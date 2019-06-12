أول رد من علي معلول بعد استبعاده من منتخب تونس

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

علي معلول

علق علي معول، الظهير الأيسر لمنتخب تونس، والنادي الأهلي، على استبعاده من قائمة نسور قرطاج المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو الحالي إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وكتب علي معلول، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «القادم أفضل بإذن الله»، حيث تسبب اسبتعاد نجم تونس من قائمة أمم إفريقيا في صدمة بصفوف جماهير القلعة الحمراء، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار.

وكشفت صحيفة «الصريح» التونسية عن أن "معلول" فوجئ بتسريب المعلومة لوسائل الإعلام قبل إبلاغه، وأشارت إلى أن جيريس المدير الفني فضّل أسامة الحدادي على "معلول" في آخر لحظة بفضل أدائه في مواجهة أمس الثلاثاء، أمام وصيف بطل العالم كرواتيا، كما نوهت بأن جيريس مقتنع بقراره بعيدا عن المجاملات. وحقق