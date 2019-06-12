ضبط 149 قضية لحوم فاسدة وسلع مغشوشة

تحرير:سماح عوض الله ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

لحوم فاسدة - أرشيفية

تكثف الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، جهودها بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة، لمتابعة حركة الأسواق، وضبط جرائم الغش التجاري، والتلاعب بالأسعار، ونجحت الحملة من بداية الأسبوع الجاري فى تحرير 125 قضية لحوم فاسدة، وضبط 24 قضية سلع مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محضر حيال كل واقعة على حدة، وإحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق واتخاذ شئونها، ومن المقرر استمرار الحملات الأمنية، حرصًا على صحة المواطنين ومنع تداول السلع الغذائية والمنتجات الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكدت مصادر أمنية حرص شرطة التموين على تنفيذ تعليمات وزارية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق. واستهدفت الحملة محال تجارية ومطاعم شهيرة، وفى المطاعم تم تحرير 125 قضية لحوم فاسدة،