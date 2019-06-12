رياضة

أول رد من علي معلول بعد استبعاده من منتخب تونس

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
علي معلول
علي معلول
علق علي معول، الظهير الأيسر لمنتخب تونس، والنادي الأهلي، على استبعاده من قائمة نسور قرطاج المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو الحالي إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وكتب علي معلول، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «القادم أفضل بإذن الله»، حيث تسبب اسبتعاد نجم تونس من قائمة أمم إفريقيا في صدمة بصفوف جماهير القلعة الحمراء، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار.
وكشفت صحيفة «الصريح» التونسية عن أن "معلول" فوجئ بتسريب المعلومة لوسائل الإعلام قبل إبلاغه، وأشارت إلى أن جيريس المدير الفني فضّل أسامة الحدادي على "معلول" في آخر لحظة بفضل أدائه في مواجهة أمس الثلاثاء، أمام وصيف بطل العالم كرواتيا، كما نوهت بأن جيريس مقتنع بقراره بعيدا عن المجاملات. وحقق
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ماذا قال بيراميدز عن استبعاد معلول من أمم إفريقيا؟

علق أحمد عفيفي المتحدث الرسم لنادي بيراميدز، على استبعاد علي معلول، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعب المنتخب التونسي، عن قائمة منتخب نسور قرطاج التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك بعد مشاركته أمس في الدقائق الأخيرة أمام كرواتيا التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء وانتهت بفوز تونس بهدفين لهدف، وكتب عفيفي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «‏معلول المستبعد من قائمة تونس ده اللي هو علي معلول! اللي بيلعب في الاهلي!».
على-معلول (3)

تفاصيل جديدة عن استبعاد علي معلول من قائمة تونس

أثار قرار الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، المتمثل في التخلي عن علي معلول، الظهير الأيسر لنسور قرطاج والنادي الأهلي، وتعويضه بكريم العواضي، صدمة في صفوف جماهير القلعة الحمراء، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار، بينما انقسمت الآراء في تونس، وذكرت صحيفة الصباح نيوز التونسية، اليوم الأربعاء، أن قرار آلان جيريس تسبب في ردود أفعال كبيرة، خاصة مع القيمة الفنية لعلي معلول صاحب الـ29 عامًا والذي انضم لصفوف الأهلي قادمًا من الصفاقسي، وتفوقه على بقية منافسيه في مركز الظهير الأيسر.
كأس-الأمم-الأفريقية

كان 2019 يفشل في معادلة الرقم القياسي لكأس الأمم 72

رغم الزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات بالنسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، اقتصر عدد المنتخبات التي تخوض البطولة للمرة الأولى من خلال هذه النسخة على ثلاثة منتخبات فقط هي موريتانيا ومدغشقر وبوروندي، وعلى مدار 31 نسخة سابقة من البطولة، خلت عشر نسخ فقط من وجود منتخب واحد على الأقل يشارك في البطولة للمرة الأولى، ولكن عدد المشاركين للمرة الأولى في كل بطولة لم يرتبط بشكل كبير بالزيادة التدريجية في عدد المنتخبات التي تشهدها النهائيات وهو ما ينطبق أيضا على النسخة الجديدة (الـ32).
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على-معلول (3)

تفاصيل جديدة عن استبعاد علي معلول من قائمة تونس

أثار قرار الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، المتمثل في التخلي عن علي معلول، الظهير الأيسر لنسور قرطاج والنادي الأهلي، وتعويضه بكريم العواضي، صدمة في صفوف جماهير القلعة الحمراء، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار، بينما انقسمت الآراء في تونس، وذكرت صحيفة الصباح نيوز التونسية، اليوم الأربعاء، أن قرار آلان جيريس تسبب في ردود أفعال كبيرة، خاصة مع القيمة الفنية لعلي معلول صاحب الـ29 عامًا والذي انضم لصفوف الأهلي قادمًا من الصفاقسي، وتفوقه على بقية منافسيه في مركز الظهير الأيسر.
النقاز-ساسى

بعد استبعاده من قائمة تونس| النقاز يوجه رسالة لمعلول

وجه التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، رسالة إلى مواطنه علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، بعد استبعاد الأخير من القائمة النهائية لنسور قرطاج التي ستشارك في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبا، علمًا بأن مصر نالت شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006).
منتخب-تونس

كان 2019.. لماذا تخلت تونس عن علي معلول؟

أثار قرار الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، المتمثل في التخلي عن علي معلول، الظهير الأيسر لنسور قرطاج والنادي الأهلي، وتعويضه بكريم العواضي، صدمة في صفوف جماهير القلعة الحمراء، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار، بينما انقسمت الآراء في تونس، وكشفت صحيفة "الصريح" التونسية عن أن معلول فوجئ بتسريب المعلومة لوسائل الإعلام قبل إبلاغه، وأشارت إلى أن جيريس فضّل أسامة الحدادي على "معلول" في آخر لحظة بفضل أدائه في مواجهة أمس الثلاثاء، أمام وصيف بطل العالم كرواتيا، كما نوهت بأن جريس مقتنع بقراره بعيدا عن المجاملات.
منتخب-تونس

استبعاد نجم الزمالك من قائمة تونس استعدادا لكان 2019

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم قائمة اللاعبين المحترفين للمنتخب، استعدادا لخوض غمار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستنطلق 21 يونيو، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وكشف الاتحاد التونسي عن قائمة 17 لاعبا، شهدت وجود فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك، وعلي معلول الظهير الأيسر للنادي لأهلي، بينما تم استبعاد حمدي النقاز، الظهير الأيمن للقلعة البيضاء، ومن المقرر أن يعلن آلان جيراس المدير الفني لنسور قرطاج، في الـ30 من شهر مايو الحالي، قائمة المنتخب بالكامل وتفاصيل المباريات الودية.
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