رياضة

روني يطالب اليونايتد بعدم التعاقد مع بيل

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص
جاريث بيل
جاريث بيل
يرى النجم الإنجليزي واين روني بأن لاعبين مثل جاريث بيل وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لن يحلوا المشاكل الحالية في مانشستر يونايتد الذي فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وفشل في التتويج بأي لقب للعام الثاني على التوالي، وقال روني بحسب ما نقلت "بي بي سي": "أول شيء يتوجب على مدرب الفريق أولي جونار سولسكاير فعله، هو بناء قائمة الفريق، ولا أرى أن التعاقد مع لاعب أو اثنين مقابل 100 مليون إسترليني سيساعد اللاعبين الحاليين فالتعاقد مع رونالدو وميسي وبيل وسيرجيو راموس سيكلف الفريق نحو 350 مليون إسترليني، ولن يقدموا للفريق سوى موسمين".
وأضاف روني: "مانشستر يونايتد بحاجة إلى إعادة البناء بالاعتماد على لاعبين شباب جيدين بما فيه الكفاية، وأرى بأن الجماهير تتفهم جيدًا بأنها لن تنافس على لقب الدوري العام المقبل، ففرق مثل اليونايتد وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام عليها العمل للوصول إلى مستوى ليفربول ومانشستر سيتي في العامين المقبلين". وعن لعبه
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المقاولون العرب يكشف حقيقة انتقال طاهر طاهر للأهلي

كشف محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن الأخبار التي يتم تداولها عن انتقال طاهر محمد طاهر، إلى النادي الأهلي، ليست صحيحة، وما هي إلا اجتهاد وتكهنات من البعض، مضيفًا، أنه حتى الآن لا يوجد أي اتفاق بشكل رسمي سواء مع اللاعب أو مع إدارة الفريق بشأن انضمامه إلى القلعة الحمراء الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن النادي لا يقف أمام رغبة اللاعب في أي حال من الأحوال، وسبق أن الأهلي كان يسعى في الميركاتو الشتوي الماضي لضم طاهر، ولكن إدارة ذئاب الجبل طلبت تأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم للمحافظة على القوام الأساسي للفريق.
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تفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على غريمه كريستيانو رونالدو، إذ احتل صدارة قائمة أعلى الرياضيين أجرًا في العالم بحسب قائمة موقع "فوربس"، وحصد نجم برشلونة 127 مليون دولار في آخر 12 شهرًا بواقع 92 مليون دولار أجرًا ومكافآت فوز و35 مليون دولار من عقود الرعاية والإعلانات، وذلك بحسب المجلة الأمريكية، أما كريستيانو فحصد 109 ملايين دولار في آخر 12 شهرًا مقابل 105 ملايين دولار لنجم باريس سان جيرمان نيمار، ووجد الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز في المركز الرابع بحصد 94 مليون دولار في آخر 12 شهرًا.
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المنتخب يعلق على أنباء استبعاد محمد صلاح

كشف إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، وافق على طلب النجم محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، بالحصول على إجازة للحصول على قسط من الراحة، قبل الانضمام لمعسكر المنتخب استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وأبدى لهيطة، خلال مداخلة هاتفية، من برنامج «نمبر وان» بقناة النهار، اندهاشه من حديث البعض عن التهديد باستبعاد صلاح من قائمة البطولة في حالة عدم عودته من الإجازة والانضمام للمنتخب، قائلًا: «كلام غريب لا يصدقه شخص عاقل».
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صلاح في قائمة فوربس لأعلى الرياضيين أجرًا بـ2019

تفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على غريمه كريستيانو رونالدو، إذ احتل صدارة قائمة أعلى الرياضيين أجرًا في العالم بحسب قائمة موقع "فوربس"، وحصد نجم برشلونة 127 مليون دولار في آخر 12 شهرًا بواقع 92 مليون دولار أجرًا ومكافآت فوز و35 مليون دولار من عقود الرعاية والإعلانات، وذلك بحسب المجلة الأمريكية، أما كريستيانو فحصد 109 ملايين دولار في آخر 12 شهرًا مقابل 105 ملايين دولار لنجم باريس سان جيرمان نيمار، ووجد الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز في المركز الرابع بحصد 94 مليون دولار في آخر 12 شهرًا.
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انخفاض قيمة نيمار بقرابة 100 مليون يورو

يتداول اسم نيمار في المواسم الأخيرة في الكثير من الصحف العالمية بسبب تصرفاته المثيرة للجدل والإصابات التي يتعرض لها، بصورة أكبر من تداول اسمه لما يقوم به داخل أرض الملعب، حيث عانى النجم البرازيلي في الآونة الأخيرة من الكثير من الصراعات مع زملائه في باريس سان جيرمان، كما يعاني من الكثير من المشكلات البدنية والأزمات الشخصية، آخرها اتهامه في قضية اغتصاب، وأتت إصابته الأخيرة في الكاحل لتحرمه من المشاركة في كوبا أمريكا هذا الشهر، ما دفع الكثير من الرعاة لإعادة التفكير في مركز النجم البرازيلي. وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
جاريث-بيل (2)

بيل يورط ريال مدريد ويربك حسابات الميركاتو

نجح ريال مدريد في التعاقد رسميًا مع النجم البلجيكي إيدين هازارد من صفوف تشيلسي، ليبدأ الفريق الملكي أولى خطوات إعادة بناء الفريق بعد الموسم الباهت الذي قدمه الريال في الموسم المنقضي، الذي خرج منه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، حيث وضعت إدارة المرينجي هدفًا بالتعاقد مع العديد من النجوم لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية، وكانت البداية فقط عبر هازارد، ولتحقيق ذلك، يتوجب على ريال مدريد إنفاق الكثير من الأموال، وكان يعول كثيرًا على بيع نجمه الويلزي جاريث بيل لتوفير المزيد من الأموال لإبرام الصفقات.
ميسى

ميسي يفتح النار على ريال مدريد والسبب رونالدو

أشاد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة، بالدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، مشدّدا على تأثر الدوري الإسباني، ونادي ريال مدريد بمغادرة "الدون" في الصيف الماضي نحو السيدة العجوز، حيث علق "البرغوث" في تصريحات عبر قناة "فوكس سبورت": "ريال مدريد كان أكثر أهمية وأقوى مع رونالدو، لقد قلت ذلك قبل بداية الموسم، قلت إن ريال مدريد سوف يفتقد رونالدو، لأن أي فريق سيشعر بفقدان لاعب مثله يُسجل 50 هدفا في الموسم، غضبوا مني، لكن ذلك هو الواقع"، واعترف ميسي بافتقاده كريستيانو رونالدو.
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