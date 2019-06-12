الصعيدي للنيابة: «بدافع بفرد الخرطوش عن نفسي»

تحرير:تهامى البندارى ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

خرطوش - أرشيفية

استمعت نيابة مصر القديمة، اليوم الأربعاء، إلى أقوال «أيمن.ه»، مسجل خطر، وشهرته «الصعيدي»، بشأن اتهامه بحيازة وإحراز مخدر «الحشيش»، وأنكر الاتهامات المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن فرد الخرطوش المضبوط بحوزته لا يستعمله في ترويع مواطنين وافتعال مشاجرات كما ذكر محضر الشرطة، بل يستخدمه في حالة الدفاع عن نفسه، وحمايته وقت اندلاع المشاجرات التي تنشب مع بعض مسجلي الخطر، من معتادي الإجرام والبلطجة وفرض السيطرة، لتأمر النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وطلبت النيابة العامة تقرير المعمل الكيماوي، لبيان طبيعة المواد الكيماوية التي ضبطت بحوزة المتهم، وإعداد تقرير فني بشأنها. دلت تحقيقات النيابة أن المتهم معروف عنه اتجاره في المواد المخدرة، وممارسة نشاط إجرامي، وسبق اتهامه وضبطه على خلفية قضايا ترويج مخدرات وحيازة وإحراز أسلحة نارية، ومطلوب للتنفيذ في