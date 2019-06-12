بعد استبعاده من قائمة تونس| النقاز يوجه رسالة لمعلول

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

حمدي النقاز

وجه التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، رسالة إلى مواطنه علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، بعد استبعاد الأخير من القائمة النهائية لنسور قرطاج التي ستشارك في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبا، علمًا بأن مصر نالت شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006).

وكتب حمدي النقاز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا تحزن يا صديقي، لنقف نساندهم حتى يفوزوا بكأس أمم إفريقيا". النقاز كان من العناصر الأساسية لمنتخب تونس، ووجد نفسه خارج خيارات المدرب آلان جيريس الذي فاجأ كل المتابعين باستبعاد علي معلول وتعويضه بلاعب النجم الساحلي كريم العواضي. وأثار