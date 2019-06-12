خطأ جسيم.. ترامب يكشف بنود اتفاقية سرية دون قصد

دائمًا يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه في مواقف لا يُحسد عليها، آخرها عندما كشف عن طريق الخطأ تفاصيل اتفاقه «السري» مع المكسيك حول المهاجرين غير الشرعيين

تحرير:أحمد سليمان ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

ترامب

شكك العديد من النقاد في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصله لاتفاق سري مع المكسيك حول المهاجرين، إلا أنه حاول القضاء على هذه الشكوك، خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر أمس الثلاثاء، حين أخرج ورقة مطويّة من جيب بدلته، قال إنها تحوي تفاصيل اتفاقه السري. الإدارة الأمريكية من جانبها كانت حذرة بشأن تفاصيل الاتفاقية التي توصلت إليها يوم الجمعة، مع الحكومة المكسيكية في ما يتعلق بتدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى، وسار ترامب على النهج نفسه، إذ قال خلال حديثه مع الصحفيين خارج البيت الأبيض، إنه لا يمكنه مناقشة أي شيء عن الصفقة.

ولكن بعد ذلك بدا أنه لم يستطع مقاومة طبيعته الساعية للاستعراض، إذ قال وهو يسحب ورقة مطوية من جيب بدلته ويلوح بها: "هذا هو الاتفاق الذي يقول الجميع إنه ليس حقيقيا". وأشار موقع "فايس نيوز" الأمريكي إلى أن الرئيس الأمريكي غرد في اليوم السابق قائلا إن إدارته "وقعت ووثقت بالكامل جزءا مهما جدا من اتفاق الهجرة