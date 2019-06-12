السيسي يفتتح المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد (بث مباشر)

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

الرئيس السيسي - أرشيفية

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد قليل، أعمال المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذي تستمر أعماله لمدة يومين. ووفقا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، فإن المنتدى ينعقد بناءً على المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في شهر يناير من العام الماضي، في أثناء مشاركته بالقمة الإفريقية السنوية للقادة الأفارقة، لعقد المنتدى الأول من نوعه في مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن المنتدى يمثل ملتقى مستداما للحوار بين دول القارة لتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة لمواجهة الفساد تفعيلاً للالتزامات القارية والدولية ولبحث كيفية تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه منع ومكافحة الفساد، ولتعزيز التنسيق