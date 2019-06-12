خطأ جسيم.. ترامب يكشف بنود اتفاقية سرية دون قصد

دائمًا يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه في مواقف لا يُحسد عليها، آخرها عندما كشف عن طريق الخطأ تفاصيل اتفاقه «السري» مع المكسيك حول المهاجرين غير الشرعيين
شكك العديد من النقاد في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصله لاتفاق سري مع المكسيك حول المهاجرين، إلا أنه حاول القضاء على هذه الشكوك، خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر أمس الثلاثاء، حين أخرج ورقة مطويّة من جيب بدلته، قال إنها تحوي تفاصيل اتفاقه السري.
الإدارة الأمريكية من جانبها كانت حذرة بشأن تفاصيل الاتفاقية التي توصلت إليها يوم الجمعة، مع الحكومة المكسيكية في ما يتعلق بتدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى، وسار ترامب على النهج نفسه، إذ قال خلال حديثه مع الصحفيين خارج البيت الأبيض، إنه لا يمكنه مناقشة أي شيء عن الصفقة.
ولكن بعد ذلك بدا أنه لم يستطع مقاومة طبيعته الساعية للاستعراض، إذ قال وهو يسحب ورقة مطوية من جيب بدلته ويلوح بها: "هذا هو الاتفاق الذي يقول الجميع إنه ليس حقيقيا".
وأشار موقع "فايس نيوز" الأمريكي إلى أن الرئيس الأمريكي غرد في اليوم السابق قائلا إن إدارته "وقعت ووثقت بالكامل جزءا مهما جدا من اتفاق الهجرة
ولكن بعد ذلك بدا أنه لم يستطع مقاومة طبيعته الساعية للاستعراض، إذ قال وهو يسحب ورقة مطوية من جيب بدلته ويلوح بها: "هذا هو الاتفاق الذي يقول الجميع إنه ليس حقيقيا".
وأشار موقع "فايس نيوز" الأمريكي إلى أن الرئيس الأمريكي غرد في اليوم السابق قائلا إن إدارته "وقعت ووثقت بالكامل جزءا مهما جدا من اتفاق الهجرة والأمن مع المكسيك"، والذي "سيحتاج إلى تصويت من قبل الهيئة التشريعية المكسيكية".
إلا أن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، أكد في مؤتمر صحفي، الإثنين الماضي، أنه لم يكن هناك اتفاق سري، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
وبدلا من ذلك، قال إبرارد إنه كانت هناك تفاهمات بأن كلا البلدين سيقيم تدفق المهاجرين في الأشهر المقبلة، وأضاف أنه إذا لم يتباطأ معدل المهاجرين من أمريكا الوسطى عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة، فسوف تناقش الدولتان المزيد من الإجراءات العدائية.
وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة لشبكة "إن بي سي نيوز" إن بعض عناصر الاتفاق، التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي، قد تم الاتفاق عليها منذ أشهر.
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على سبيل المثال، وافقت المكسيك على "نشر الحرس الوطني في جميع أنحاء المكسيك، مع إعطاء الأولوية لحماية حدودها الجنوبية"، وهو أمر أشارت إليه صحيفة "نيويورك تايمز" في مارس.
إلا أن ترامب يواصل الادعاء أن الصفقة جديدة وملزمة، إذ نقل عنه الموقع الأمريكي قوله، يوم الثلاثاء: "هذه صفحة واحدة من اتفاق طويل جدا وجيد جدا لكل من المكسيك والولايات المتحدة"، مضيفا أنه يود أن يعرض محتويات الاتفاق للصحفيين "لكنكم ستلتقطون له الصور، وستبدؤون في تحليله ومناقشته".
وهذا بالضبط ما حدث، إذ تمكن جابين بوتسفورد، المصور في صحيفة "واشنطن بوست"، من التقاط صورة تكشف عن أجزاء من إحدى الفقرات من اتفاق ترامب "الجيد جدا".
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الفقرة التي ظهرت تقول: "تلتزم المكسيك أيضًا بالقوانين واللوائح المحلية بهدف تحديد أي تغييرات، ومحاولة أن تبدأ في تنفيذ مثل هذا الاتفاق".
وتتابع الفقرة: "إذا قررت الولايات المتحدة، وفقا لتقديرها وبعد التشاور مع المكسيك، بعد 45 يوما من تاريخ إصدار الإعلان المشترك، أن التدابير التي اتخذتها حكومة المكسيك وفقا للإعلان المشترك لم تحقق نتائج كافية في معالجة تدفق المهاجرين إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، ستتخذ حكومة المكسيك جميع الخطوات اللازمة بموجب القانون المحلي لإنفاذ الاتفاقية بهدف ضمان سريان الاتفاقية في غضون 45 يوما".
سكوت أندرسون الزميل في معهد "بروكينجز" قال لـ"فايس نيوز" إن الرئيس ليس مخطئا من الناحية الفنية في قوله إن الحكومة المكسيكية وافقت على شيء ما، لكن الآن، كل ما تملكه إدارة ترامب هو اتفاقية عامة وغير ملزمة.
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وأضاف أندرسون أن "ما لديهم الآن، والذي حمله ترامب في يده، هو الإعلان الذي تم توقيعه في 7 يونيو"، ويعد هذا الإعلان التزاما سياسيا، بمعنى أنه ليس ملزما بموجب القانون الدولي، واستنادا إلى حجم الوثيقة الصغير، وصفها أندرسون بأنها مجرد "تدابير ذات صياغة عامة".
وتابع الباحث الأمريكي أن الفقرة الأخيرة، الخاصة بالمهلة الممنوحة للمكسيك "تعد خطوات بطيئة للغاية، وتشير إلى أن الولايات المتحدة تقدم تنازلات هنا".