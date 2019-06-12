وفاة طالب وإصابة مراقبين في امتحان الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

سيارة إسعاف

تعرّض مراقبان في امتحانات الصف الثالث الثانوى الأزهرى، لإصابات بمغص كلوى، وهبوط عام فى الدورة الدموية، أثناء المراقبة على الطلاب فى امتحان مادة "الإستاتيكا" للقسم العلمى، حيث استقبل قسم الطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام "صلاح لطفي أحمد - 45 عاما - مراقب المعهد الثانوي الأزهري بكفر الشيخ"، مصاب بمغص كلوى، كما استقبل مستشفى العبور للتأمين الصحى بكفر الشيخ "أمل السيد عبد الحفيظ - مراقبة بلجنة المعهد الإعدادى الأزهرى" مصابة بهبوط عام فى الدورة الدموية.

وفى سياق متصل، نعى الشيخ أشرف النجار وكيل الوزارة لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وفاة طالب يدعى "محمود سعد راضي" يدرس بمعهد شباس الملح الثانوي الأزهرى، مشيرا إلى أنه لقي مصرعه في أثناء توجهه لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية بإحدى لجان مدينة فوه. من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ،