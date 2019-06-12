زوجة لعوب وصديق خائن.. 6 أشهر حراما انتهت بجثة ممزقة

لم يدر مسجل خطر أن رغبته في مغادرة محبسه ستكتب الفصل الأخير في حياته على يد نصفه الثاني التي ارتمت في أحضان صديقه فأنهيا حياته بعد 48 ساعة على خروجه

تحرير:محمد الشاملي ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص

سلاح أبيض

6 أشهر قضاها "هشام" خلف القضبان إثر ثبوت اتجاره في المواد المخدرة بمنطقة سكنه بحي منشأة ناصر في محافظة القاهرة، كان يتلهف مرور الأيام، ينتظر قدوم المساء ورؤية القمر ليضيئ بنوره جنبات الحجز مناجيا ربه أن تمر فترة حبسه سريعا ليعود إلى منزله وزوجته التي لم تمر فترة طويلة على زواجهما فضلا عن قلقه الدائم عليها لصغر سنها فهي بالكاد أتمت عامها الثاني والعشرين وتتمتع بقدر من الجمال يجعلها عُرضة مضايقات الجيران لاسيما الشباب دون أن يخطر بمخيلته بما يدور في الخارج.

خلال فترة الحبس كانت "ميادة" تزور زوجها بشكل منتظم في حضور صديقه المقرب "أحمد" الذي كان يوصيه برعايتها والاهتمام بطلباتها وحمايتها حال طلبها العون أو تعرضها لمكروه، دون أن يدري بأنه سيتلقى طعنات الغدر بخنجر مسموم في ظهره. نظرات إعجاب متبادلة بين "ميادة" وصديق زوجها الذي كان يصطحبها في توقيت الزيارة،