بعد استبعاده من قائمة تونس| النقاز يوجه رسالة لمعلول
١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
حمدي النقاز
وجه التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، رسالة إلى مواطنه علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، بعد استبعاد الأخير من القائمة النهائية لنسور قرطاج التي ستشارك في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبا، علمًا بأن مصر نالت شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006).
وكتب حمدي النقاز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا تحزن يا صديقي، لنقف نساندهم حتى يفوزوا بكأس أمم إفريقيا".
النقاز كان من العناصر الأساسية لمنتخب تونس، ووجد نفسه خارج خيارات المدرب آلان جيريس الذي فاجأ كل المتابعين باستبعاد علي معلول وتعويضه بلاعب النجم الساحلي كريم العواضي.
وأثار
وكتب حمدي النقاز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا تحزن يا صديقي، لنقف نساندهم حتى يفوزوا بكأس أمم إفريقيا".
النقاز كان من العناصر الأساسية لمنتخب تونس، ووجد نفسه خارج خيارات المدرب آلان جيريس الذي فاجأ كل المتابعين باستبعاد علي معلول وتعويضه بلاعب النجم الساحلي كريم العواضي.
وأثار قرار الفرنسي آلان جيريس، المتمثل في التخلي عن علي معلول، صدمة في صفوف جماهير القلعة الحمراء، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار، بينما انقسمت الآراء في تونس.
ومن المنتظر أن تعود بعثة تونس إلى أرضها آتية من كرواتيا لملاقاة بوروندي في 17 من يونيو الجارى، في آخر اللقاءات الودية قبل كأس الأمم، إذ يستهل نسور قرطاج مشوارهم في كان 2019 بمواجهة أنجولا يوم 24 من الشهر الجاري ثم مالي في يوم 28 ثم موريتانيا في الثاني من يوليو المقبل.