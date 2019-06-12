القبض على 6 هاربين من 96 سنة سجن بأكتوبر

تحرير:محمد الشاملي ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

حملة أمنية

حملة أمنية مكبرة شنها ضباط مباحث إدارة تأمين أكتوبر في إطار حرص أجهزة الدولة على فرض هيبة القانون وبناءً على التوجيهات الصادرة من النيابة العامة برئاسة المستشار على الوشاحي رئيس نيابة أول وثالث أكتوبر، تمكن ضباط الإدارة بالحي الثامن في الشيخ زايد من ضبط "حجاج. ج. أ" 29 سنة عاطل المحكوم عليه في قضية "سلاح" بالسجن 10 سنوات، والسجن المؤبد في جنايات مركز سنورس لسنة 2018 (استعمال قوة)، والقبض على "رمضان. ح" 25 سنة سائق توك توك، المحكوم عليه في قضيتين "مخدرات" بالسجن 10 سنوات.

وشملت الجهود تحت إشراف العميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر ضبط "سيد. ر. س" 32 سنة عاطل المحكوم عليه في قضيتي سرقة بالحبس سنة، و"محمد. ج. أ" 28 سنة، المحكوم عليه في قضية " قتل عمد" بالسجن المؤبد. في ذات السياق أثناء مرور ضباط مباحث إدارة تأمين أكتوبر بمدخل زايد 2000 دائرة قسم شرطة