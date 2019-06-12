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تعرف على أسعار الليمون اليوم بالأسواق

تحرير:أسماء فتحى ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص
الليمون
الليمون
شهدت أسعار الليمون ارتفاعا طفيفا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 85جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.
أسعار الليمون بأسواق الجملة:   سجل متوسط سعر الليمون البلدى بسوق الجملة صباح اليوم الأربعاء نحو 60 لـ 70 جنيها للكيلو. أسعار الليمون بسوق التجزئة اليوم:   ليمون درجة أولى: سجل نحو 85 جنيها للكيلو. ليمون درجة ثانية: 65 جنيها للكيلو. ليمون درجة ثالثة: سجل نحو 45 جنيها للكيلو اقرأ أيضا: تعرف
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اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

بعد صعود التضخم.. اتجاه قوي لتثبيت سعر الفائدة

أجمع العديد من المحللين وبنوك الاستثمار على قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل، وتأتى هذه التوقعات عقب صعود معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي مسجلا مستوى 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال أبريل 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما ارتفع معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.1% في مايو من 13% في أبريل الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 15.1% بنهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بنحو 13% خلال شهر أبريل 2019.
الدولار (1)

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.69 جنيه، ونحو 16.79 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك عودة، وبنك الأسكندرية ليسجل نحو 16.77 جنيه للبيع، و16.67 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك المشرق، وبنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 يونيو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب انخفاضها أمس بشكل طفيف، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1328 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
صندوق-النقد-الدولي

ما توقعات اقتصاد مصر عقب انتهاء برنامج صندوق النقد؟

اقترب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه مصر منذ حوالي 3 سنوات من نهايته، بالتزامن مع نهاية العام المالي الجاري 2018-2019، أول يوليو المقبل، وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على الحلول الجذرية والجريئة الهامة. ومن المقرر حصول مصر على الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار يوليو المقبل بعد انتهاء مدة البرنامج.
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أحمد موسى: التفاح انهاردة أرخص من الليمون.. يا فرحتي

وصف الإعلامى أحمد موسى ارتفاع سعر الليمون بـ«أغرب حكاية فى مصر». وقال موسى، خلال حلقة الثلاثاء من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد»: «كيلو الليمون فى مصر وصل لـ80 جنيها و100 جنيه، محصلش فى شم النسيم اللى الناس فيه بتشترى ليمون قد كدا»، موضحا: «العواصف اللى حصلت من شهرين أثرت على الإنتاج فى حين إن الاستهلاك متزايد، التفاح بقا أرخص من الليمون، كيلو التفاح بـ3 أو 4 جنيهات، أما كيلو الليمون سعره نزل انهاردة بقا 40 و50 جنيها»، وعقب: «يا فرحتى».
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صاحب مزرعة ليمون: 3 أسباب وراء ارتفاع الأسعار(فيديو)

ارتفاع جنوني أًصاب أسعار الليمون في الأسواق وتسبب في حالة من الغضب بين المواطنين؛ إذ تضاعفت أسعاره من 10 جنيهات إلى 100 جنيه وذلك لعدة أسباب. التحرير التقى أحد أصحاب المزارع بمدينة قها بمحافظة القليوبية للتعرف على الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع في الأسعار الذي أصاب محصولا لا غنى عنه في كل بيت. الحاج رضا عبدالعزيز صاحب مزرعة ليمون بمدينة قها وأمين عام النقابة العامة للفلاحين بالقليوبية قال لـ التحرير إن أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار الليمون عدم الوقاية من الأمراض التي أصابت الليمون هذا العام مثل سوسة الليمون التي أدت إلى فقد أكثر من 70% من المحصول.
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تعرف على أسعار الليمون اليوم بالأسواق

شهدت أسعار الليمون تراجعا طفيفا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 80 جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.
ارتفاع-اسعار-الليمون-فى-الاسواق-تصوير-دعاء-السيد (4)

انخفاض أسعار الليمون في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الليمون تراجعا طفيفا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 10 يونيو، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 80 جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.
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