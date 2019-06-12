كان 2019.. لماذا تخلت تونس عن علي معلول؟

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

منتخب تونس

أثار قرار الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، المتمثل في التخلي عن علي معلول، الظهير الأيسر لنسور قرطاج والنادي الأهلي، وتعويضه بكريم العواضي، صدمة في صفوف جماهير القلعة الحمراء، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار، بينما انقسمت الآراء في تونس، وكشفت صحيفة "الصريح" التونسية عن أن معلول فوجئ بتسريب المعلومة لوسائل الإعلام قبل إبلاغه، وأشارت إلى أن جيريس فضّل أسامة الحدادي على "معلول" في آخر لحظة بفضل أدائه في مواجهة أمس الثلاثاء، أمام وصيف بطل العالم كرواتيا، كما نوهت بأن جريس مقتنع بقراره بعيدا عن المجاملات.

وحقق المنتخب التونسي، مساء أمس الثلاثاء، انتصارا معنويا على حساب وصيف بطل العالم منتخب كرواتيا بهدفين لهدف، وسجل هدفي نسور قرطاج أنيس البدري ونعيم سليتي، بينما أحرز هدف كرواتيا برونو بيتكوفيتش. وفجّر آلان جيريس مفاجأة مدوية في القائمة النهائية لنسور قرطاج التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا، إذ قرر استبعاد