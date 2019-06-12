حبس عاطلين ضُبطا بحشيش وترامادول في شبرا الخيمة

تحرير:علاء النجار ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

حبس - تعبيرية

تمكن ضباط مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، من إلقاء القبض على عاطلين لقيامهما بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة "تامول وترامادول" وترويجها على نطاق واسع بمنطقتى عزبة رستم والكابلات. تم ضبط المتهمين وبحوزتهما ربع كيلو حشيش و1000 قرص مخدر ومبلغ مالي، وتولت النيابة التحقيقات، بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، والذي أمر بحبس المتهمين 4 أيّام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها.

وردت معلومات سرية للمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخميه تفيد قيام عاطلين بترويج الحشيش والأقراص المخدرة بمنطقتى عزبة رستم والكابلات دائرة القسم. تم عرض المعلومات على اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فكلف اللواء هشام سليم مدير المباحث، بسرعة القبض على المتهمين. وتوصلت التحريات، إلى أن المتهمين