هل الكرنب مفيد لجسمك؟.. يساعد على فقدان الوزن

يوصى دائمًا بالكرنب للأشخاص الراغبين في فقدان وزنهم بطريقة صحية، وذلك لأنه غني بالكثير من الفيتامينات الصحية والمعادن والعناصر الغذائية المهمة الأخرى

تحرير:إسراء سليمان ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

من منا لا يحب تناول الكرنب؟! يسمى أيضًا الملفوف، وهو من أشهر الخضراوات الورقية التي تتميز بالكثير من الفوائد الصحية، إذ يستخدم في علاج الإسهال والتهدئة من قرح المعدة، إضافة إلى التخلص من الصداع والسمنة واضطرابات البشرة والأكزيما، كما أنه يؤخر ظهور الروماتيزم والتهاب المفاصل والنقرس واضطرابات العين، وأمراض القلب وألزهايمر، فإذا فكرت في لحظة ستجد أن كل ما هو ورقي مفيد لك وكل ما هو ورقي غني بالألياف الغذائية التي يحتاج إليها جسم الإنسان، نقلًا عن "organicfacts".

ينتمي الكرنب إلى العائلة الورقية التي تعد مرتبطة بشكل كبير بالبروكلي والقرنبيط، ويوجد كثير من الأنواع والأشكال المختلفة للكرنب؛ مثل الكرنب الأحمر الذي يتميز بشهرة كبيرة بوضعه في أطباق السلطة، ويعد الكرنب من المصادر الغنية بالألياف الغذائية والكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم، كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة

ينتمي الكرنب إلى العائلة الورقية التي تعد مرتبطة بشكل كبير بالبروكلي والقرنبيط، ويوجد كثير من الأنواع والأشكال المختلفة للكرنب؛ مثل الكرنب الأحمر الذي يتميز بشهرة كبيرة بوضعه في أطباق السلطة، ويعد الكرنب من المصادر الغنية بالألياف الغذائية والكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم، كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات المهمة، و100 جرام من الكرنب تحتوي على 25 سعرا حراريا فقط، وذلك يعني أنه يعد خيارا جيدا إذا كنت تود خسارة وزنك بشكل صحي وسريع، ويمكنك أيضًا إضافته إلى نظامك الغذائي.

يتميز الكرنب بكثير من الفوائد الغذائية المهمة، وفي ما يلي بعض منها:

1- خصائص مضادة للأكسدة

يحتوي الكرنب على كثير من مضادات الأكسدة الفعالة وخاصة الكرنب الأحمر؛ فعلى سبيل المثال هو غني بالأنثوسيان (مواد عضوية لونها أسود أو أزرق وتوجد في كثير من الخضراوات والفواكه وتعطيها لونًا بنفسجيا)، فأوضحت كثير من الأبحاث أن مثل هذه المضادات تعمل على التقليل من الالتهابات، كما أنها تحمي من الإصابة بأنواع كثيرة من السرطان، إضافة إلى أنها تحسن من وظائف المخ.

2- خصائص مضادة للالتهابات

اقترحت بعض الأبحاث الصادرة عن هربرت تيلج، مختص في العلوم السريرية، أن الخضراوات التي تنتمي إلى العائلة الكرنبية مثل الكرنب، تتميز بخصائص مضادة للالتهابات، إضافة إلى أنها غنية بمادة السولفورافين، وهي من المكونات الأساسية التي تعمل على تقليل الالتهابات، كما أن الكرنب يحتوي أيضًا على غلوكوسنولات (مكونات طبيعية توجد في كثير من النباتات اللاذعة مثل الخردل والملفوف) يتم تحويلها إلى مركبات تسمى "isothiocyanate" تعمل على الوقاية من أنواع كثيرة من السرطان؛ مثل سرطان الثدي وسرطان البروستاتا، إضافة إلى سرطان القولون وسرطان المثانة.

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والكرنب الأحمر بصفة خاصة يتميز بمعدلات عالية من المكونات التي تعمل كواقٍ من السرطان مثل سينيجرين وسولفورافان، وهما من أكثر المكونات المضادة للسرطان، إذ يعملان على منع تكوّن الأورام التي تؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان.

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3- يساعد على فقدان الوزن

يوصى دائمًا بالكرنب للأشخاص الراغبين في فقدان وزنهم بطريقة صحية، نظرا لأنه محمل بالكثير من الفيتامينات الصحية والمعادن والعناصر الغذائية المهمة الأخرى، بما في ذلك المياه والألياف الغذائية، فهو يعد خيارا يشتمل على التغذية الصحية وفقدان الوزن، وبجانب كل ذلك فالكرنب يتميز بسعرات حرارية منخفضة.

4- العناية بالبشرة

نظرا لأنه ينتمي إلى فصائل الكرنب، فمن المؤكد أن مضادات الأكسدة وفيتامين C من العناصر الأساسية التي يحتوي عليها، بما في ذلك الكبريت والأنثوسيانين، فمضادات الأكسدة تلعب دورًا مهما في صحة الجلد، فهو يقلل من استجابة الجسم لعلامات تقدم العمر، ولأن الجذور الحرة هي المسؤولة بشكل كبير عن تكوّن التجاعيد وتغيّر لون الجلد، وكثير من المشكلات الصحية، فاحتواؤه على مضادات الأكسدة يعد نقطة تحوّل في حياتك لأنها تجعلك تبدو في شكل صغير وصحي مهما تقدمت في العمر.

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