بقع دماء تثير الشك في انتحار موظف بمدينة نصر

تحرير:محمد الأشموني ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

انتحار - أرشيفية

خلال المعاينة التي قامت بها النيابة العامة، لشقة يقطن بها موظف بمدينة نصر، وجدت جثته أسفل العقار محل إقامته، تم العثور على بقع دماء بأنحاء متفرقة، ما دفع النيابة إلى تكليف المباحث بعمل التحريات اللازمة لتحديد طبيعة الواقعة انتحار أم قتل.. فيما استمعت النيابة إلى أقول عائلة المجني عليه، عقب انتهاء المعاينة، حيث أكد ذوي الضحية أنه لم يعانِ من أمراض نفسية أو عصبية، كما أنه لم تكن لديه مشاكل مالية على حد علمهم أو أزمات صحية ولا علم لهم بوجود خلافات مع أحد من عدمه.

من جانبها تحفظت النيابة على كاميرات المراقبة القريبة من محل سكن المتوفى، وتم تفريغها بواسطة مختصين، وتبين من الفحص والمشاهدة، دخول المجنى عليه العقار قبل الحادث بساعات قليلة، ليأمر المستشار أحمد مرسى بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة. كان قسم شرطة أول مدينة نصر، قد تلقى بلاغا بسقوط شخص من سطح أحد العقارات