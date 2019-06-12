جريمة

بقع دماء تثير الشك في انتحار موظف بمدينة نصر

تحرير:محمد الأشموني ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص
انتحار - أرشيفية
انتحار - أرشيفية
خلال المعاينة التي قامت بها النيابة العامة، لشقة يقطن بها موظف بمدينة نصر، وجدت جثته أسفل العقار محل إقامته، تم العثور على بقع دماء بأنحاء متفرقة، ما دفع النيابة إلى تكليف المباحث بعمل التحريات اللازمة لتحديد طبيعة الواقعة انتحار أم قتل.. فيما استمعت النيابة إلى أقول عائلة المجني عليه، عقب انتهاء المعاينة، حيث أكد ذوي الضحية أنه لم يعانِ من أمراض نفسية أو عصبية، كما أنه لم تكن لديه مشاكل مالية على حد علمهم أو أزمات صحية ولا علم لهم بوجود خلافات مع أحد من عدمه.
من جانبها تحفظت النيابة على كاميرات المراقبة القريبة من محل سكن المتوفى، وتم تفريغها بواسطة مختصين، وتبين من الفحص والمشاهدة، دخول المجنى عليه العقار قبل الحادث بساعات قليلة، ليأمر المستشار أحمد مرسى بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة. كان قسم شرطة أول مدينة نصر، قد تلقى بلاغا بسقوط شخص من سطح أحد العقارات
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تهريب-مخدرات-فى-اقفاص-تفاح (5)

حشيش بالتفاح.. رحلة رصد وضبط مخدرات بـ115 مليونا

جهود ضخمة تبذلها أجهزة وزارة الدخلية، لضبط الحدود ومنع تهريب أي مواد ضارة بالمواطنين، ونجحت أمس، في إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة عبر ميناء دمياط، عقب معلوماتٍ سريةٍ باشتمال شحنة تفاح سوري قادمة للميناء على مواد وحبوب مخدرة شديدة الخطورة، تقدر بأكثر من 2 طن. ونجحت الأجهزة في تتبعها ورصدها عبر البحار حتى وصلت للميناء قبل أن ينقض عليها رجال الأمن ويلقوا القبض على المرافقين للشحنة، وكذا القبض على رجل أعمال، وأحد المتهمين بجلب الشحنة.
اعدام

إعدام 4 أشخاص قتلوا آخر لخلاف على أرض بالإسماعيلية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، وعضوية كل من المستشار أيمن محمد والمستشار محمد إبراهيم، وأمانة سر صلاح بدر، بمعاقبة المتهمين "ح . إ. س" و"م . إ .س" و"إ . ع .س" و"إ . ع .س" بالإعدام بعد قتلهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه "عبد الله سليمان منصور" وأعدوا لذلك بأسحلة نارية قبل أن يتربصوا به في طريق عودته لمنزله وأطلقوا النيران صوبه ومرافقيه فأصابته في رأسه ومات في الحال وشرع المتهمون في قتل نجلي المجني عليه محمد ومحمود الذين هربوا من السيارة أثناء الواقعة.
سيارة -اسعاف

وفاة طالب وإصابة مراقبين في امتحان الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ

تعرّض مراقبان في امتحانات الصف الثالث الثانوى الأزهرى، لإصابات بمغص كلوى، وهبوط عام فى الدورة الدموية، أثناء المراقبة على الطلاب فى امتحان مادة "الإستاتيكا" للقسم العلمى، حيث استقبل قسم الطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام "صلاح لطفي أحمد - 45 عاما - مراقب المعهد الثانوي الأزهري بكفر الشيخ"، مصاب بمغص كلوى، كما استقبل مستشفى العبور للتأمين الصحى بكفر الشيخ "أمل السيد عبد الحفيظ - مراقبة بلجنة المعهد الإعدادى الأزهرى" مصابة بهبوط عام فى الدورة الدموية.
البضائع المهربة

إحباط محاولة تهريب 300 «كوتشي» بمنفذ المنزلة

سيارة نقل فارغة الحمولة، مرت بمنفذ كوبرى المنزلة الجديد الجمركي بمحافظة البحيرة، إلا أن قائد السيارة لم يتوقف وفق المعتاد للمناظرة والفحص، ومع تهربه اهتمت القوات باستيقافه، وفحص السيارة فحصًا دقيقا للاشتباه فى السائق، وبالفعل أسفر الفحص عن مخزن سري مصنع بجسم السيارة، بامتداد مساحة الصندوق الخلفى كاملًا، يحوي أحذية رياضية مهربة، تتجاوز قيمتها عشرات الآلاف من الجنيهات، وعلى الفور تم تحرير محضر بواقعة الضبط، وإحالة سائق السيارة سيئ النية إلى النيابة المختصة.
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جثة (4)

حبس زوجة وابن عمها قتلا الزوج وسرقا مدخراته بالهرم

أمرت نيابة الهرم، بحبس ربة منزل تبلغ من العمر 20 سنة، ونجل عمها 28 سنة، لاتهامهما بإقامة علاقة غير مشروعة، وقتل زوج الأولى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة أموال ومدخرات المجني عليه فى محاولة لتضليل رجال المباحث، وتصوير الجريمة باعتبارها جريمة قتل بغرض السرقة، إلا أن القدر شاء أن يكشف تفاصيل جريمتهما، حسب اعترافات العشيق، الذى ألقى الأهالي القبض عليه أعلى سطح العقار الذى شهد الجريمة، وبحوزته مبلغ 3 آلاف و595 جنيها وهاتف محمول، منحتهم له الزوجة لزعم سرقتهم لتضليل الشرطة.
انتحار

«أجبرت على فسخ خطبتها».. سر انتحار فتاة في المعصرة

كشفت التحقيقات الأولية لرجال مباحث قسم شرطة المعصرة في واقعة انتحار فتاة في العقد الثاني من عمرها، تناولت أقراصًا مخدرة، عن أن السبب هو ضغط والدتها لفسخ خطبتها، إذ انتهت خطبتها قبل ساعات قليلة من انتحارها، وأن الفتاة كانت متعلقة بخطيبها، وكانت لا ترغب في الانفصال عنه. تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من والدة المجني عليها "ندى. س" يفيد انتحارها عن طريق تناولها كمية كبيرة من الأقراص المخدرة التي أدت إلى وفاتها في الحال، وذلك بعد صدمة عصبية أصابتها نتيجة فسخ خطبتها.
اعدام

إحالة أوراق سباك بالمنيا للمُفتي لقتله زوجته ووالدها

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، أوراق سباك إلى مفتي الجمهورية لقتله زوجته ووالدها، وتحديد جلسة اليوم الثالث من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي فضيلة المُفتي، وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن المحكمة أحالت أوراق المتهم "ه. ي. ا" 41 عاما، سباك ومقيم بمركز سمالوط، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
جثة-فى-شقة

انتحار طبيب بإلقاء نفسه من شرفة منزله في الإسكندرية

أقدم طبيب بشري في العقد الثامن من عمره، على الانتحار، مساء السبت، بإلقاء نفسه من شرفة منزله بالدور الثاني في منطقة جليم بشرق محافظة الإسكندرية، بسبب مروره بأزمة نفسية. تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول ببلاغ يفيد بانتحار طبيب في شارع عبدالحميد الديب بمنطقة جليم شرق المدينة، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم ترافقهم سيارة الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من المعاينة وجود جثة للمدعو "ع. أ. ح" 72 عامًا، طبيب بشري على المعاش، مسجاة أمام العقار المشار إليه.
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