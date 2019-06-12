رياضة

جيرونا يطالب بإلغاء هبوطه ورفع عدد فرق الدوري إلى 21

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
الدوري الإسباني
الدوري الإسباني
تسببت التقارير التي انتشرت حول وجود تلاعب في نتائج المباريات في المباراة الأخيرة لفريق بلد الوليد في الدوري الإسباني في الموسم المنقضي 2018- 2019، إلى طلب جيرونا بفتح تحقيق واضح في تلك الواقعة، إلى جانب تواجد الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني الموسم المقبل حتى يتم الانتهاء من التحقيق، وذلك على الرغم من هبوط جيرونا إلى دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل، بعد إنهائه الموسم المنقضي في المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول الترتيب، ولكن إذا تم إثبات تلاعب بلد الوليد بنتائج المباريات فسيتغير الوضع، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وفي حال تمت إدانة بلد الوليد، فمن المحتمل خصم 6 نقاط، وهو الأمر الذي سينقذ جيرونا من الهبوط، حيث أنهى جيرونا الدوري في المركز الـ18 برصيد 37 نقطة بينما تواجد بلد الوليد في المركز الـ17 برصيد 41 نقطة، وحينها سيصبح بلد الوليد هو الهابط لدوري الدرجة الثانية رفقة كل من هويسكا ورايو فاليكانو وليس جيرونا. ووفقًا
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ماذا قال بيراميدز عن استبعاد معلول من أمم إفريقيا؟

علق أحمد عفيفي المتحدث الرسم لنادي بيراميدز، على استبعاد علي معلول، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعب المنتخب التونسي، عن قائمة منتخب نسور قرطاج التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك بعد مشاركته أمس في الدقائق الأخيرة أمام كرواتيا التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء وانتهت بفوز تونس بهدفين لهدف، وكتب عفيفي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «‏معلول المستبعد من قائمة تونس ده اللي هو علي معلول! اللي بيلعب في الاهلي!».
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تأديب وإصلاح.. نكشف تفاصيل استبعاد علي معلول من تونس

أثار قرار الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، المتمثل في التخلي عن علي معلول، الظهير الأيسر لنسور قرطاج والنادي الأهلي، وتعويضه بكريم العواضي، صدمة في صفوف جماهير القلعة الحمراء، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار، بينما انقسمت الآراء في تونس، وذكرت صحيفة الصباح نيوز التونسية، اليوم الأربعاء، أن قرار آلان جيريس تسبب في ردود أفعال كبيرة، خاصة مع القيمة الفنية لعلي معلول صاحب الـ29 عامًا والذي انضم لصفوف الأهلي قادمًا من الصفاقسي، وتفوقه على بقية منافسيه في مركز الظهير الأيسر.
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أول رد من علي معلول بعد استبعاده من منتخب تونس

علق علي معول، الظهير الأيسر لمنتخب تونس، والنادي الأهلي، على استبعاده من قائمة نسور قرطاج المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو الحالي إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وكتب علي معلول، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «القادم أفضل بإذن الله»، حيث تسبب اسبتعاد نجم تونس من قائمة أمم إفريقيا في صدمة بصفوف جماهير القلعة الحمراء، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار.
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كومان يكشف موقفه من خلافة فالفيردي في تدريب برشلونة

أعلن رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، موقفه من تدريب فريق برشلونة الإسباني، في ظل الأخبار المتداولة التي تُفيد بنية إدارة الفريق الكتالوني الإطاحة بإرنستو فالفيردي المدرب الحالي للفريق الكتالوني، خاصة بعد أن ودع الفريق منافسات دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول رغم فوزه في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة إلا أنه تلقى خسارة فادحة إيابًا برباعية نظيفة. وكان رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو قد أبدى دعمه لبقاء فالفيردي حتى بعد الخسارة بنهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا مباشرة عقب نهاية المباراة.
راموس

راموس يحسم مصيره مع ريال مدريد ويتحدث عن قدوم هازارد

حسم سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، مصيره مع الملكي، في ظل التقارير الصحفية التي أكدت رحيله عن الميرنجي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، قائلا: "أريد أن أنهي جميع الشائعات حول مستقبلي، سأنهي مسيرتي في ريال مدريد، لم أدخل في صدام مع أحد، أود الاعتزال هنا، أريد البقاء حتى ينتهي تعاقدي، أود أن قول وداعا من الباب الكبير، مستعد للتجديد مدى الحياة، علاقتي بالرئيس مثل أب وابنه، نحب بعضنا البعض كثيرًا، حين سأرحل، سيكون من الباب الكبير بعد الفوز بكل البطولات مع ريال مدريد.
الدوري الإسباني (1)

اعتقال لاعبين بإسبانيا بسبب التلاعب في المباريات

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الأربعاء، أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على عدد من لاعبي الدوري الإسباني بدرجتيه الأولى والثانية، في مزاعم تلاعب بنتائج المباريات، ووفقًا لتقرير نشرته شبكة «سكاي سبورتس» نقلًا عن صحيفة «إل بايس»، قال المتحدث باسم الشرطة الإسبانية: «كان هناك تحقيقا مفتوحا بالفعل بشأن قضية تكوين منظمة للتلاعب في نتائج المباريات، بجانب تهم الفساد وغسيل الأموال، وتورط فيها لاعبون ورئيس نادٍ هبط للدرجة الثانية هذا الموسم، ورئيس الطاقم الطبي للنادي».
فالنسيا

فالنسيا يتوج بكأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة

توج فريق فالنسيا ببطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على برشلونة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "بينتو فيامارين"، في المباراة النهائية للمسابقة، ليستعيد الخفافيش اللقب الغائب عن خزائنهم منذ موسم 2007- 2008، وهو اللقب الثامن لهم في تاريخ البطولة، وأوقفوا سلسلة ألقاب برشلونة، الذي يتربع على قمة الأندية المتوجة به برصيد 30 لقبا، وحقق اللقب في آخر 4 مواسم على التوالي، ونجح فالنسيا في تجريد رفقاء ميسي من اللقب.
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