رياضة

المقاولون العرب يوضح سبب غضبه الشديد من اتحاد الكرة

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
تحدث محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، عن غضبه واستيائه الشديدين من الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، لتجاهل الأخير الطلب الذي أرسله المقاولون العرب إلى الجبلاية، مطلع الشهر الجاري للمشاركة في البطولة العربية فى النسخة الجديدة، واختيار الإسماعيلي والاتحاد السكندري باعتبارهما أندية جماهيرية، ويرى عادل فتحي، أن الأولوية كانت لفريق ذئاب الجبل، كونه يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري، ويسبق الفريقين بعدة مراكز.
وأوضح المشرف على الكرة بالمقاولون: «دائمًا نقدر قرارات اتحاد الكرة ولكن هناك علامات استفهام حول العوامل والمعايير التي تم على أساسها اختيار الفرق المشاركة في البطولة العربية.. فريقنا يقدم موسمًا مميزًا وهو الأحق بالمشاركة بالبطولة، ولو تحدثنا عن الجماهيرية فالمقاولون نادي وشركة تتمتع بجماهيرية
اقرأ المزيد
على-معلول (3)

ماذا قال بيراميدز عن استبعاد معلول من أمم إفريقيا؟

علق أحمد عفيفي المتحدث الرسم لنادي بيراميدز، على استبعاد علي معلول، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعب المنتخب التونسي، عن قائمة منتخب نسور قرطاج التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك بعد مشاركته أمس في الدقائق الأخيرة أمام كرواتيا التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء وانتهت بفوز تونس بهدفين لهدف، وكتب عفيفي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «‏معلول المستبعد من قائمة تونس ده اللي هو علي معلول! اللي بيلعب في الاهلي!».
على-معلول (3)

تأديب وإصلاح.. نكشف تفاصيل استبعاد علي معلول من تونس

أثار قرار الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، المتمثل في التخلي عن علي معلول، الظهير الأيسر لنسور قرطاج والنادي الأهلي، وتعويضه بكريم العواضي، صدمة في صفوف جماهير القلعة الحمراء، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار، بينما انقسمت الآراء في تونس، وذكرت صحيفة الصباح نيوز التونسية، اليوم الأربعاء، أن قرار آلان جيريس تسبب في ردود أفعال كبيرة، خاصة مع القيمة الفنية لعلي معلول صاحب الـ29 عامًا والذي انضم لصفوف الأهلي قادمًا من الصفاقسي، وتفوقه على بقية منافسيه في مركز الظهير الأيسر.
على-معلول

أول رد من علي معلول بعد استبعاده من منتخب تونس

علق علي معول، الظهير الأيسر لمنتخب تونس، والنادي الأهلي، على استبعاده من قائمة نسور قرطاج المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو الحالي إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وكتب علي معلول، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «القادم أفضل بإذن الله»، حيث تسبب اسبتعاد نجم تونس من قائمة أمم إفريقيا في صدمة بصفوف جماهير القلعة الحمراء، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار.
اقرأ المزيد من الأخبار
طاهر محمد طاهر

المقاولون العرب يكشف حقيقة انتقال طاهر طاهر للأهلي

كشف محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن الأخبار التي يتم تداولها عن انتقال طاهر محمد طاهر، إلى النادي الأهلي، ليست صحيحة، وما هي إلا اجتهاد وتكهنات من البعض، مضيفًا، أنه حتى الآن لا يوجد أي اتفاق بشكل رسمي سواء مع اللاعب أو مع إدارة الفريق بشأن انضمامه إلى القلعة الحمراء الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن النادي لا يقف أمام رغبة اللاعب في أي حال من الأحوال، وسبق أن الأهلي كان يسعى في الميركاتو الشتوي الماضي لضم طاهر، ولكن إدارة ذئاب الجبل طلبت تأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم للمحافظة على القوام الأساسي للفريق.
الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (1)

رئيس سموحة يهاجم اتحاد الكرة: «كله بيسوق على كيفه»

وجه المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، انتقادات حادة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة؛ بسبب الطريقة التي يتعامل بها أعضاء مجلس الجبلاية مع الأزمات التي تواجههم، وآخرها أزمة مباريات الدوري المصري الممتاز. وقال عامر في مداخلة مع برنامج «ملعب 9090»، الذي يقدمه إبراهيم فايق على الراديو «9090»، إن حل أزمة مؤجلات الدوري يكمن في الرجوع إلى البرنامج الأصلي للمسابقة، الذي كان يضمن انتهاء البطولة قبل بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل.
الزمالك-والداخلية‎ (1)

الجبلاية تفاوض الزمالك لاستكمال الدوري دون الدوليين

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجبلاية برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، مستعدة لترك محمود عبد الرحيم (جنش) وعمر صلاح، حارسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للفريق الأبيض، حال موافقته على اللعب بدون الدوليين واستكمال الدوري، قبل بطولة كاس الأمم الإفريقية، وعلم «التحرير»، أن شوبير قال في حديث لمقربين منه، إن اتحاد الكرة يفاوض الزمالك لاستكمال الدوري دون الدوليين مع السماح لجنش وصلاح بالانضمام للفريق من أجل المشاركة معه.
هانى-ابو-ريدة-رئيس-اتحاد-الكرة

اجتماع طارئ لاتحاد الكرة للرد على بيان الأهلي

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا طارئا، عصر اليوم الأحد؛ لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها الرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي نظرًا لعدم إنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية، كما سيناقش مجلس الجبلاية الاتفاق على التصور النهائي للدوري وكأس مصر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org