بعد صعود التضخم.. اتجاه قوي لتثبيت سعر الفائدة

ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بالعام الماضي، مسجلا مستوى 13.2%، وتشير جميع توقعات المحللين والبنوك إلى قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

أجمع العديد من المحللين وبنوك الاستثمار على قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل، وتأتى هذه التوقعات عقب صعود معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي مسجلا مستوى 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال أبريل 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما ارتفع معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.1% في مايو من 13% في أبريل الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 15.1% بنهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بنحو 13% خلال شهر أبريل 2019.

استبعاد خفض الفائدة مع التوقعات باستمرار صعود التضخم يرى محمد ماهر المحلل المالي، أن كل التوقعات تشير إلى قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على معدلاته الحالية خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، مستبعدا حدوث أى خفض لسعر الفائدة في الوقت الراهن خاصة عقب تطبيق الزيادات الجديدة المرتقبة في

استبعاد خفض الفائدة مع التوقعات باستمرار صعود التضخم

يرى محمد ماهر المحلل المالي، أن كل التوقعات تشير إلى قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على معدلاته الحالية خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، مستبعدا حدوث أى خفض لسعر الفائدة في الوقت الراهن خاصة عقب تطبيق الزيادات الجديدة المرتقبة في أسعار الوقود.

كما أكد محمد أبو باشا المحلل المالى، قيام المركزي بتثبيت الفائدة فى الاجتماع المقبل، وحتى آخر شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يحدث خفض لأسعار الفائدة بعد انحسار الضغوط التضخمية التي ستصاحب إجراءات رفع الدعم المقررة فى يوليو المقبل.

بينما يرى إيهاب السعيد المحلل المالي، أن الموجة التضخمية المرتقبة خلال شهري يونيو الجارى ويوليو المقبل عقب رفع أسعار الوقود، قد تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة.

ومن المنتظر أن ترفع الحكومة أسعار عدد من منتجات الوقود خلال الفترة المقبلة في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على تحرير أسعار معظم المنتجات البترولية في السوق المصرية، لتصل إلى قيمة تكلفتها، كما سترفع الحكومة أسعار استهلاك الكهرباء بدايةً من فاتورة يوليو المقبل.

ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة تطبيق آلية التسعير التلقائي، التي تطبقها حاليا على بنزين 95، على عدد آخر من المنتجات البترولية، بعد أو مع خطوة الوصول بأسعارها إلى مستوى التكلفة.

معدل التضخم أعلى من المتوقع

قال تقرير صادر عن شركة فاروس، إن معدل التضخم في مايو الماضي جاء أعلى من التوقعات التي كان البنك قد حددها بنسبة 12.8% على أساس سنوي، و0.5% على أساس شهري.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار "فاروس"، إن معدل التضخم جاء أعلى من المتوقع على أساس شهري أو سنوي، لافتة إلى أن الأطعمة والمشروبات هي السبب الرئيسي في زيادة أرقام التضخم.

وتوقع بنك الاستثمار فاروس أن يرتفع التضخم الشهري ليصل إلى 3% على أساس شهري في يونيو 2019، كردّة فعل على الجولة المقبلة من رفع الدعم عن الوقود.

وتوقع تقرير صادر عن بنك شعاع كابيتال، ارتفاع معدلات التضخم إلى 16% بالربع الأول من العام المالي المقبل 2019- 2020، قبل أن تبدأ في اتخاذ مسار هبوطي مرة أخرى.

كما توقع بنك الاستثمار بلتون، استمرار ارتفاع معدل التضخم العام السنوي خلال الربع الثالث من 2019 ما بين 2.5- 3.5% نتيجة الجولة الرابعة من إزالة دعم الوقود والكهرباء، والجولة الثالثة من زيادة أسعار المياه.

وتوقع أن يسجل متوسط التضخم 13.7% في النصف الثاني من العام الحالي دون تغيير تقريبا عن متوسطه 13.4% في النصف الأول من العام بدعم قوة العملة المحلية التي ستقلل الضغوط التضخمية المستوردة.

تثبيت الفائدة

توقع بنك الاستثمار "بلتون" أن تُبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها في 11 يوليو المقبل، مع تطبيق الجولة الرابعة من رفع أسعار الوقود.

وقال بلتون في تقرير له، إن توقعه تثبيت أسعار الفائدة يأتي "نظرا لتوقعاتنا بالاتجاه إلى تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود على نطاق أوسع".

كما توقع تقرير صادر عن بنك استثمار شعاع، استقرار أسعار الفائدة خلال فصل الصيف، قائلا: "لا نتوقع أي إجراء لاستكمال التيسير النقدي قبل نوفمبر".

وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.