التعليم: امتحان «إنجليزي» الثانوية المتداول «مزيف»

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص

طلاب الثانوية العامة

بدأ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الأربعاء، أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بعدما انتهوا من أداء امتحانات " اللغة العربية – التربية الدينية – الاقتصاد – الإحصاء". وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية أخرى، حيث إن ذلك يؤدي إلى تعرض الطالب الذي يثبت قيامه بذلك إلى إلغاء امتحانه هذا العام في الدورين الأول والثاني، إضافةً إلى حرمانه من أداء الامتحان في العام القادم 2019/2020.

من جانبها، نفت غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة الصور المتداولة والتي زعم مروجوها أنها الامتحان اللغة الإنجليزية المقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم.وأشارت الغرفة"، إلى أن الامتحان المتداول لا علاقة له بالامتحان الرسمي الذي يؤديه الطلاب اليوم، وأنه عبارة عن صور لامتحان