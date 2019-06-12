صحف سعودية: عقوبات أمريكية على سوريين ولطمة لأردوغان

الصحف أشارت إلى أن معلومات موثقة كشفت عن أن الولايات المتحدة قررت الدخول في مواجهة مع نظام أردوغان على خلفية شراء تركيا صفقة صواريخ روسية الصنع طراز S-400

تحرير:وفاء بسيوني ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

صحف سعودية

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات، أبرزها توقف العصيان المدني في السودان والعقوبات الأمريكية على تركيا، بالإضافة إلى تناول الشأن اليمني، وغيرها من القضايا. سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" الضوء على تعليق العصيان المدني في السودان، ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر، ابتداءً من نهاية أمس، مع استمرار الاستعداد والتنظيم للجان الأحياء ولجان الإضراب في القطاعات المهنية والعمالية المختلفة. وأشاد بيان لتجمع المهنيين السودانيين بمشاركة الشعب السوداني في الإضراب وتوحده حول مطلبه بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وأفادت صحيفة "عكاظ" أن واشنطن دخلت فى خط الوساطة، بإعلان الخارجية الأمريكية أن مساعد وزير الخارجية لشؤون إفريقيا تيبور ناجي سيزور الخرطوم خلال الأيام القليلة المقبلة، للدعوة إلى استئناف الحوار بين المجلس الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية. وقالت الوزارة في بيان، إن زيارة ناجي إلى السودان تندرج في إطار جولة