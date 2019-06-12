روني يطالب اليونايتد بعدم التعاقد مع بيل

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص

جاريث بيل

يرى النجم الإنجليزي واين روني بأن لاعبين مثل جاريث بيل وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لن يحلوا المشاكل الحالية في مانشستر يونايتد الذي فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وفشل في التتويج بأي لقب للعام الثاني على التوالي، وقال روني بحسب ما نقلت "بي بي سي": "أول شيء يتوجب على مدرب الفريق أولي جونار سولسكاير فعله، هو بناء قائمة الفريق، ولا أرى أن التعاقد مع لاعب أو اثنين مقابل 100 مليون إسترليني سيساعد اللاعبين الحاليين فالتعاقد مع رونالدو وميسي وبيل وسيرجيو راموس سيكلف الفريق نحو 350 مليون إسترليني، ولن يقدموا للفريق سوى موسمين".

وأضاف روني: "مانشستر يونايتد بحاجة إلى إعادة البناء بالاعتماد على لاعبين شباب جيدين بما فيه الكفاية، وأرى بأن الجماهير تتفهم جيدًا بأنها لن تنافس على لقب الدوري العام المقبل، ففرق مثل اليونايتد وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام عليها العمل للوصول إلى مستوى ليفربول ومانشستر سيتي في العامين المقبلين". وعن لعبه