إحباط محاولة تهريب 300 «كوتشي» بمنفذ المنزلة

تحرير:سماح عوض الله ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

الشاحنة المستخدمة فى التهريب

سيارة نقل فارغة الحمولة، مرت بمنفذ كوبرى المنزلة الجديد الجمركي بمحافظة البحيرة، إلا أن قائد السيارة لم يتوقف وفق المعتاد للمناظرة والفحص، ومع تهربه اهتمت القوات باستيقافه، وفحص السيارة فحصًا دقيقا للاشتباه فى السائق، وبالفعل أسفر الفحص عن مخزن سري مصنع بجسم السيارة، بامتداد مساحة الصندوق الخلفى كاملًا، يحوي أحذية رياضية مهربة، تتجاوز قيمتها عشرات الآلاف من الجنيهات، وعلى الفور تم تحرير محضر بواقعة الضبط، وإحالة سائق السيارة سيئ النية إلى النيابة المختصة.

فى سياق مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة كل صور الجريمة، لا سيما جرائم التهريب، والعمل على اتخاذ كل التدابير والإجراءات الأمنية والتأمينية بكل منافذ البلاد، لضبط مرتكبيها والقائمين عليها، تمكنت الخدمات الأمنية بمنفذ كوبرى المنزلة الجديد الجمركى من ضبط سائق يحاول تهريب أحذية رياضية. الجمارك: