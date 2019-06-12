لجنة الحكام تكشف مصير نور الدين من كأس أمم إفريقيا

تحرير:أحمد بركات ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

ابراهيم نور الدين

كشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مصير إبراهيم نور الدين الحكم الدولي، من إدارة مباريات كأس أمم إفريقيا، حال رفع الإيقاف عن جهاد جريشة، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن لجنة التظلمات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، ستجتمع يوم الجمعة المقبل لحسم مصير جهاد جريشة بعد أزمته الأخيرة بعد مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي، وإذا ما تقرر رفع الإيقاف عنه، فان نور الدين لن يستبعد وسيصبح هناك 3 حكام ساحة من مصر وهم نور الدين وجريشة وأمين عمر.

وكان اتحاد الكرة تلقى تأكيدات من الكاف، بصعوبة قبول الالتماس المقدم ضد إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، الذي تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر من الاتحاد الإفريقي، وبرر «كاف» هذا القرار بالأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي. وفي سياق