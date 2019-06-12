زوجة لعوب وصديق خائن.. 6 أشهر حراما انتهت بجثة ممزقة
لم يدر مسجل خطر أن رغبته في مغادرة محبسه ستكتب الفصل الأخير في حياته على يد نصفه الثاني التي ارتمت في أحضان صديقه فأنهيا حياته بعد 48 ساعة على خروجه
تحرير:محمد الشاملي
١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص
سلاح أبيض
6 أشهر قضاها "هشام" خلف القضبان إثر ثبوت اتجاره في المواد المخدرة بمنطقة سكنه بحي منشأة ناصر في محافظة القاهرة، كان يتلهف مرور الأيام، ينتظر قدوم المساء ورؤية القمر ليضيئ بنوره جنبات الحجز مناجيا ربه أن تمر فترة حبسه سريعا ليعود إلى منزله وزوجته التي لم تمر فترة طويلة على زواجهما فضلا عن قلقه الدائم عليها لصغر سنها فهي بالكاد أتمت عامها الثاني والعشرين وتتمتع بقدر من الجمال يجعلها عُرضة مضايقات الجيران لاسيما الشباب دون أن يخطر بمخيلته بما يدور في الخارج.
خلال فترة الحبس كانت "ميادة" تزور زوجها بشكل منتظم في حضور صديقه المقرب "أحمد" الذي كان يوصيه برعايتها والاهتمام بطلباتها وحمايتها حال طلبها العون أو تعرضها لمكروه، دون أن يدري بأنه سيتلقى طعنات الغدر بخنجر مسموم في ظهره.
نظرات إعجاب متبادلة بين "ميادة" وصديق زوجها الذي كان يصطحبها في توقيت الزيارة،
خلال فترة الحبس كانت "ميادة" تزور زوجها بشكل منتظم في حضور صديقه المقرب "أحمد" الذي كان يوصيه برعايتها والاهتمام بطلباتها وحمايتها حال طلبها العون أو تعرضها لمكروه، دون أن يدري بأنه سيتلقى طعنات الغدر بخنجر مسموم في ظهره.
نظرات إعجاب متبادلة بين "ميادة" وصديق زوجها الذي كان يصطحبها في توقيت الزيارة، تطورت إلى علاقة عاطفية سرعان من انجرفت نحو بحر الرذيلة، سلمت ذات الـ22 ربيعا جسدها لصديق زوجها الذي وجد في سجن رفيق دربه سبيلا للظفر بزوجته الحسناء، تعددت لقاءاتهما المحرمة على فراش الزوجية حتى أضحت الزوجة لا تقوى على فراقه.
مرت الأيام بوتيرة سريعة على العشيقين متثاقلة على الزوج المغلوب لأمره حتى جاء موعد خروجه مطلع العام الجاري بعد انقضاء فترة العقوبة ذلك اليوم الذي طالما تمناه ليشتم نسيم الحرية خارج أسوار السجن حيث كانت زوجته وصديقه في انتظاره اللذين اعتلت ابتسامة صفراء وجهيهما.
48 ساعة فقط كانت المدة التي تحملت فيها "ميادة" العيش في كنف الزوج مجددا، حاولت إخماد النار التي تلتهم أحشائها، فنشبت بينهما مشادة كلامية حادة لدى ملاحظة الزوج تغير تصرفاتها وانتهى الأمر بطلبها مغادرة المنزل قاصدة بيت أسرتها.
"أنا زهقت ومش قادرة أعيش معاه.. لازم تشوف حل" استغاثت "ميادة" بعشيقها واتفقا على التخلص من الزوج في جلسة "مزاج" ومن ثم العيش سويا مؤكدة له أنه لابد من إنجاز المهمة سريعا حتى لا يكتشف الزوج خبايا علاقتهما الآثمة.
يناير الماضي ورد بلاغ لمأمور قسم شرطة منشأة ناصر من إدارة شرطة النجدة إذ يفيد الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق، انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ برئاسة رئيس وحدة المباحث، وعُثر على جثة "هشام عيد" في العقد الرابع من عمره، وتبين بالفحص والمعاينة المبدئية تلقيه نحو 18 طعنة متفرقة بجسده.
شكل اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام فريق بحث بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة؛ تركزت على فحص علاقات الضحية والمترددين على مسكنه ومراجعة كاميرات المراقبة.
تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة الزوجة وعشيقها، لوجود علاقة غير شرعية بينهما، وأنهما توجها إلى محافظة المنيا للاختباء بها عقب ارتكاب الواقعة، وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وبالتنسيق مع مديرية أمن المنيا من ضبطهما، واعترفا بارتكاب الواقعة.
اعترفت الزوجة أنها وضعت أقراصا مخدرة للمجني عليه في كوب شاي، وعقب شعوره بالإعياء، أمسك العشيق بسكين وسدد له 18 طعنة نافذة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم فرا هاربين إلى محافظة المنيا للاختباء.
مطلع الأسبوع الجاري تم عرض المتهمين على محقق النيابة التي أحالتهما للمحاكمة الجنائية، ونسبت لهما تهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، وذلك بعد تسلمهما تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليه، وتحريات المباحث النهائية التي أكدت صحة الواقعة.
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