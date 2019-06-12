هجوم إرهابي على مطار أبها السعودي.. وإصابة 26 مسافرا

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

هجوم إرهابي - أرشيفية

استهدف هجوما إرهابيا مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، ما أسفر إصابة 26 شخصا جميعم مدنيون من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الإرهابي نفذه الحوثيون، موضحا أنه في تمام الساعة (02:21) من صباح اليوم، "سقط مقذوف معادي (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلف".

وأشار المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أن الجرحى من بينهم 3 نساء "يمنية، هندية، سعودية" وطفلين سعوديين، وتم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار. وأكد أن "الجهات العسكرية