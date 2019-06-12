جريمة

حبس عاطلين ضُبطا بحشيش وترامادول في شبرا الخيمة

تحرير:علاء النجار ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
حبس - تعبيرية
حبس - تعبيرية
تمكن ضباط مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، من إلقاء القبض على عاطلين لقيامهما بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة "تامول وترامادول" وترويجها على نطاق واسع بمنطقتى عزبة رستم والكابلات. تم ضبط المتهمين وبحوزتهما ربع كيلو حشيش و1000 قرص مخدر ومبلغ مالي، وتولت النيابة التحقيقات، بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، والذي أمر بحبس المتهمين 4 أيّام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها.
وردت معلومات سرية للمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخميه تفيد قيام عاطلين بترويج الحشيش والأقراص المخدرة بمنطقتى عزبة رستم والكابلات دائرة القسم. تم عرض المعلومات على اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فكلف اللواء هشام سليم مدير المباحث، بسرعة القبض على المتهمين. وتوصلت التحريات، إلى أن المتهمين
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تهريب-مخدرات-فى-اقفاص-تفاح (5)

حشيش بالتفاح.. رحلة رصد وضبط مخدرات بـ115 مليونا

جهود ضخمة تبذلها أجهزة وزارة الدخلية، لضبط الحدود ومنع تهريب أي مواد ضارة بالمواطنين، ونجحت أمس، في إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة عبر ميناء دمياط، عقب معلوماتٍ سريةٍ باشتمال شحنة تفاح سوري قادمة للميناء على مواد وحبوب مخدرة شديدة الخطورة، تقدر بأكثر من 2 طن. ونجحت الأجهزة في تتبعها ورصدها عبر البحار حتى وصلت للميناء قبل أن ينقض عليها رجال الأمن ويلقوا القبض على المرافقين للشحنة، وكذا القبض على رجل أعمال، وأحد المتهمين بجلب الشحنة.
اعدام

إعدام 4 أشخاص قتلوا آخر لخلاف على أرض بالإسماعيلية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، وعضوية كل من المستشار أيمن محمد والمستشار محمد إبراهيم، وأمانة سر صلاح بدر، بمعاقبة المتهمين "ح . إ. س" و"م . إ .س" و"إ . ع .س" و"إ . ع .س" بالإعدام بعد قتلهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه "عبد الله سليمان منصور" وأعدوا لذلك بأسحلة نارية قبل أن يتربصوا به في طريق عودته لمنزله وأطلقوا النيران صوبه ومرافقيه فأصابته في رأسه ومات في الحال وشرع المتهمون في قتل نجلي المجني عليه محمد ومحمود الذين هربوا من السيارة أثناء الواقعة.
سيارة -اسعاف

وفاة طالب وإصابة مراقبين في امتحان الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ

تعرّض مراقبان في امتحانات الصف الثالث الثانوى الأزهرى، لإصابات بمغص كلوى، وهبوط عام فى الدورة الدموية، أثناء المراقبة على الطلاب فى امتحان مادة "الإستاتيكا" للقسم العلمى، حيث استقبل قسم الطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام "صلاح لطفي أحمد - 45 عاما - مراقب المعهد الثانوي الأزهري بكفر الشيخ"، مصاب بمغص كلوى، كما استقبل مستشفى العبور للتأمين الصحى بكفر الشيخ "أمل السيد عبد الحفيظ - مراقبة بلجنة المعهد الإعدادى الأزهرى" مصابة بهبوط عام فى الدورة الدموية.
البضائع المهربة

إحباط محاولة تهريب 300 «كوتشي» بمنفذ المنزلة

سيارة نقل فارغة الحمولة، مرت بمنفذ كوبرى المنزلة الجديد الجمركي بمحافظة البحيرة، إلا أن قائد السيارة لم يتوقف وفق المعتاد للمناظرة والفحص، ومع تهربه اهتمت القوات باستيقافه، وفحص السيارة فحصًا دقيقا للاشتباه فى السائق، وبالفعل أسفر الفحص عن مخزن سري مصنع بجسم السيارة، بامتداد مساحة الصندوق الخلفى كاملًا، يحوي أحذية رياضية مهربة، تتجاوز قيمتها عشرات الآلاف من الجنيهات، وعلى الفور تم تحرير محضر بواقعة الضبط، وإحالة سائق السيارة سيئ النية إلى النيابة المختصة.
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حشيش

ضبط عاطل بحوزته 125 طربة حشيش في الإسكندرية

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، توجيه ضرباتها القوية لتجار المخدرات وبخاصة تجار الحشيش حيث تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط شخص عاطل فى العقد الرابع من العمر أحد تجار المخدرات والحشيش وتم ضبطه متلبسًا بدائرة قسم شرطة ثان العامرية غرب الإسكندرية، وبحوزته 125 طربة تزن نحو 15,625 كيلو جرام من مخدر الحشيش، يعتزم توزيعها على عملائه قبل عيد الفطر المبارك وتوزيعها على زبائنه خلال أيام العيد على مراكز الشباب والأندية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس.
ضبط-حشيش

«الألماني» يقع في الكمين قبل بيع حشيش العيد

تمكنت القوات الأمنية بالقاهرة، في إطار محاصرة تجار المخدرات قبل عيد الفطر، من ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة بهدف الاتجار، قبل بيعها على عملائه في حلوان، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات لقسم شرطة حلوان تفيد بقيام «مجدي م.»، مسجل خطر، وشهرته «الألماني» بالاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وتم ضبطه وبحوزته قطع من الحشيش المخدر، وزنت ربع كيلو، أثناء تواجده فى أحد الشوارع قبل بيعها على عملائه، وضبط هاتف محمول وسلاح نارى ومبلغ مالى.
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تنفيذ 51 ألف حكم قضائي والإيقاع بـ11 تاجر مخدرات

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة والذخائر وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 39 قطعة سلاح ناري بحوزة 38 متهما عبارة عن (بندقية آلية- 5 بنادق خرطوش - طبنجة - 32 فرد خرطوش محلي الصنع - 111 طلقة مختلفة الأعيرة - 5 خزائن) و175 قطعة سلاح أبيض.
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1.5 حشيش وربع هيروين.. ضبط 20 تاجر مخدرات بالقليوبية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الاثنين، في ضبط 20 تاجر مخدرات بحملة مكبرة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام ومباحث مكافحة المخدرات قبل ترويج سمومهم على المتعاطين وعملائهم، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد ضبط نحو 20 شخصا وبحوزتهم كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى كيلو ونصف، وربع كيلو جرام هيروين خام، و5 أسلحة نارية خرطوش وطلقات من ذات العيار وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية وهواتف محمولة.
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