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بعد ساعة.. تسريب امتحان الإنجليزي للثانوية العامة بالإجابات

تحرير:أمينة محمود ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الأربعاء، صورا مسربة لامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، وكشف النموذج المتداول تفاصيل الأسئلة التي ركزت في مختلفها بشكل واضح على التطور التكنولوجي، وأهميته، وأدواره، وطرق الاستفادة منه، إذ جاء الموضوع الأول لسؤالي الترجمة، عن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، والثاني عن احتفال شعوب إفريقيا باختيار أسوان عاصمة للثقافة، فيما جاء السؤال الخاص بـ"البراجراف" عن أهمية التكنولوجيا في العملية التعليمية.
قامت صفحات الغش الإلكتروني الشهيرة "شاومينج" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتداول أسئلة وإجابات امتحان الإنجليزى للثانوية العامة، وذلك بعد مرور أقل من ساعة على بدء زمن الامتحان الذي بدأ في التاسعة من صباح اليوم. وأكد مصدر مسؤول بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أنه تم التوصل لهوية الطالب المصور
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حر وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الخميس (بيان بالدرجات)

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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السيسي يفتتح المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد (بث مباشر)

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد قليل، أعمال المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذي تستمر أعماله لمدة يومين. ووفقا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، فإن المنتدى ينعقد بناءً على المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في شهر يناير من العام الماضي، في أثناء مشاركته بالقمة الإفريقية السنوية للقادة الأفارقة، لعقد المنتدى الأول من نوعه في مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي.
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يوليو.. أول اجتماع لمجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء في المقر الجديد للمجلس بمدينة العلمين الجديدة خلال يوليو المقبل، مؤكدا أن هذه المدينة الواعدة سوف تكون أيقونة تنموية للساحل الشمالي في مصر، والحكومة بعقد اجتماعاتها بمقرها الجديد بالمدينة تعطي رسالة واضحة باهتمامها بأعمال التنمية بها، وأن تصبح المدينة مستخدمة طوال العام، وليس فترة الصيف فقط. وأوضح أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بملف الإصلاح الإداري، وما يتفرع عنه من موضوعات تتعلق بهيكلة المؤسسات والجهات الحكومية من أجل تمكينها من أداء مهامها بكفاءة.
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التعليم: امتحان «إنجليزي» الثانوية المتداول «مزيف»

بدأ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الأربعاء، أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بعدما انتهوا من أداء امتحانات " اللغة العربية – التربية الدينية – الاقتصاد – الإحصاء". وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية أخرى، حيث إن ذلك يؤدي إلى تعرض الطالب الذي يثبت قيامه بذلك إلى إلغاء امتحانه هذا العام في الدورين الأول والثاني، إضافةً إلى حرمانه من أداء الامتحان في العام القادم 2019/2020.
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غش بالماستر كارد.. 5 محاضر في أول يوم للثانوية بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للشعبة العامة، حيث أدى الامتحان أربعة وأربعين ألف وخمسمائة وأربعة وثمانين طالب وطالبة، موزعين على مائة واثنين وعشرون لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، وشهدَّ اليوم عدد من ست حالات إغماء بين الطلاب داخل عدد من اللجان.
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نائب رئيس الامتحانات: لجان تصحيح الثانوية العامة تبدأ الإثنين المقبل

قبل ساعات من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تفقد خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، اليوم الجمعة، كنترول السعيدية في محافظة الجيزة للاطمئنان على تجهيز الكنترول، وتفقد التجهيزات النهائية لبدء اعمال التقدير لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدا في تصريح خاص، أن مقار تقدير الدرجات "لجان التصحيح" مستعدة لبدء تصحيح كراسات امتحانات مادة اللغة العربية للثانوية العامة بدءا من الإثنين المقبل.
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مفاجأة تنتظر «الغشاشين» في امتحانات الثانوية العامة

قال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريح خاص، إنه تم اكتشاف 4 لجان في 3 محافظات متوقع حدوث شغب وغش بهم، بعد أن اكتشف تحويل عدد من الطلاب لتلك اللجان، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتأمينية ضدهم، وأضاف أنه تم تركيب كاميرات مراقبة في لجنتين من اللجان الأربع الجدد المتوقع حدوث شغب وغش بهم، ليتم متابعة الكاميرات لرصد أي أعمال غش بواسطة رئيس اللجنة وعضو لجنة الإدارة.
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حبس و200 ألف جنيه غرامة.. عقوبات قاسية في امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الإجراءات التي تم اتخاذها للإعداد لعقد امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، والتي تنطلق غدا السبت، وتستمر حتى الأربعاء 3 يوليو المقبل، وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة أنهت استعداداتها لعقد الامتحانات بجميع لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، مؤكدا حرص الوزارة على توضيح كافة الإجراءات التي اتخذتها أمام الرأي العام.
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