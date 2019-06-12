جيرونا يطالب بإلغاء هبوطه ورفع عدد فرق الدوري إلى 21

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

الدوري الإسباني

تسببت التقارير التي انتشرت حول وجود تلاعب في نتائج المباريات في المباراة الأخيرة لفريق بلد الوليد في الدوري الإسباني في الموسم المنقضي 2018- 2019، إلى طلب جيرونا بفتح تحقيق واضح في تلك الواقعة، إلى جانب تواجد الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني الموسم المقبل حتى يتم الانتهاء من التحقيق، وذلك على الرغم من هبوط جيرونا إلى دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل، بعد إنهائه الموسم المنقضي في المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول الترتيب، ولكن إذا تم إثبات تلاعب بلد الوليد بنتائج المباريات فسيتغير الوضع، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وفي حال تمت إدانة بلد الوليد، فمن المحتمل خصم 6 نقاط، وهو الأمر الذي سينقذ جيرونا من الهبوط، حيث أنهى جيرونا الدوري في المركز الـ18 برصيد 37 نقطة بينما تواجد بلد الوليد في المركز الـ17 برصيد 41 نقطة، وحينها سيصبح بلد الوليد هو الهابط لدوري الدرجة الثانية رفقة كل من هويسكا ورايو فاليكانو وليس جيرونا. ووفقًا