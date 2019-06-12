جريمة

رفع 20 سيارة مركونة لعدم استخدامها في عمليات إرهابية

تحرير:محمد الأشموني ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص
سيارة مركونة- أرشيفية
سيارة مركونة- أرشيفية
واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأربعاء، حملاتها المكبرة، لرصد كل المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المركونة من الشوارع، خشية استخدامها في عمليات إرهابية، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأقسام الشرطة بدوائر القاهرة. وأسفرت جهود الحملات عن رفع 20 سيارة ودراجة نارية متروكة، منها 6 تم تسليمها إلى أصحابها، و4 تم حجزها بالأماكن المخصصة لذلك بالأقسام المختلفة، و5 دراجات بخارية بدون ترخيص أو لوحات تسيير، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
كانت الإدارة العامة للمرور قد شنت حملات مكبرة على الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، وكثفت من الرادارات وسيارات الإغاثة حرصًا على الالتزام بالسرعات المقررة قانونًا. كما نفذ رجال المرور حملات استهدفت إزالة الإشغالات والكشف عن الإطارات، وأصدرت قيادات المرور توجيهاتها بضبط «التكاتك»
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1200 مخالفة انتظار خاطئ تشل حركة المرور في الجيزة

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، جهودهم بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، وتم شن حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 3259 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1200 مخالفة انتظار خاطئ، و491 مخالفة متنوعة.
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القبض على 16 مشتبها بهم في المنطقة الأثرية

وجهت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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85 قضية تموينية حصيلة جهود مباحث الجيزة خلال 24 ساعة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 85 قضية تموينية تنوعت ما بين 17 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 13 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 11 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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مصرع شخص وإصابة 5 أخرين في حادثين بالقاهرة والجيزة

شهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، حادثي مرور، أسفرا عن مصرع وإصابة 6 أشخاص، حيث لقى شاب مصرعه، بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، خلال عبوره الطريق، على أثر اصطدام سيارة به، ما تسبب في توقف الحركة، ونُقل جثمان المتوفى إلى المستشفى، بينما تم إبلاغ غرفة عمليات نجدة القاهرة، ووصل رجال المرور إلى موقع الحادث وتمت إعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام حركة السير، وذلك في الوقت الذي أصيب فيه 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة الصف، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
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مرور القاهرة تطهر الشوارع من وباء السيارات المركونة

خلال اليوم السبت، شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقيادة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، حملات مرورية بكل قطاعات القاهرة، وكذا الميادين والطرق الرئيسية، لتسهيل عملية السير، ورفع السيارات المركونة من جانبي الطريق، لعدم استخدامها في عمليات إرهابية، بالإضافة إلى رفع الإشغالات من نهر الطريق. وتمكنت الحملات التي استمرت 24 ساعة، من رفع 12 سيارة ودراجة متروكة، بينها 3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم تسليم 4 لمالكيها، وضبط 5 دراجات نارية بدون أوراق.
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«أبو عيطة».. هنا يبدأ الإرهاب وينتهي

في 19 فبراير 2018 بدأت الأجهزة الأمنية في مصر شن عمليات مكبرة للقضاء على الإرهاب بسيناء، وتطهير المنطقة التي شهدت العديد من العمليات الإرهابية التي وقعت خلال السنوات القليلة الماضية، وآخرها الهجوم على كمين للشرطة خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، الذي أسفر عن استشهاد 7 من عناصر الشرطة، ومقتل عدد من الإرهابيين، ولاحقت الشرطة الإرهابيين بدائرة قسم شرطة العريش، حيث لاذوا بالفرار إلى منطقة أبو عيطة، متخذين من بعض المنازل ملاذا لهم وبادروا بإطلاق النيران على الشرطة.
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«قتيل المغرب».. عاطل يمزق جسد جاره في حلوان

لم يتمالك العاطل أعصابه، وانهال على جاره بطعنات من سكين كان يخفيها بين طيات ملابسه، ليسقط المجني عليه غارقا في دمائه بالتزامن مع أذان المغرب.. حيث تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا بوقوع مشاجرة، وسقوط قتيل، وبإخطار المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، انتقل ضباط من البحث الجنائي إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية، أن الجثة بها طعنات، نتيجة التعدي على القتيل بسلاح أبيض من قبل جاره، وتم عمل كمين أمنى أسفر عن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مع الضحية.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

6 مصابين.. كباس الخرطوش يثير الذعر في شارع السودان

أجواء مألوفة مع بدء ارتفاع حركة المارة بذلك الشارع الحيوي الذي طالما امتلأ بالمواطنين عقب الإفطار، حيث يشرع أصحاب المحلات التجارية المتراصة على الجانبين في فتح محالهم تزامنا مع افتراش آخرين الأرض لعرض بضاعتهم قبيل "موسم العيد" إلا أن حالة الهدوء النسبية التي كان عليها الشارع الطويل لم تمتد كثيرا، إذ حدث كر وفر وصراخ وعويل على أثر أصوات طلقات الخرطوش التي أحدثت ضجيجا لم يعتَد عليه قاطنو المنطقة، أعقبته سرينة الشرطة المعروفة لدى الجميع للسيطرة على الموقف حقنا للدماء.
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