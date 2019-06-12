بعد ساعة.. تسريب امتحان الإنجليزي للثانوية العامة بالإجابات

تحرير:أمينة محمود ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الأربعاء، صورا مسربة لامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، وكشف النموذج المتداول تفاصيل الأسئلة التي ركزت في مختلفها بشكل واضح على التطور التكنولوجي، وأهميته، وأدواره، وطرق الاستفادة منه، إذ جاء الموضوع الأول لسؤالي الترجمة، عن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، والثاني عن احتفال شعوب إفريقيا باختيار أسوان عاصمة للثقافة، فيما جاء السؤال الخاص بـ"البراجراف" عن أهمية التكنولوجيا في العملية التعليمية.

قامت صفحات الغش الإلكتروني الشهيرة "شاومينج" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتداول أسئلة وإجابات امتحان الإنجليزى للثانوية العامة، وذلك بعد مرور أقل من ساعة على بدء زمن الامتحان الذي بدأ في التاسعة من صباح اليوم. وأكد مصدر مسؤول بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أنه تم التوصل لهوية الطالب المصور