مشادة كلامية بين شوبير وعصام عبد الفتاح بسبب جريشة

تحرير:أحمد بركات ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

أحمد شوبير

كشف مصدر مسؤول في لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن كواليس تقديم لجنة الحكام التماسًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ضد إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن اتحاد الكرة أرسل التماسًا ضد إيقاف الحكم بعد القرار بيوم واحد فقط، لكن سبب تعطل قبوله من جانب الاتحاد الإفريقي هو أن الأخير طلب الحصول على 50 ألف جنيه (3 آلاف دولار) قيمة تقديم الالتماس، وهو ما لم تكن لجنة الحكام تعلمه، واضطرت إلى دفع المبلغ يوم السبت الماضي رغم الإجازة الرسمية، من خلال فرع لأحد البنوك في نادي الصيد.

وواصل أن اتحاد الكرة تحمّل قيمة سداد الالتماس لـ"كاف"، رغم أن اللائحة تنص على أن الحكم هو من يتحمل المبلغ، إلا أن هاني أبو ريدة أصدر فرمانًا بسداد المبلغ، مشيرًا إلى أن نسبة رفع الإيقاف عن جهاد جريشة تصل إلى 50% خاصة أنه إيقاف سياسي نتيجة تدخلات من البعض. وتابع أن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، دخل