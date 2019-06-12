حبس عاطلين ضُبطا بحشيش وترامادول في شبرا الخيمة
تحرير:علاء النجار
١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
حبس - تعبيرية
تمكن ضباط مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، من إلقاء القبض على عاطلين لقيامهما بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة "تامول وترامادول" وترويجها على نطاق واسع بمنطقتى عزبة رستم والكابلات.
تم ضبط المتهمين وبحوزتهما ربع كيلو حشيش و1000 قرص مخدر ومبلغ مالي، وتولت النيابة التحقيقات، بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، والذي أمر بحبس المتهمين 4 أيّام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها.
وردت معلومات سرية للمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخميه تفيد قيام عاطلين بترويج الحشيش والأقراص المخدرة بمنطقتى عزبة رستم والكابلات دائرة القسم.
تم عرض المعلومات على اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فكلف اللواء هشام سليم مدير المباحث، بسرعة القبض على المتهمين.
وتوصلت التحريات، إلى أن المتهمين
وردت معلومات سرية للمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخميه تفيد قيام عاطلين بترويج الحشيش والأقراص المخدرة بمنطقتى عزبة رستم والكابلات دائرة القسم.
تم عرض المعلومات على اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فكلف اللواء هشام سليم مدير المباحث، بسرعة القبض على المتهمين.
وتوصلت التحريات، إلى أن المتهمين يقومان بالاتجار فى الحشيش والبرشام ويتنقلان بين منطقتى عزبة رستم والكابلات للهروب من الملاحقات الأمنية.
وفى أحد الأكمنة، تمكن النقيبان محمد حسام ومحمد هانى معاونا المباحث من إلقاء القبض على المتهمين، وهما "س س ا - 32 سنة - عاطل" وبحوزته ربع كيلو حشيش ومبلغ مالى، و"ر م ع - 33 سنة" وبحوزته 1000 قرص من مخدر "ترامادول وتامول" ومبلغ مالى.
بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار وتولت النيابة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.