول لا علاقة له بالامتحان الرسمي الذي يؤديه الطلاب اليوم، وأنه عبارة عن صور لامتحان
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طقس (1)

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. وانخفاض «القاهرة»

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس. وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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أحمد موسى: التفاح انهاردة أرخص من الليمون.. يا فرحتي

وصف الإعلامى أحمد موسى ارتفاع سعر الليمون بـ«أغرب حكاية فى مصر». وقال موسى، خلال حلقة الثلاثاء من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد»: «كيلو الليمون فى مصر وصل لـ80 جنيها و100 جنيه، محصلش فى شم النسيم اللى الناس فيه بتشترى ليمون قد كدا»، موضحا: «العواصف اللى حصلت من شهرين أثرت على الإنتاج فى حين إن الاستهلاك متزايد، التفاح بقا أرخص من الليمون، كيلو التفاح بـ3 أو 4 جنيهات، أما كيلو الليمون سعره نزل انهاردة بقا 40 و50 جنيها»، وعقب: «يا فرحتى».
الدكتورة-مارجريت-نبيل-حنا

مصدر طبي يكشف سبب وفاة طبيبة التخدير بمستشفى الساحل

كشف مصدر طبي، رفض ذكر اسمه، في تصريحاته إلى «التحرير»، مساء الثلاثاء، عن الأسباب الرئيسية لوفاة الدكتورة «مارجيت نبيل حنا»، طبية التخدير بمستشفى الساحل التعليمي الكائن بمنطقة شبرا مصر، التي تُوفت مساء أمس الإثنين في أثناء أداء واجبها الإنساني تجاه أحد المرضى بغرفة عمليات المستشفى، إذ أكد أن السبب الرئيسي للوفاة، ناتج عن هبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف مفاجئ في عضلة القلب، مشيرًا إلى أن الأطباء حاولوا إسعافها لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذها، وتوفت بعد كل هذه المحاولات.
الدكتورة-مارجريت-نبيل-حنا

كيف نعى الأطباء دكتورة التخدير التي توفيت في غرفة عمليات الساحل؟

في واقعة لم تحدث من قبل، سقطت على الأرض طبيبة تخدير تُدعى مارجريت نبيل حنا، متوفيه داخل غرفة عمليات مستشفى الساحل التعليمي الكائن بمنطقة شبرا، أثناء أداء واجبها الإنساني، عندما كانت تتعامل مع حالة مرضية لتخديرها لإجراء عملية جراحية، ثم سقطت متوفاة في الحال بشكل مفاجئ، بسبب أزمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية، لم يتكمن زملاؤها من إنقاذها من الموت. وفاة الطبية لم يتوقف، ولكن هناك حالة من الاستياء والغضب بين زملائها، الذين عبروا عن حزنهم الشديد على فراقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتوتير.
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مترو الأنفاق

4 إجراءات عاجلة من المترو بسبب امتحانات الثانوية العامة

تنطلق امتحانات نهاية العام للثانوية العامة، صباح غد السبت، وسط استعدادات كبيرة ومكثفة على كافة المستويات، من بينها مترو الأنفاق، إذ أعلنت إذ أعلنت الشركة، الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلبة في الخطوط الثلاثة، وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه الطلبة أثناء ذهابهم إلى أداء الامتحانات، بناء على تعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس علي الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.
ثانوية عامة

إغلاق 11 صفحة غش قبل امتحانات الثانوية العامة

كشف خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بوزارة التعليم ومباحث الإنترنت نجحا في رصد وإغلاق 11صفحة غش إلكترونية جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصدر بيان بأسماء صفحات الغش الإلكتروني لمباحث الإنترنت، موضحا أن الداخلية تتعاون مع التعليم في عملية تتبع الروابط الإلكترونية التي يرصدها فريق مكافحة الغش الإلكتروني عبر صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال متابعة أعمال الامتحانات.
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طوارئ وجيش وشرطة.. التعليم تتأهب لامتحانات الثانوية العامة

تحت حراسة الجيش والشرطة، يؤدي 659 ألفا و253 طالبا وطالبة بالثانوية العامة امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، بعد غد السبت، داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم حالة الطوارئ، حيث بدأت اليوم اجتماعات مكثفة لمسؤولي الامتحانات مع مديري المديريات التعليمية ورؤساء اللجان. فضلا عن بدء أعمال غرفة العمليات الرئيسية التي شكلتها الوزارة، تحت الإشراف المباشر من خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.
طلاب-الثانوية-العامة

الثانوية العامة: إجراءات جديدة لمكافحة الغش

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات لهذا العام 659 ألفا و253 طالبا في 1817 لجنة على مستوى مدارس الجمهورية، لافتا إلى أن الوزارة أصدرت إجراءات احترازية جديدة لمكافحة الشغب بامتحانات الثانوية العامة.
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