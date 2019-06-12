المقاولون العرب يكشف حقيقة انتقال طاهر طاهر للأهلي

تحرير:محمد فرج ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص

طاهر طاهر

كشف محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن الأخبار التي يتم تداولها عن انتقال طاهر محمد طاهر، إلى النادي الأهلي، ليست صحيحة، وما هي إلا اجتهاد وتكهنات من البعض، مضيفًا، أنه حتى الآن لا يوجد أي اتفاق بشكل رسمي سواء مع اللاعب أو مع إدارة الفريق بشأن انضمامه إلى القلعة الحمراء الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن النادي لا يقف أمام رغبة اللاعب في أي حال من الأحوال، وسبق أن الأهلي كان يسعى في الميركاتو الشتوي الماضي لضم طاهر، ولكن إدارة ذئاب الجبل طلبت تأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم للمحافظة على القوام الأساسي للفريق.

وأكد عادل في تصريحات لـ«التحرير»، على غضبه واستيائه الشديدين من اتحاد الكرة لتجاهل الطلب الذي أرسله المقاولون إلى الجبلاية مطلع الشهر الجاري للمشاركة في البطولة العربية، واختيار الإسماعيلي والاتحاد السكندري باعتبارهما أندية جماهيرية، ويرى أن الأولوية كانت لفريق الذئاب كونه يحتل المركز الخامس