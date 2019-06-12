رياضة

مشادة كلامية بين شوبير وعصام عبد الفتاح بسبب جريشة

تحرير:أحمد بركات ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
كشف مصدر مسؤول في لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن كواليس تقديم لجنة الحكام التماسًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ضد إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن اتحاد الكرة أرسل التماسًا ضد إيقاف الحكم بعد القرار بيوم واحد فقط، لكن سبب تعطل قبوله من جانب الاتحاد الإفريقي هو أن الأخير طلب الحصول على 50 ألف جنيه (3 آلاف دولار) قيمة تقديم الالتماس، وهو ما لم تكن لجنة الحكام تعلمه، واضطرت إلى دفع المبلغ يوم السبت الماضي رغم الإجازة الرسمية، من خلال فرع لأحد البنوك في نادي الصيد.
وواصل أن اتحاد الكرة تحمّل قيمة سداد الالتماس لـ"كاف"، رغم أن اللائحة تنص على أن الحكم هو من يتحمل المبلغ، إلا أن هاني أبو ريدة أصدر فرمانًا بسداد المبلغ، مشيرًا إلى أن نسبة رفع الإيقاف عن جهاد جريشة تصل إلى 50% خاصة أنه إيقاف سياسي نتيجة تدخلات من البعض. وتابع أن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، دخل
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ماذا قال بيراميدز عن استبعاد معلول من أمم إفريقيا؟

علق أحمد عفيفي المتحدث الرسم لنادي بيراميدز، على استبعاد علي معلول، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعب المنتخب التونسي، عن قائمة منتخب نسور قرطاج التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك بعد مشاركته أمس في الدقائق الأخيرة أمام كرواتيا التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء وانتهت بفوز تونس بهدفين لهدف، وكتب عفيفي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «‏معلول المستبعد من قائمة تونس ده اللي هو علي معلول! اللي بيلعب في الاهلي!».
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تأديب وإصلاح.. نكشف تفاصيل استبعاد علي معلول من تونس

أثار قرار الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، المتمثل في التخلي عن علي معلول، الظهير الأيسر لنسور قرطاج والنادي الأهلي، وتعويضه بكريم العواضي، صدمة في صفوف جماهير القلعة الحمراء، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار، بينما انقسمت الآراء في تونس، وذكرت صحيفة الصباح نيوز التونسية، اليوم الأربعاء، أن قرار آلان جيريس تسبب في ردود أفعال كبيرة، خاصة مع القيمة الفنية لعلي معلول صاحب الـ29 عامًا والذي انضم لصفوف الأهلي قادمًا من الصفاقسي، وتفوقه على بقية منافسيه في مركز الظهير الأيسر.
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أول رد من علي معلول بعد استبعاده من منتخب تونس

علق علي معول، الظهير الأيسر لمنتخب تونس، والنادي الأهلي، على استبعاده من قائمة نسور قرطاج المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو الحالي إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وكتب علي معلول، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «القادم أفضل بإذن الله»، حيث تسبب اسبتعاد نجم تونس من قائمة أمم إفريقيا في صدمة بصفوف جماهير القلعة الحمراء، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار.
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إبراهيم نور الدين

لجنة الحكام تكشف مصير نور الدين من كأس أمم إفريقيا

كشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مصير إبراهيم نور الدين الحكم الدولي، من إدارة مباريات كأس أمم إفريقيا، حال رفع الإيقاف عن جهاد جريشة، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن لجنة التظلمات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، ستجتمع يوم الجمعة المقبل لحسم مصير جهاد جريشة بعد أزمته الأخيرة بعد مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي، وإذا ما تقرر رفع الإيقاف عنه، فان نور الدين لن يستبعد وسيصبح هناك 3 حكام ساحة من مصر وهم نور الدين وجريشة وأمين عمر.
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شوبير يكشف مفاجأة عن القيد الإفريقي للموسم الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، عن مفاجأة بشأن القيد الإفريقي للأندية التي ستشارك في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الموسم الجديد، وقال شوبير في تصريحات إذاعية لبرنامجه «ساعة مع شوبير» عبر قناة «أون سبورت» صباح اليوم الأحد: «الاتحاد الإفريقي (الكاف) في طريقه إلى مد فترة القيد الإفريقي»، وأوضح نائب رئيس اتحاد الكرة: «إذا تم مد فترة القيد حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل سيكون حلا لتلك الأزمة».
أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

بعد إيقاف جريشة.. لماذا يكره أحمد أحمد المصريين؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، لينضم جريشة إلى قائمة ضحايا رئيس الكاف، وبالرغم من علاقة أحمد أحمد الجيدة مع مسئولي الكرة المصرية في بداية توليه مهمة رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في عام 2017، عندما صرح بأن وقوف مصر بجانبه كان أحد أهم أسباب فوزه بمقعد رئاسة الكاف، إلا أنه بعد مرور ما يقرب من عام على توليه مقعد الرئاسة، تغير موقفه وبدأت العلاقة تتوتر بين الطرفين، حيث قام المجلاشي بإقالة عمرو فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي وتعيين المغربي معاذ حجي بديلا له، قبل أن يقيل عمرو شاهين مدير التسويق بالكاف.
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الوداد المغربي يطالب الجبلاية بالتحقيق مع جهاد جريشة

أرسل نادي الوداد المغربي خطابا رسميا إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، يطالبه فيه بالتحقيق مع الحكم الدولى جهاد جريشة، بعد إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لمدة 6 أشهر بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا، بين الوداد البيضاوي المغربى والترجى التونسى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى اللقاء الذى أقيم بينهما مساء الجمعة الماضى، كما تم استبعاده من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.
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