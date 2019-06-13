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هل الكرنب مفيد لجسمك؟.. يساعد على فقدان الوزن

يوصى دائمًا بالكرنب للأشخاص الراغبين في فقدان وزنهم بطريقة صحية، وذلك لأنه غني بالكثير من الفيتامينات الصحية والمعادن والعناصر الغذائية المهمة الأخرى
تحرير:إسراء سليمان ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
الكرنب
الكرنب
من منا لا يحب تناول الكرنب؟! يسمى أيضًا الملفوف، وهو من أشهر الخضراوات الورقية التي تتميز بالكثير من الفوائد الصحية، إذ يستخدم في علاج الإسهال والتهدئة من قرح المعدة، إضافة إلى التخلص من الصداع والسمنة واضطرابات البشرة والأكزيما، كما أنه يؤخر ظهور الروماتيزم والتهاب المفاصل والنقرس واضطرابات العين، وأمراض القلب وألزهايمر، فإذا فكرت في لحظة ستجد أن كل ما هو ورقي مفيد لك وكل ما هو ورقي غني بالألياف الغذائية التي يحتاج إليها جسم الإنسان، نقلًا عن "organicfacts".
ينتمي الكرنب إلى العائلة الورقية التي تعد مرتبطة بشكل كبير بالبروكلي والقرنبيط، ويوجد كثير من الأنواع والأشكال المختلفة للكرنب؛ مثل الكرنب الأحمر الذي يتميز بشهرة كبيرة بوضعه في أطباق السلطة، ويعد الكرنب من المصادر الغنية بالألياف الغذائية والكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم، كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة
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فوائد-البقدونس

ينظف الكلى والكبد.. تعرف على فوائد البقدونس

لم ينته حديثنا بعد عن الخضراوات الورقية، فلا يزال يوجد كثير من الأنواع التي يجب أن تضعها في اعتبارك إذا كنت ترغب في نظام صحي غني بالألياف الغذائية، فقد تحدثنا سابقًا عن الشبت وعلمنا أهميته الكبيرة في عملية الهضم والحماية من السرطان وكثير من الفوائد الأخرى. ومثل الشبت البقدونس، يتميز بكثير من الخصائص العلاجية، فعلى سبيل المثال يعمل على التحكم في مرض السكري، كما أنه يمنع هشاشة العظام، ويعمل كمسكن للآلام، نظرًا لأنه يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، وذلك نقلًا عن "organicfacts".
تخزين الأطعمة (1)

نصائح لحفظ الطعام في الثلاجة وحمايته من الحر

حفظ الطعام في الثلاجة والفريزر، من الأفكار التي تسهل على ربة المنزل الكثير من الأمور، خاصة إذا كانت سيدة عاملة وتحتاج لعمل أصناف كثيرة يوم الإجازة تتناسب معها طوال الأسبوع، نحتاج عند حفظ الأطعمة المطبوخة في الثلاجة أو الفريزر إلى توخي الحذر كثيرًا لأن حفظ بعض الأطعمة بطريقة خاطئة يتسبب في التسمم، أيضًا تجميد اللحوم والأسماك يحتاج لمدة وطريقة معينة، في السطور التالية نتناول الطرق الصحيحة لتخزين الطعام في الثلاجة أو الفريزر خاصة في فصل الصيف وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة..
حب-الشباب-أثناء-الحمل

حافظي على بشرتك من حب الشباب بتجنب هذه الأطعمة

قد تستيقظين في أحد الأيام المهمة بالنسبة لكِ؛ كحضور فرح أو الذهاب إلى مقابلة شخصية، فتجدين حب الشباب يهاجم بشرتك، ولا تستطيعين التوصل إلى حل سريع للتخلص من هذه المشكلة، لكن الأهم من ذلك معرفة العوامل التي تساهم في تطور حب الشباب، بما في ذلك إنتاج الزهم والبكتيريا المسببة لحب الشباب، والهرمونات، والمسام المفتوحة والالتهابات. العلاقة بين النظام الغذائي وحب الشباب مثيرة للجدل، لكن الأبحاث الحديثة أظهرت أن النظام الغذائي يمكن أن يلعب دورا مهما في تطور حب الشباب؛ لذا إليك أطعمة تزيد منه، اعرفيها حسبما ذكرها موقع Healthline.
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أضرار-اللحوم-الحمراء

