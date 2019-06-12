رياضة

المقاولون العرب يكشف حقيقة انتقال طاهر طاهر للأهلي

تحرير:محمد فرج ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص
طاهر طاهر
طاهر طاهر
كشف محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن الأخبار التي يتم تداولها عن انتقال طاهر محمد طاهر، إلى النادي الأهلي، ليست صحيحة، وما هي إلا اجتهاد وتكهنات من البعض، مضيفًا، أنه حتى الآن لا يوجد أي اتفاق بشكل رسمي سواء مع اللاعب أو مع إدارة الفريق بشأن انضمامه إلى القلعة الحمراء الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن النادي لا يقف أمام رغبة اللاعب في أي حال من الأحوال، وسبق أن الأهلي كان يسعى في الميركاتو الشتوي الماضي لضم طاهر، ولكن إدارة ذئاب الجبل طلبت تأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم للمحافظة على القوام الأساسي للفريق.
وأكد عادل في تصريحات لـ«التحرير»، على غضبه واستيائه الشديدين من اتحاد الكرة لتجاهل الطلب الذي أرسله المقاولون إلى الجبلاية مطلع الشهر الجاري للمشاركة في البطولة العربية، واختيار الإسماعيلي والاتحاد السكندري باعتبارهما أندية جماهيرية، ويرى أن الأولوية كانت لفريق الذئاب كونه يحتل المركز الخامس
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روني يطالب اليونايتد بعدم التعاقد مع بيل

يرى النجم الإنجليزي واين روني بأن لاعبين مثل جاريث بيل وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لن يحلوا المشاكل الحالية في مانشستر يونايتد الذي فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وفشل في التتويج بأي لقب للعام الثاني على التوالي، وقال روني بحسب ما نقلت "بي بي سي": "أول شيء يتوجب على مدرب الفريق أولي جونار سولسكاير فعله، هو بناء قائمة الفريق، ولا أرى أن التعاقد مع لاعب أو اثنين مقابل 100 مليون إسترليني سيساعد اللاعبين الحاليين فالتعاقد مع رونالدو وميسي وبيل وسيرجيو راموس سيكلف الفريق نحو 350 مليون إسترليني، ولن يقدموا للفريق سوى موسمين".
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صلاح في قائمة فوربس لأعلى الرياضيين أجرًا بـ2019

تفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على غريمه كريستيانو رونالدو، إذ احتل صدارة قائمة أعلى الرياضيين أجرًا في العالم بحسب قائمة موقع "فوربس"، وحصد نجم برشلونة 127 مليون دولار في آخر 12 شهرًا بواقع 92 مليون دولار أجرًا ومكافآت فوز و35 مليون دولار من عقود الرعاية والإعلانات، وذلك بحسب المجلة الأمريكية، أما كريستيانو فحصد 109 ملايين دولار في آخر 12 شهرًا مقابل 105 ملايين دولار لنجم باريس سان جيرمان نيمار، ووجد الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز في المركز الرابع بحصد 94 مليون دولار في آخر 12 شهرًا.
محمد-صلاح

المنتخب يعلق على أنباء استبعاد محمد صلاح

كشف إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، وافق على طلب النجم محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، بالحصول على إجازة للحصول على قسط من الراحة، قبل الانضمام لمعسكر المنتخب استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وأبدى لهيطة، خلال مداخلة هاتفية، من برنامج «نمبر وان» بقناة النهار، اندهاشه من حديث البعض عن التهديد باستبعاد صلاح من قائمة البطولة في حالة عدم عودته من الإجازة والانضمام للمنتخب، قائلًا: «كلام غريب لا يصدقه شخص عاقل».
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الاهلى -المقاولون-العرب

رئيس المقاولون يكشف حقيقة عرض الأهلي لثنائي الفريق

أكد محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، أن ما تردد بشأن وصول عرض رسمي من النادي الأهلي، للحصول على خدمات طاهر محمد طاهر ومحمد مجلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ليس له أي أساس من الصحة، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم السبت، قائلا: "حتى هذه اللحظة لم يصلنا أي عرض من الأهلي، لضم طاهر أو مجلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لا توجد نية لبيع الثنائي في الوقت الحالي، ولكن في حالة وصول عرض لضمهما سوف ندرسها ونتناقش مع الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، لحسم موقفنا من بيع الثنائي".
حميد احداد

رئيس الزمالك: لن نلعب قبل مواجهة الأهلي والمقاولون

هدد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعدم خوض فريقه لمباراة حرس الحدود المقبلة، قبل أن يلعب غريمه التقليدي الأهلي مع المقاولون العرب، في الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز. وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما، مساء الخميس، على استاد بتروسبورت، والمؤجل من منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري، بينما وصل رصيد الإنتاج الحربي إلى 38 نقطة وبذلك يضمن الفريق البقاء رسميًا في مسابقة الدوري.
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نص خطاب تأجيل مواجهة الأهلي والمقاولون في الدوري

حصلت «التحرير» على نسخة من نص الخطاب الذي أرسله مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لناديي الأهلي والمقاولون، بشأن تأجيل مباراتهما التي كان مقررا لها مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، حيث استقر مجلس الجبلاية على تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى، وذلك قبل ساعات من عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الاتحاد، لمناقشة مصير مسابقة الدوري الممتاز، بعد اعتراض عدد من الأندية على مواعيد الجولة الأخيرة للدوري، وعلى رأسها أندية الأهلي وبتروجيت وحرس الحدود.
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الأهلي يعلق على حقيقة تأجيل مواجهة المقاولون

رفض النادي الأهلي فكرة تأجيل مباراة المقاولون العرب، المقرر لها مساء غدٍ، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، وترحيله مع لقاء القمة أمام الزمالك، لما بعد كأس الأمم الإفريقية، وقال مصدر مسئول بالقلعة الحمراء، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «لن نقبل بأي قرار لا ينفذ مطالبنا الخمسة، ليس كنوع من التعسف أو المزايدة على اتحاد الكرة، ولكن لو تأجل لنهاية الموسم لما بعد أمم إفريقيا، فهذا سيضر بالموسم الكروي المقبل، بل سيقضي عليه قبل أن يبدأ لأن هناك قيدا إفريقيا له مواعيد».
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