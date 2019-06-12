جريمة

ضبط 149 قضية لحوم فاسدة وسلع مغشوشة

تحرير:سماح عوض الله ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
لحوم فاسدة - أرشيفية
لحوم فاسدة - أرشيفية
تكثف الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، جهودها بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة، لمتابعة حركة الأسواق، وضبط جرائم الغش التجاري، والتلاعب بالأسعار، ونجحت الحملة من بداية الأسبوع الجاري فى تحرير 125 قضية لحوم فاسدة، وضبط 24 قضية سلع مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محضر حيال كل واقعة على حدة، وإحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق واتخاذ شئونها، ومن المقرر استمرار الحملات الأمنية، حرصًا على صحة المواطنين ومنع تداول السلع الغذائية والمنتجات الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وأكدت مصادر أمنية حرص شرطة التموين على تنفيذ تعليمات وزارية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق. واستهدفت الحملة محال تجارية ومطاعم شهيرة، وفى المطاعم تم تحرير 125 قضية لحوم فاسدة،
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تهريب-مخدرات-فى-اقفاص-تفاح (5)

حشيش بالتفاح.. رحلة رصد وضبط مخدرات بـ115 مليونا

جهود ضخمة تبذلها أجهزة وزارة الدخلية، لضبط الحدود ومنع تهريب أي مواد ضارة بالمواطنين، ونجحت أمس، في إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة عبر ميناء دمياط، عقب معلوماتٍ سريةٍ باشتمال شحنة تفاح سوري قادمة للميناء على مواد وحبوب مخدرة شديدة الخطورة، تقدر بأكثر من 2 طن. ونجحت الأجهزة في تتبعها ورصدها عبر البحار حتى وصلت للميناء قبل أن ينقض عليها رجال الأمن ويلقوا القبض على المرافقين للشحنة، وكذا القبض على رجل أعمال، وأحد المتهمين بجلب الشحنة.
اعدام

إعدام 4 أشخاص قتلوا آخر لخلاف على أرض بالإسماعيلية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، وعضوية كل من المستشار أيمن محمد والمستشار محمد إبراهيم، وأمانة سر صلاح بدر، بمعاقبة المتهمين "ح . إ. س" و"م . إ .س" و"إ . ع .س" و"إ . ع .س" بالإعدام بعد قتلهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه "عبد الله سليمان منصور" وأعدوا لذلك بأسحلة نارية قبل أن يتربصوا به في طريق عودته لمنزله وأطلقوا النيران صوبه ومرافقيه فأصابته في رأسه ومات في الحال وشرع المتهمون في قتل نجلي المجني عليه محمد ومحمود الذين هربوا من السيارة أثناء الواقعة.
سيارة -اسعاف

وفاة طالب وإصابة مراقبين في امتحان الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ

تعرّض مراقبان في امتحانات الصف الثالث الثانوى الأزهرى، لإصابات بمغص كلوى، وهبوط عام فى الدورة الدموية، أثناء المراقبة على الطلاب فى امتحان مادة "الإستاتيكا" للقسم العلمى، حيث استقبل قسم الطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام "صلاح لطفي أحمد - 45 عاما - مراقب المعهد الثانوي الأزهري بكفر الشيخ"، مصاب بمغص كلوى، كما استقبل مستشفى العبور للتأمين الصحى بكفر الشيخ "أمل السيد عبد الحفيظ - مراقبة بلجنة المعهد الإعدادى الأزهرى" مصابة بهبوط عام فى الدورة الدموية.
البضائع المهربة

إحباط محاولة تهريب 300 «كوتشي» بمنفذ المنزلة

سيارة نقل فارغة الحمولة، مرت بمنفذ كوبرى المنزلة الجديد الجمركي بمحافظة البحيرة، إلا أن قائد السيارة لم يتوقف وفق المعتاد للمناظرة والفحص، ومع تهربه اهتمت القوات باستيقافه، وفحص السيارة فحصًا دقيقا للاشتباه فى السائق، وبالفعل أسفر الفحص عن مخزن سري مصنع بجسم السيارة، بامتداد مساحة الصندوق الخلفى كاملًا، يحوي أحذية رياضية مهربة، تتجاوز قيمتها عشرات الآلاف من الجنيهات، وعلى الفور تم تحرير محضر بواقعة الضبط، وإحالة سائق السيارة سيئ النية إلى النيابة المختصة.
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صفائح-جبن

الخطر في عبوة جبن.. مداهمة مصنع ألبان في الجيزة

حيلة شيطانية لجأ إليها صاحب مصنع منتجات ألبان غير مرخص بدائرة مركز أبو النمرس جنوب الجيزة، إذ أكدت تحريات مدير وضباط مباحث التموين بالقطاع أن "عبد المنعم. و. ع" 65 سنة، صاحب المصنع، يقوم بتجميع كميات من مستلزمات إنتاج الألبان خاصة جبن (قريش – موزاريلا)، وتعبئتها داخل عبوات ووضع علامات تجارية مسجلة عليها مثل (كلاس – برتيشز)، وطرحها بالأسواق وبيعها مسببًا أضرارا جسيمة بصحة المواطنين لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، وتم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المصنع المُشار إليه.
خبز-عيش

مباحث التموين تضبط 9 مخابز مخالفة في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 40 قضية تموينية تنوعت ما بين 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 7 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 9 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.
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حملات لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار في الجيزة

جهود مستمرة لإدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إذ شن ضباط الإدارة حملة مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 35 قضية تموينية تنوعت ما بين مخالفات عدم حمل شهادة صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم وجود قائمة بيانات.
بنزين سوق سوداء

ضبط 49 ألف لتر بنزين و6 أطنان عسل في حملات تموينية

شنت الأجهزة الأمنية، حملة لضبط الأسواق، ومنع جرائم الغش التجاري والتلاعب فى السلع التموينية المدعمة بالقاهرة، ونجحت قوات الحملة فى ضبط مدير محطة وقود، يقوم بتجميع كميات من الوقود قدرت بـ 49 ألف لتر بنزين، بقصد بيعها في السوق السوداء بمصر القديمة، وتبين استيلاء المتهم على تلك الكميات عن طريق تلاعبه بعدم إثبات تلك الكميات بالدفتر المعد لذلك، تمهيدًا للاستيلاء عليها وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وإهدار أموال الدعم التى توفرها الدولة للمواطنين.
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