ليست الحمراء فقط.. اللحوم البيضاء ترفع الكوليسترول

عند التحدث عن الطعام المفيد والضار بصحتنا، ستجد الجميع يفرط في بعض الأشياء؛ على سبيل المثال الإفراط في تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، إضافة إلى السكريات، وغيرها من الأطعمة التي لها آثار سلبية فى صحتنا، وفي كل يوم سنكتشف أنه توجد بعض الأطعمة التي نتناولها ولا نعرف أن لها آثارا سلبية، فتناول الدجاج واللحوم البيضاء الأخرى من المحتمل أن يكون سيئا لقلبك كاتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء مثل اللحم البقري والضأن، وذلك وفقًا لبعض الأبحاث الجديدة، فهل لا يوجد طعام آمن لنا على كوكب الأرض؟
الألياف-الغذائية

هل «الألياف المصنعة» المضافة لطعامك صحية؟

الألياف الغذائية من أكثر العناصر الهامة للجسم، ودائمًا يُوصى بالإكثار من تناولها قدر الإمكان، لما لها من فوائد عديدة يصعب إنكارها، فعلي سبيل المثال تعمل على تحسين عملية الهضم والحفاظ على الجهاز الهضمي من الاضطرابات التي تحدث له، والوقاية من الإمساك والإسهال، إضافة إلى إنها تعمل كملين من أجل أمعاء صحية تقوم بوظائفها بشكل سلس، ولكن الكثير يهمل في هذه العادة الصحية ولا يتناول الكثير من الحبوب الكاملة، فالكمية الموصي بها تعادل 30 جرام ولكن الجميع يحقق 19 جرام فقط من الكمية المرجوة وذلك وفقًا للجمعية البريطانية للتغذية.
التخلص-من-دهون-البطن

كيف يمكن التخلص من الدهون؟.. الخضراوات مهمة

الدهون المتراكمة في أجسامنا تعيقنا عن ارتداء الملابس التي نرغب بها، كما أنها من المحتمل أن تسبب لنا بعض الأمراض مثل السمنة، إذ كيف يمكنك التخلص من الدهون في بطنك؟ الدهون بشكل عام تؤثر على صحة الإنسان، لذا يجب القيام ببعض التغييرات في أسلوب الحياة بما في ذلك الطعام الذي نأكله وعدد ساعات النوم، وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة واللحوم المصنعة أيضًا، كل ما تأكله يؤثر بشكل واضح على صحتك وعلى العمر الافتراضي لأجهزة جسمك، لذا كن حريصًا على حياة صحية خالية من الأمراض.
أطعمة-صحية-للأطفال

التونة والبقوليات.. 8 أطعمة صحية للأطفال

يجب ألا يخرج طعام الأطفال عن إطار الأطعمة الطازجة الصحية، والابتعاد عن الأطعمة غير المرغوب فيها مثل اللحوم المصنعة التي تغري الأطفال دائمًا، لذا تجدهم ينفرون من الطعام الصحي والمواد الغذائية المهمة، ويقبلون على تناول الحلوى والبرجر. وبما أن الآباء هم المسئولون عن النشأة الكاملة للطفل، فإن عليهم تقديم الطعام الصحي لأطفالهم بأشكال مختلفة من أجل بناء جسم سليم خالٍ من الأمراض، فهم دائمًا يحتاجون إلى بعض من المعادن المهمة والفيتامينات الضرورية من أجل بناء صحي لأنسجة وخلايا الجسم.
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