رياضة

بعد استبعاده من قائمة تونس| النقاز يوجه رسالة لمعلول

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
وجه التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، رسالة إلى مواطنه علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، بعد استبعاد الأخير من القائمة النهائية لنسور قرطاج التي ستشارك في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبا، علمًا بأن مصر نالت شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006).
وكتب حمدي النقاز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا تحزن يا صديقي، لنقف نساندهم حتى يفوزوا بكأس أمم إفريقيا". النقاز كان من العناصر الأساسية لمنتخب تونس، ووجد نفسه خارج خيارات المدرب آلان جيريس الذي فاجأ كل المتابعين باستبعاد علي معلول وتعويضه بلاعب النجم الساحلي كريم العواضي. وأثار
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ماذا قال بيراميدز عن استبعاد معلول من أمم إفريقيا؟

علق أحمد عفيفي المتحدث الرسم لنادي بيراميدز، على استبعاد علي معلول، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعب المنتخب التونسي، عن قائمة منتخب نسور قرطاج التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك بعد مشاركته أمس في الدقائق الأخيرة أمام كرواتيا التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء وانتهت بفوز تونس بهدفين لهدف، وكتب عفيفي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «‏معلول المستبعد من قائمة تونس ده اللي هو علي معلول! اللي بيلعب في الاهلي!».
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تأديب وإصلاح.. نكشف تفاصيل استبعاد علي معلول من تونس

أثار قرار الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، المتمثل في التخلي عن علي معلول، الظهير الأيسر لنسور قرطاج والنادي الأهلي، وتعويضه بكريم العواضي، صدمة في صفوف جماهير القلعة الحمراء، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار، بينما انقسمت الآراء في تونس، وذكرت صحيفة الصباح نيوز التونسية، اليوم الأربعاء، أن قرار آلان جيريس تسبب في ردود أفعال كبيرة، خاصة مع القيمة الفنية لعلي معلول صاحب الـ29 عامًا والذي انضم لصفوف الأهلي قادمًا من الصفاقسي، وتفوقه على بقية منافسيه في مركز الظهير الأيسر.
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أول رد من علي معلول بعد استبعاده من منتخب تونس

علق علي معول، الظهير الأيسر لمنتخب تونس، والنادي الأهلي، على استبعاده من قائمة نسور قرطاج المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو الحالي إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وكتب علي معلول، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «القادم أفضل بإذن الله»، حيث تسبب اسبتعاد نجم تونس من قائمة أمم إفريقيا في صدمة بصفوف جماهير القلعة الحمراء، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار.
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محمود الخطيب العامرى فاروق

الأهلي ينتظر نتائج الزمالك لتحديد موقفه من الانسحاب

كل المؤشرات تؤكد أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في طريقة إلى تهدئة الأوضاع لبعض الوقت بشأن تهديداته بعدم استكمال مسابقة الدوري، حال عدم الانتهاء منها قبل انطلاق مباريات كأس الأمم الإفريقية، بعدما وضع اتحاد الكرة تصورًا جديدًا يحقق للأهلي هدفه بضغط مباريات الزمالك المؤجلة بحجة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أمس الاثنين تصورًا جديدًا بموعد ثلاث مباريات يخوضها فريق الزمالك حيث يلعب يوم الخميس مع الإنتاج الحربي ويلعب مع حرس الحدود يوم 3 يونيو بينما يلعب مباراته الثالثة يوم 6 يونيو مع الجونة.
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ميدو: سأترشح لرئاسة الزمالك والأهلي بطل الدوري بشرط

كشف أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، عن تلقيه عرضاً إماراتياً، بجانب أنه مطلوب في عدد من أندية الدوري المصري، مؤكداً أن أمنية حياته هي التدريب في الدوريات الأوروبية، وحول الدوري المصري قال في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك سيتوج باللقب في حالة تأجيل المباريات لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، أما في حالة ضغط الدوري وإقامته دون الدوليين فسيحصل الأهلي على اللقب، وكشف ميدو: "سأعتزل التدريب نهائيا وأنا في سن الـ46 عامًا لرغبتي في الترشح لرئاسة نادي الزمالك، وهو هدفي في هذه السن".
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نص خطاب تأجيل مواجهة الأهلي والمقاولون في الدوري

حصلت «التحرير» على نسخة من نص الخطاب الذي أرسله مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لناديي الأهلي والمقاولون، بشأن تأجيل مباراتهما التي كان مقررا لها مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، حيث استقر مجلس الجبلاية على تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى، وذلك قبل ساعات من عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الاتحاد، لمناقشة مصير مسابقة الدوري الممتاز، بعد اعتراض عدد من الأندية على مواعيد الجولة الأخيرة للدوري، وعلى رأسها أندية الأهلي وبتروجيت وحرس الحدود.
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الأهلي يعلق على حقيقة تأجيل مواجهة المقاولون

رفض النادي الأهلي فكرة تأجيل مباراة المقاولون العرب، المقرر لها مساء غدٍ، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، وترحيله مع لقاء القمة أمام الزمالك، لما بعد كأس الأمم الإفريقية، وقال مصدر مسئول بالقلعة الحمراء، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «لن نقبل بأي قرار لا ينفذ مطالبنا الخمسة، ليس كنوع من التعسف أو المزايدة على اتحاد الكرة، ولكن لو تأجل لنهاية الموسم لما بعد أمم إفريقيا، فهذا سيضر بالموسم الكروي المقبل، بل سيقضي عليه قبل أن يبدأ لأن هناك قيدا إفريقيا له مواعيد».
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