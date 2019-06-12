رفع 20 سيارة مركونة لعدم استخدامها في عمليات إرهابية

تحرير:محمد الأشموني ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص

سيارة مركونة- أرشيفية

واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأربعاء، حملاتها المكبرة، لرصد كل المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المركونة من الشوارع، خشية استخدامها في عمليات إرهابية، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأقسام الشرطة بدوائر القاهرة. وأسفرت جهود الحملات عن رفع 20 سيارة ودراجة نارية متروكة، منها 6 تم تسليمها إلى أصحابها، و4 تم حجزها بالأماكن المخصصة لذلك بالأقسام المختلفة، و5 دراجات بخارية بدون ترخيص أو لوحات تسيير، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كانت الإدارة العامة للمرور قد شنت حملات مكبرة على الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، وكثفت من الرادارات وسيارات الإغاثة حرصًا على الالتزام بالسرعات المقررة قانونًا. كما نفذ رجال المرور حملات استهدفت إزالة الإشغالات والكشف عن الإطارات، وأصدرت قيادات المرور توجيهاتها بضبط «التكاتك»