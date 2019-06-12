منها الطماطم.. انخفاض أسعار الخضار بالأسواق اليوم

شهدت أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء انخفاضا نسبيا فى سوقي الجملة والتجزئة وكانت الطماطم على رأس الأصناف التى تراجعت بعد ارتفاعها خلال الأسبوع الماضي

تحرير:أسماء فتحى ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الخضراوات

سلسلة من الأزمات عانت منها سوق الخضراوات خلال الأسبوع الماضي تأثرا بعطلة عيد الفطر المبارك وهو الأمر الذى تسبب فى ارتفاع بعض الأصناف، والتى جاءت الطماطم على رأسها، وكذلك البطاطس والفاصوليا والبسلة، فضلا عن الخيار والجزر، وهو الأمر الذى تسبب فى إرباك السوق فور انتهاء العطلة والعودة إلى العمل مجددا فى الأسواق المحلية، سواء التجزئة أو الجملة، إلا أن مختلف أصناف الخضار تراجعت أسعارها اليوم بالأسواق، وأكدت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أنها ستستمر فى الانخفاض خلال الأسبوع المقبل أيضا.

وجاءت أسعار الخضار بسوق الجملة بعد انخفاضه اليوم: الطماطم: 1.75 لـ 3.75 جنيه للكيلو. البطاطس: 2.5 لـ 4.5 جنيه للكيلو. البصل: 2 لـ 3.75 جنيه للكيلو. الكوسة: 1.5 لـ 3 جنيهات للكيلو. جزر: 3 لـ 6 جنيهات للكيلو. الفاصوليا: 6 لـ 9 جنيهات للكيلو. باذنجان بلدى: 1.5 لـ 4 جنيهات للكيلو. باذنجان رومى: 2.5 لـ4