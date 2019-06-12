جريمة

الصعيدي للنيابة: «بدافع بفرد الخرطوش عن نفسي»

تحرير:تهامى البندارى ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص
خرطوش - أرشيفية
خرطوش - أرشيفية
استمعت نيابة مصر القديمة، اليوم الأربعاء، إلى أقوال «أيمن.ه»، مسجل خطر، وشهرته «الصعيدي»، بشأن اتهامه بحيازة وإحراز مخدر «الحشيش»، وأنكر الاتهامات المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن فرد الخرطوش المضبوط بحوزته لا يستعمله في ترويع مواطنين وافتعال مشاجرات كما ذكر محضر الشرطة، بل يستخدمه في حالة الدفاع عن نفسه، وحمايته وقت اندلاع المشاجرات التي تنشب مع بعض مسجلي الخطر، من معتادي الإجرام والبلطجة وفرض السيطرة، لتأمر النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
وطلبت النيابة العامة تقرير المعمل الكيماوي، لبيان طبيعة المواد الكيماوية التي ضبطت بحوزة المتهم، وإعداد تقرير فني بشأنها. دلت تحقيقات النيابة أن المتهم معروف عنه اتجاره في المواد المخدرة، وممارسة نشاط إجرامي، وسبق اتهامه وضبطه على خلفية قضايا ترويج مخدرات وحيازة وإحراز أسلحة نارية، ومطلوب للتنفيذ في
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تهريب-مخدرات-فى-اقفاص-تفاح (5)

حشيش بالتفاح.. رحلة رصد وضبط مخدرات بـ115 مليونا

جهود ضخمة تبذلها أجهزة وزارة الدخلية، لضبط الحدود ومنع تهريب أي مواد ضارة بالمواطنين، ونجحت أمس، في إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة عبر ميناء دمياط، عقب معلوماتٍ سريةٍ باشتمال شحنة تفاح سوري قادمة للميناء على مواد وحبوب مخدرة شديدة الخطورة، تقدر بأكثر من 2 طن. ونجحت الأجهزة في تتبعها ورصدها عبر البحار حتى وصلت للميناء قبل أن ينقض عليها رجال الأمن ويلقوا القبض على المرافقين للشحنة، وكذا القبض على رجل أعمال، وأحد المتهمين بجلب الشحنة.
اعدام

إعدام 4 أشخاص قتلوا آخر لخلاف على أرض بالإسماعيلية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، وعضوية كل من المستشار أيمن محمد والمستشار محمد إبراهيم، وأمانة سر صلاح بدر، بمعاقبة المتهمين "ح . إ. س" و"م . إ .س" و"إ . ع .س" و"إ . ع .س" بالإعدام بعد قتلهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه "عبد الله سليمان منصور" وأعدوا لذلك بأسحلة نارية قبل أن يتربصوا به في طريق عودته لمنزله وأطلقوا النيران صوبه ومرافقيه فأصابته في رأسه ومات في الحال وشرع المتهمون في قتل نجلي المجني عليه محمد ومحمود الذين هربوا من السيارة أثناء الواقعة.
سيارة -اسعاف

وفاة طالب وإصابة مراقبين في امتحان الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ

تعرّض مراقبان في امتحانات الصف الثالث الثانوى الأزهرى، لإصابات بمغص كلوى، وهبوط عام فى الدورة الدموية، أثناء المراقبة على الطلاب فى امتحان مادة "الإستاتيكا" للقسم العلمى، حيث استقبل قسم الطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام "صلاح لطفي أحمد - 45 عاما - مراقب المعهد الثانوي الأزهري بكفر الشيخ"، مصاب بمغص كلوى، كما استقبل مستشفى العبور للتأمين الصحى بكفر الشيخ "أمل السيد عبد الحفيظ - مراقبة بلجنة المعهد الإعدادى الأزهرى" مصابة بهبوط عام فى الدورة الدموية.
البضائع المهربة

إحباط محاولة تهريب 300 «كوتشي» بمنفذ المنزلة

سيارة نقل فارغة الحمولة، مرت بمنفذ كوبرى المنزلة الجديد الجمركي بمحافظة البحيرة، إلا أن قائد السيارة لم يتوقف وفق المعتاد للمناظرة والفحص، ومع تهربه اهتمت القوات باستيقافه، وفحص السيارة فحصًا دقيقا للاشتباه فى السائق، وبالفعل أسفر الفحص عن مخزن سري مصنع بجسم السيارة، بامتداد مساحة الصندوق الخلفى كاملًا، يحوي أحذية رياضية مهربة، تتجاوز قيمتها عشرات الآلاف من الجنيهات، وعلى الفور تم تحرير محضر بواقعة الضبط، وإحالة سائق السيارة سيئ النية إلى النيابة المختصة.
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بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

مشاجرة بالخرطوش بين مسجلي خطر بسبب محمول في بنها

فجأة تحول المشهد على إحدى مقاهي مدينة بنها إلى فوضى وهلع بعد أن أطلق مسجل خطر النار على آخر إثر حدوث مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة فأخرج سلاح خرطوش وصوبه نحو زميله وسط ذهول المارة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة أول بنها بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بجوار مقهى أبو خليل الحرس الوطنى – دائرة القسم على الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم لمكان البلاغ والتعامل مع تداعيات الحادث .
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

إصابة 4 أشخاص في مشاجرتين لخلافات الجيرة في قليوب

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في مشاجرتين "متفرقتين" بالأسلحة النارية والشوم بدائرة مركز قليوب بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد نشوب مشاجرة بعزبة الجندى دائرة مركز قليوب، وبانتقال مأمور وضباط وحدة مباحث المركز تبين حدوثها بين 5 أشخاص أسفرت عن إصابة "ح م س - 27 عاما - عاطل" برش خرطوش و"خ ع م - 35 عاما - عامل بشركة زجاج"، تصادف تواجده أثناء المشاجرة.
القبض-على-متهم

هزار ثقيل.. رجل يصيب زوجته بطلق خرطوش في الإسكندرية

"هزار تقيل شوية .. ماكنتش أقصد".. هكذا اعترف زوج في العقد الرابع من العمر بإصابته زوجته أثناء العبث بسلاح ناري "فرد خرطوش" – خاصية شقيقه – حيث قام بإطلاق طلق نحوها فأصابها بأسفل منطقة الظهر بإصابة بالغة بمحافظة الإسكندرية، وبدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الرمل يفيد ورود إشارة من مستشفى سموحة الجامعى بوصول السيدة "ف.أ.ع" 30 عاما، ربة منزل، تعانى نتيجة إصابتها بطلق ناري وترقد فى حالة حرجة وجار علاجها.
انتحار

«سوبر مان» الأميرية قفز من العقار هربا من الشرطة

بعد مطاردة مثيرة بين الشرطة وتاجر مخدرات في منطقة الأميرية، أُصيب الأخير في أثناء قفزه من أعلى الأسطح السكنية بدائرة القسم، وتم ضبط المتهم ونقله للمستشفى لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت به، وتم ضبط زوجته لاشتراكها معه في ترويج المخدرات. تفاصيل الواقعة ترجع إلى أنه في أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة الأميرية، الحالة الأمنية بدائرة القسم، تم الاشتباه في عنصر إجرامى (مقيم بدائرة القسم- سبق اتهامه في عدد 5 قضايا آخرها قضية مخدرات)، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.
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