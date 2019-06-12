منها الطماطم.. انخفاض أسعار الخضار بالأسواق اليوم

شهدت أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء انخفاضا نسبيا فى سوقي الجملة والتجزئة وكانت الطماطم على رأس الأصناف التى تراجعت بعد ارتفاعها خلال الأسبوع الماضي
سلسلة من الأزمات عانت منها سوق الخضراوات خلال الأسبوع الماضي تأثرا بعطلة عيد الفطر المبارك وهو الأمر الذى تسبب فى ارتفاع بعض الأصناف، والتى جاءت الطماطم على رأسها، وكذلك البطاطس والفاصوليا والبسلة، فضلا عن الخيار والجزر، وهو الأمر الذى تسبب فى إرباك السوق فور انتهاء العطلة والعودة إلى العمل مجددا فى الأسواق المحلية، سواء التجزئة أو الجملة، إلا أن مختلف أصناف الخضار تراجعت أسعارها اليوم بالأسواق، وأكدت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أنها ستستمر فى الانخفاض خلال الأسبوع المقبل أيضا.
وجاءت أسعار الخضار بسوق الجملة بعد انخفاضه اليوم:
الطماطم: 1.75 لـ 3.75 جنيه للكيلو.
البطاطس: 2.5 لـ 4.5 جنيه للكيلو.
البصل: 2 لـ 3.75 جنيه للكيلو.
الكوسة: 1.5 لـ 3 جنيهات للكيلو.
جزر: 3 لـ 6 جنيهات للكيلو.
الفاصوليا: 6 لـ 9 جنيهات للكيلو.
باذنجان بلدى: 1.5 لـ 4 جنيهات للكيلو.
باذنجان رومى: 2.5 لـ4
وجاءت أسعار الخضار بسوق الجملة بعد انخفاضه اليوم:
الطماطم: 1.75 لـ 3.75 جنيه للكيلو.
البطاطس: 2.5 لـ 4.5 جنيه للكيلو.
البصل: 2 لـ 3.75 جنيه للكيلو.
الكوسة: 1.5 لـ 3 جنيهات للكيلو.
جزر: 3 لـ 6 جنيهات للكيلو.
الفاصوليا: 6 لـ 9 جنيهات للكيلو.
باذنجان بلدى: 1.5 لـ 4 جنيهات للكيلو.
باذنجان رومى: 2.5 لـ4 جنيهات للكيلو.
باذنجان أبيض: 2.5 لـ 4.5 جنيه للكيلو.
فلفل رومى بلدى: 3 لـ 5 جنيهات للكيلو.
فلفل رومى صوب: 8 جنيهات للكيلو.
فلفل حامى بلدى: 3 لـ 5 جنيهات للكيلو.
الملوخية: 3 لـ 4 جنيهات للكيلو.
خيار صوب: 3 لـ 5 جنيهات للكيلو.
خيار بلدى: 2 لـ4 جنيهات للكيلو.
البامية: 9 لـ 15 جنيها للكيلو.
الثوم: 4 لـ 8 جنيها للكيلو.
القلقاس: 5 لـ 9 جنيهات للكيلو.
البسلة: 14 جنيها للكيلو.
وتنتج مصر نحو 14 مليون طن خضراوات سنويا، خلال الفترة من 2011 إلى 2015، تفقد منها نحو 3 ملايين طن سنويا بنسبة 22% من إجمالي الإنتاج المحلي.
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وجاءت أسعار التجزئة اليوم على النحو التالى:
الطماطم: 3 لـ 5 جنيهات للكيلو.
البطاطس: 4 لـ 6 جنيهات للكيلو.
البصل: 3.5 لـ 4.5 جنيه للكيلو.
الكوسة: 4 لـ 5 جنيهات للكيلو.
جزر: 4 لـ 5.5 جنيه للكيلو.
الفاصوليا: 7 لـ 10 جنيهات للكيلو.
باذنجان بلدى: 3 لـ 6 جنيهات للكيلو.
باذنجان رومى: 4 لـ 6 جنيهات للكيلو.
باذنجان أبيض: 4 لـ 5.5 جنيه للكيلو.
فلفل رومى بلدى: 4 لـ 6 جنيهات للكيلو.
فلفل رومى صوب: 10 جنيهات للكيلو.
فلفل حامى بلدى: 4 لـ 6 جنيهات للكيلو.
الملوخية: 3.5 لـ 4.5 جنيه للكيلو.
خيار صوب: 4 لـ 6 جنيهات للكيلو.
خيار بلدى: 3 لـ5 جنيهات للكيلو.
البامية: 13 لـ 17 جنيها للكيلو.
الثوم: 5 لـ 10 جنيهات للكيلو.
القلقاس: 6.5 لـ 10 جنيهات للكيلو.
البسلة: 15 جنيها للكيلو.
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شعبة الخضراوات: الأسعار تنخفض لهذه الأسباب
قال يحيي السنى رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن الطماطم ارتفعت، خلال العيد، نتيجة عدم وجود عمالة فى السوق لجنى الطماطم إلا أنها متوفرة بكميات كبيرة وفور انتهاء إجازة عيد الفطر عادت العمالة مجددا، وهو الأمر الذى جعل الأسعار تتراجع فور انتهاء إجازة عيد الفطر.
بينما أكد حاتم نجيب نائب رئيس الشعبة، أن سوق الخضراوات لا تعانى من أية أزمات فى الوقت الراهن، خاصة مع استقرار الأحوال الجوية واستقرار حجم المعروض مقابل حجم الطلب عليه.
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وبلغ إجمالي حجم الصادرات الزراعية والتى تقدر بنحو 12 صنفا، 2 مليون و659 ألفا و544 طنا منذ بدء موسم التصدير، منها صادرات الموالح بنحو مليون و554 ألفا و214 طنا، يليها محصول البطاطس بنحو 748 ألفا و88 طنا، وصادرات البصل الطازج بنحو 223 ألفا و127 طنا، وبلغت صادرات الفاصوليا الطازجة نحو 15 ألفا و753 طنا، وصادرات الفراولة الطازجة بلغت 10713 ألف طن، وصادرات الخيار بلغت 5161 طنا، والباذنجان 1216 طنا، والفلفل بلغ 2620 طنا، والرمان 711 طنا، والمانجو نحو 2163 طنا، والجوافة بنحو 2344 طنا، والعنب بنحو 93 ألفا و434 طنا.