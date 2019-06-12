المقاولون العرب يوضح سبب غضبه الشديد من اتحاد الكرة

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

المقاولون العرب

تحدث محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، عن غضبه واستيائه الشديدين من الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، لتجاهل الأخير الطلب الذي أرسله المقاولون العرب إلى الجبلاية، مطلع الشهر الجاري للمشاركة في البطولة العربية فى النسخة الجديدة، واختيار الإسماعيلي والاتحاد السكندري باعتبارهما أندية جماهيرية، ويرى عادل فتحي، أن الأولوية كانت لفريق ذئاب الجبل، كونه يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري، ويسبق الفريقين بعدة مراكز.

وأوضح المشرف على الكرة بالمقاولون: «دائمًا نقدر قرارات اتحاد الكرة ولكن هناك علامات استفهام حول العوامل والمعايير التي تم على أساسها اختيار الفرق المشاركة في البطولة العربية.. فريقنا يقدم موسمًا مميزًا وهو الأحق بالمشاركة بالبطولة، ولو تحدثنا عن الجماهيرية فالمقاولون نادي وشركة تتمتع بجماهيرية