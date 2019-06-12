التعليم: امتحان «إنجليزي» الثانوية المتداول «مزيف»
١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص
طلاب الثانوية العامة
بدأ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الأربعاء، أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بعدما انتهوا من أداء امتحانات " اللغة العربية – التربية الدينية – الاقتصاد – الإحصاء".
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية أخرى، حيث إن ذلك يؤدي إلى تعرض الطالب الذي يثبت قيامه بذلك إلى إلغاء امتحانه هذا العام في الدورين الأول والثاني، إضافةً إلى حرمانه من أداء الامتحان في العام القادم 2019/2020.
من جانبها، نفت غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة الصور المتداولة والتي زعم مروجوها أنها الامتحان اللغة الإنجليزية المقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم.وأشارت الغرفة"، إلى أن الامتحان المتداول لا علاقة له بالامتحان الرسمي الذي يؤديه الطلاب اليوم، وأنه عبارة عن صور لامتحان
من جانبها، نفت غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة الصور المتداولة والتي زعم مروجوها أنها الامتحان اللغة الإنجليزية المقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم.
وأشارت الغرفة"، إلى أن الامتحان المتداول لا علاقة له بالامتحان الرسمي الذي يؤديه الطلاب اليوم، وأنه عبارة عن صور لامتحان العام الماضي، مجددة تحذيراتها الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء تلك الشائعات.
وتعقد الامتحانات لـ669 ألفا و749 طالبا، منهم 264 ألفا و653 طالبا في الشعبة الأدبية، و118 ألفا و71 طالبا في الشعبة العلمية (رياضيات)، و268 ألفا و938 طالبا في الشعبة العلمية (علوم)، كما تعقد الامتحانات لـ373 طالبا بنظام (STEM) في 11 لجنة، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة، و1208 من طلاب الدمج، و40 من طلاب المستشفيات، و45 من طلاب السجون.